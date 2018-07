České dráhy: Na festival Colours of Ostrava speciálním vlakem

Národní dopravce letos vypraví na festival Colours of Ostrava tři speciální vlaky mezi Prahou a Ostravou. Takzvaný Colours Expres pojede ve směru z Prahy do Ostravy ve středu 18. července, zpět potom v opačném směru po konci akce v neděli 22. července.

Tentýž den nad ránem pak vyrazí z Ostravy do Prahy tzv. Colours Expres Night. I tento rok si držitelé In Karty Českých drah mohou pořídit vstupenky na akci v předprodeji s 10% slevou. Národní dopravce pak každý den ve večerních hodinách vypraví ze stanice Ostrava střed, odkud je to do areálu festivalu nejblíž, speciální vlaky směrem do Opavy, Frýdlantu nad Ostravicí a Českého Těšína.

Colours Expres

Speciální souprava vyrazí ve středu 18. července ve 12:28 z Prahy hl.n. Na palubě čeká cestující doprovodný program – vystoupí třeba skupina Šoulet (živá hudba zahraje i před odjezdem vlaku na nástupišti). Cestující se mohou těšit na autorské čtení Tomáše Šebka a Miloše Urbana z jejich knihy Hastrman. Na palubě vlaku se pak budou moci zapojit do diskuse v Gastrokroužku s Lukášem Hejlíkem. Součástí bude i překvapení a dárky. Již ve vlaku si mohou cestující vyměnit vstupenku za pásku na ruku a vyhnout se čekání před vstupem do areálu. V neděli 22. července ve 3:10 pak vyrazí Colours Expres Night ze stanice Ostrava střed (bude přistaven již ve 2:20) a v 9:20 potom z Ostravy hl.n. vyjede denní spoj vhodný pro odjezd návštěvníků festivalu. K jízdence obdrží všichni místenku zdarma a budou tak mít jistotu, že cestu stráví v pohodlí. Kapacita vlaku je omezena, proto doporučujeme zájemcům nákup jízdenky v předprodeji.

Sleva 10 % na vstupenku

Tento benefit mohou využít zákazníci s In Kartou Českých drah při nákupu čtyřdenní vstupenky (sleva se počítá z její aktuální ceny). Slevu dostanou návštěvníci festivalu na e-shopu www.colours.cz, který je propojený s databází In Karet. Jednotlivé slevy se nesčítají a platí pouze v předprodeji, ne na místě. Například z aktuální ceny 2 990 Kč za tiket na celý festival ušetří 299 korun.

Posílení regionální dopravy

Nejbližší vlakovou zastávkou pro návštěvníky, kteří na festival zamíří vlakem, je Ostrava střed, odkud je to do areálu i stanového městečka cca 300 metrů. Hlavní cílovou stanicí dálkových vlaků je pak Ostrava hl.n., odkud je možné do areálu festivalu dojet ostravskou MHD (tramvají), popř. právě vlaky, které budou v době konání akce posíleny. České dráhy vypraví během festivalu ze stanice Ostrava střed také speciální noční spoje. Z této zastávky vyjede vždy ve 2:16 vlak směrem do Frýdlantu nad Ostravicí, ve 2:09 spoj do Českého Těšína a Návsí, nebo ve 2:15 budou moci účastníci akce odjet směrem do Opavy.

