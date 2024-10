České dráhy: Na Českolipsku vyjedou o víkendu historické vlaky

Hlavní atrakcí budou během víkendu 12. a 13. října jízdy nostalgických vlaků s parní lokomotivou Zelený anton (486.007) a historického motorového vozu Modrý šíp (M 274.001). Tato vozidla provozuje Spolok Výhrevne Vrútky ze Slovenska.

V sobotu 12. října se zájemci budou moci svézt parním vlakem z České Lípy přes Benešov nad Ploučnicí do Děčína a zpět. Jedna jízda se bude konat dopoledne, druhá odpoledne. Mezi nimi proběhne ještě jízda parního vlaku oběma směry mezi Českou Lípou a Mimoní.

V neděli 13. října pojede parní vlak z České Lípy přes Nový Bor, Svor, Jedlovou a Rybniště do Rumburka a po půlhodinové přestávce pak bude pokračovat až do německého Ebersbachu. Stejnou trasou se cestující svezou i zpět.

Po oba víkendové dny se budou konat tři jízdy oběma směry historického motorového vozu Modrý šíp po trase Česká Lípa – Srní – Jestřebí – Staré Splavy – Doksy.

Po tzv. trianglu, který vede z českolipského hlavního nádraží přes Srní u České Lípy a Výhybnu Žizníkov zpět na stanici Česká Lípa hl.n., sveze zájemce v sobotu i neděli historický motorový vůz Hurvínek.

Kromě jízd parních a historických motorových vlaků bude pro návštěvníky připravený pestrý doprovodný program:

souběžné jízdy po tzv. falešné dvoukolejce

výstava historických vozidel v depu

točení vozidel na točně

výstava hasičských vozidel (pouze v sobotu)

výstava obrazů se železniční tematikou (pouze v sobotu)

modelové kolejiště

expozice se zabezpečovací technikou

ukázka historických vojenských zbraní a uniforem

stánky se železniční tematikou

občerstvení

Na místě bude na stánku ČD v prodeji pivní speciál "Šlechtična". Výtěžek z prodeje půjde na opravu parní lokomotivy 475.179, která je deponována právě v České Lípě. Taktéž bude k v prodeji nástěnný kalendář ČD Nostalgie s historickými vozidly. Výtěžek z jeho prodeje půjde taktéž na opravy historických vozidel.

Jízdné ve zvláštních vlacích

V mimořádných vlacích bude platit zvláštní jízdné:

parní vlak Česká Lípa – Děčín nebo naopak: jednosměrné 300 Kč, děti 6 až 15 let 250 Kč

parní vlak Česká Lípa – Mimoň: zpáteční 300 Kč, děti 6 až 15 let 250 Kč

parní vlak Česká Lípa – Rumburk nebo naopak: jednosměrné 400 Kč, děti 6 až 15 let 300 Kč

parní vlak Rumburk – Ebersbach: zpáteční 300 Kč, děti 6 až 15 let 250 Kč

historický motorový vůz Modrý šíp z České Lípy do Doks nebo naopak: jednosměrné 150 Kč, děti 6 až 15 let 100 Kč

historický motorový vůz Hurvínek po tzv. českolipském trianglu: jednotné jízdné pro celý okruh 100 Kč

Podrobnosti o akci jsou na portálu Vlakem na výlet (ZDE) a na webu ZDE.

