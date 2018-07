České dráhy: Jihočeský pátek s párou

Co nás čeká

jízdy po lokálkách, kde není pravidelná osobní doprava (Týn nad Vltavou, Netolice)

možnost jízdy na vlečku jaderné elektrárny Temelín (dozvíme se až v den jízdy)

účast divadelníků v Netolicích

pararelní jízda parního vlaku a motoráčku v úseku Číčenice-Dívčice (páru si můžete vyfotografovat ze stahovacího okénka 810)

odpolední cesta pod Novohradskými horami do Českých Velenic

jedinečný večerní rychlík z Českých Velenic do Třeboně

Borovany - zajímavý program na nádraží v Borovanech v dobové atmosféře (17:00-18:00) - plakát ke stažení v příloze

České Budějovice - sestry Havelkovy

Historický vlak bude vedený parní lokomotivou 354.195, zvanou Všudybylka nebo Jednička.

Vlak bude sestaven ze čtyř vozů zvaných Rybák.

Jízdní řády parního vlaku:

Jízdné:

Protivín – Temelín – Číčenice

dospělé jízdné jednosměrné – 160 Kč

dětské jízdné jednosměrné (6–15 let) – 80 Kč

rodinné jízdné jednosměrné – 350 Kč

Číčenice – Netolice – České Budějovice

dospělé jízdné jednosměrné – 160 Kč

dětské jízdné jednosměrné (6–15 let) – 80 Kč

rodinné jízdné jednosměrné – 350 Kč

České Budějovice – Borovany

dospělé jízdné jednosměrné – 100 Kč

dětské jízdné jednosměrné (6–15 let) – 50 Kč

rodinné jízdné jednosměrné – 250 Kč

Borovany – České Velenice

dospělé jízdné jednosměrné – 100 Kč

dětské jízdné jednosměrné (6–15 let) – 50 Kč

rodinné jízdné jednosměrné – 250 Kč

České Velenice – Třeboň

dospělé jízdné jednosměrné – 100 Kč

dětské jízdné jednosměrné (6–15 let) – 50 Kč

rodinné jízdné jednosměrné – 250 Kč

Děti do 6 let – zdarma

Jízdní kolo do vyčerpání kapacity – 30 Kč

Rodinné jízdné platí pro dvě osoby a dvě děti do 18 let nebo tři děti do 15 let

Vltavotýnská lokálka

V rámci Jihočeského pátku s párou se k akci přidá i Vltavotýnská lokálka a vypraví i své vlaky!

Vlaky budou vedené motorovým vozem řady 810 – se stahovacími okny.

Jízdní řády:

Jízdné

1. Motoráček + parní vlak

platí v celé trase motoráčku a v parním vlaku pro cestu z Temelína přes Křtěnov (vlečka Temelín), Číčenice a Dívčice do Netolic a zpět přes Dívčice, a motoráčkem přes Číčenice, Temelín a Týn nad Vltavou do Protivína

obyčejné jízdné: 200 Kč

děti 6-15 let: 100 Kč

děti do 6 let: zdarma

rodinné jízdné: 500 Kč

Rodinné jízdné platí pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let nebo 2 děti do 18 let.

2. Motoráček celý den v celé trase

obyčejné jízdné: 40 Kč

děti 6-15 let: 20 Kč

děti do 6 let: zdarma

rodinné jízdné: 100 Kč

jízdní kolo do vyčerpání kapacity: 30 Kč

pes: 30 Kč

Rodinné jízdné platí pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let nebo 2 děti do 18 let.

V motoráčku možnost platby platební kartou.

Více informací ZDE

autor: komerční tisková zpráva