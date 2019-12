České dráhy: Novinky ve vlakovém jízdním řádu 2020 v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji zajistí České dráhy v jízdním řádu 2019/2020 provoz na většině tratí jako dosud. Společnost uzavřela s Pardubickým krajem smlouvu na dalších 10 let a rozsah dopravy je na tratích, kde zůstává dopravcem, v zásadě shodný. Výjimkou je trať 260 v úseku Česká Třebová – Letovice, kde pojede více vlaků.

Ve spojích Českých drah bude i nadále platit tarif dopravce, tj. TR 10, a také tarif IDS IREDO. Jeho platnost se mírně rozšíří, a to až do Zábřehu na Moravě či Dzbelu směrem do Olomouckého kraje a do Ždírce nad Doubravou směrem do Kraje Vysočina. Ve směru do Středočeského kraje je nově zaintegrován úsek Ronov nad Doubravou – Žleby a v průběhu platnosti jízdního řádu by mělo dojít k rozšíření platnosti tarifu IREDO také z Týnce nad Labem až do Kolína.

Na tratích 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr a 025 Dolní Lipka – Hanušovice bude vlaky provozovat jiný dopravce.

Hlavní změny v jízdním řádu regionálních vlaků ČD v Pardubickém kraji

rozšíření a zpravidelnění nabídky osobních vlaků v úseku Česká Třebová – Letovice

rozšíření nabídky spěšných vlaků na trati 020 z Chocně na Náchodsko s návazností na rychlíky z / do Brna

Změny v jízdním řádu vlaků ČD na jednotlivých tratích Pardubickém kraje

Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová

Z důvodu změny dopravce na trati 024 dochází k úpravám v obězích souprav s vlivem na vedení některých vlaků na této trati, popř. zrušení některých vlaků mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou. Nově tak bude vlak Os 5055 z Pardubic (5:46) pokračovat z Ústí nad Orlicí (6:53 v pracovní dny, resp. 6:46 o víkendu) do České Třebové (7:04) místo do Lichkova. Podobně bude z Ústí nad Orlicí (18:46) až do České Třebové (18:57) prodloužen Os 5019 z Kolína (16:40) a Pardubic (17:46). Dále pojede v pracovní dny zcela nový osobní vlak Os 5012 z České Třebové (13:00) do Pardubic hl.n. (14:13), čímž dojde ke zkrácení intervalu mezi spoji během odpoledne na 1 hodinu.

V pracovní dny pojede z Pardubic hl.n. (3:57) nový vlak do Přelouče (4:11), kde bude přípoj na Os 9308 (4:15) směrem do Kolína a Prahy. V noci z pátku na sobotu získají možnost pozdních návratů obyvatelé Přelouče a Heřmanova Městce, a to díky zavedení vlaku Os 25033, který pojede z Pardubic hl.n. v 1:07. O víkendu pojede nový vlak Os 5081 z Chocně (20:32) do České Třebové (20.57).

Trať 015 Přelouč – Prachovice

V sobotu časně ráno pojede nový vlak 25033 z Pardubic hl.n. (1:07) přes Přelouč (1:25) až do Heřmanova Městce (1:44). Další novinkou je vedení vlaku 25032 v pracovní dny z Heřmanova Městce (19:29) do Přelouče (19:49) nebo Os 25031 z Přelouče (4:37) do Heřmanova Městce (4:58).

Trať 016 Holice – Moravany – Borohrádek

V návaznosti na změny omezení jízdy některých osobních vlaků na trati 010 se mění i omezení jízdy některých vlaků mezi Holicemi a Moravany, a to zejména v ranních hodinách. Nově tak Os 25333 z Holic (4:58) do Moravan (5:10) pojede i v neděli, neboť v Moravanech je zajištěn přípoj do Pardubic, kde je možné přestoupit na další vlaky. Naopak vlak 25335 z Holic (5:41) do Moravan (5:53) pojede pouze v pracovní dny (nyní i v neděli).

Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel/Velké Opatovice

Na této trati dochází k úpravám časových poloh vlaků především o víkendu a v sedle pracovních dnů (dopoledne a večer), a to zejména z důvodu zlepšení návazností na dálkové vlaky v České Třebové. Nově tak budou v České Třebové v sedlových časech zajištěny přípoje od vlaků railjet ze směru Praha a rychlíku ze směru Brno a opačně. O víkendu bude v odpoledních hodinách nabídnuto přímé spojení z České Třebové až do Dzbelu, resp. Velkých Opatovic a opačně.

Trať 018 Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

Na této trati čekají cestující jen drobné změny. Školáci a studenti ocení časnější příjezd školního Os 15038 do Vysokého Mýta města (7:46), který pojede z Chocně již v 7.31. Pár vlaků z Vysokého Mýta města (10:06) do Chocně (10:21) a zpět z Chocně (10:39) do Vysokého Mýta města (10:54) pojede nově denně (dosud tyto vlaky nejezdily v neděli). Totéž platí i pro večerní Os 15064 z Chocně (19:41) do Vysokého Mýta města (19:56), který pojede rovněž denně.

Trať 019 Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun/Zábřeh na Moravě

Osvědčený koncept dopravy na této trati spočívající ve střídání přímých vlaků z České Třebové do Lanškrouna nebo Zábřehu na Moravě (s možností přestupu na Lanškroun v Rudolticích v Čechách) a opačně, popř. ve společném vedení dvou motorových vozů v úseku Česká Třebová – Rudoltice v Čechách a opačně u vytížených spojů, zůstává zachován i v příštím jízdním řádu. Kromě drobných časových posunů z důvodu zajištění návazností v České Třebové nedochází k žádným zásadním změnám.

Trať 020 Choceň – Týniště nad Orlicí (– Hradec Králové – Velký Osek)

V úseku Choceň – Týniště nad Orlicí jsou na základě zájmu Královéhradeckého kraje objednány nové spěšné vlaky, které spojí Náchodsko s Chocní a nabídnou rychlé přestupy na rychlíky směr Česká Třebová – Brno a opačně. Nově tak bude možné dojet z Náchoda do Chocně v 9:21 a v pracovní dny ještě v 15:21. Z Chocně pak budou nové spěšné vlaky odjíždět o víkendu v 10:39 a v pracovní dny ve 12:39 a 16:39 směrem na Náchodsko. V této souvislosti dojde k úpravám časových poloh u některých osobních vlaků v dopoledních a odpoledních hodinách pracovních dní.

Trať 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí (- Týniště nad Orlicí)

Jízdní řád vlaků mezi Doudlebami nad Orlicí a Letohradem se až na minutové posuny nemění.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř)

Na trati spojující obě krajská města zůstává zachován současný osvědčený koncept dopravy. Nově bude rozšířen provoz ranního páru vlaků Os 6203 z Hradce Králové hl.n. (5:32) do Pardubic hl.n. (5:54) a Os 6202 z Pardubic hl.n. (6:05) do Hradce Králové hl.n. (6:28), které pojedou také o sobotách, a to z důvodu zrušení ranního rychlíku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Dopolední spěšný vlak Sp 1470 z Pardubic (10:06) do Hradce Králové (10:23) pojede nově denně (nyní nejede v neděli). V ostatních případech dochází jen k minutovým posunům vlaků.

Trať 236 Čáslav – Třemošnice

Na trati nedochází k žádným změnám s výjimkou omezení jízdy u některých odpoledních vlaků, které nyní jezdí celoročně v pracovní dny a nově nepojedou o letních prázdninách.

Trať 238 Pardubice – Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod

Po zavedení nového konceptu dopravy od letošního jízdního řádu (spěšné či zrychlené osobní vlaky mezi Pardubicemi a Hlinskem každé 2 hodiny s návazným přestupem směr Havlíčkův Brod), který se setkává s rostoucím zájmem cestujících, bude v příštím jízdním řádu tento koncept pouze dolaďován. Dojde tak převážně jen k drobným minutovým úpravám a v několika případech také k rozšíření zastavování na základě požadavku obcí.

Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno)

Největší rozsah změn v kraji se odehraje na této trati v úseku Česká Třebová – Letovice. Zůstávají zachovány oblíbené spěšné vlaky Česká Třebová – Brno, a to s výjimkou prvního ranního spoje, z něhož se stane rychlík R 861 Česká Třebová (4:56) – Brno hl.n. (6:13) s omezeným rozsahem zastavování. Rozšiřuje se však nabídka osobních vlaků Česká Třebová (resp. někdy jen Březová nad Svitavou) – Letovice a zpět. Ty budou z České Třebové zpravidla odjíždět krátce po celé v lichou hodinu (tj. až na výjimky každé 2 hodiny), čímž zde budou mít zajištěnu návaznost od dálkových i regionálních vlaků z většiny směrů a opačně budou přijíždět do České Třebové krátce před celou lichou hodinou opět s návaznostmi na dálkovou i regionální dopravu do většiny směrů. Stejně tak v Letovicích bude po několika minutách po příjezdu vlaku z České Třebové zajištěna návaznost na osobní vlak směrem do Brna a opačně. Vlaky od Brna tak budou ukončeny výhradně v Letovicích a již nebudou pokračovat do Březové nad Svitavou.

Trať 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče

Osvědčený provozní model vlaků, které každé 2 hodiny ve Svitavách navazují na zde se křižující rychlíky Praha – Brno a jedou do Pusté Kamenice (popř. Borové u Poličky) a zpět, zůstává zachován. K menším změnám dochází v ranních a večerních hodinách o víkendu.

Osobní vlak Os 15314 ze Svitav (6:01) do Borové u Poličky (6:47) pojede nově pouze v pracovní dny. V sobotu pojede nově Os 15312 ze Svitav (5:28) do Pusté Kamenice (6:24) jako přípoj od vlaku railjet z Brna. V neděli pak nově pojede Os 15316 ze Svitav (6:28) do Borové u Poličky (7:11). Vlak Os 15350 pojede nově z Pusté Kamenice již v 5:51, aby přijel do Žďárce u Skutče v 6:18, a tím zde vznikne možnost přestupu na Sp 1450 s odjezdem v 6:20 směr Pardubice (7:15).

Z důvodu návaznosti na vlak railjet do Prahy ve Svitavách pojede Os 15313 v sobotu již ve 4:39 z Borové u Poličky do Svitav (5:22). Vlak Os 15319 z Pusté Kamenice (6:03) do Svitav (6:58) pojede nově jen v pracovní dny a místo něj pojede o víkendu nový Os 15317 z Pusté Kamenice (5:29) do Svitav (6:24) s návazným přípojem směr Česká Třebová. V sobotu večer pojede nový Os 15339 z Pusté Kamenice (21:40) do Svitav (22:35), kde bude možné přestoupit na přípojný rychlík do Brna.

Obnova vozového parku v Pardubickém kraji

V současné době na základě požadavku Pardubického kraje probíhá modernizace motorových vozů řady 810, které doznají řady úprav. Zvětší se rozteče sedadel, zabudují se polospouštěcí okna, doplní háky na kola, vnitřní i vnější informační systém a také zásuvky pro připojení drobné elektroniky či Wi-Fi. Cestování těmito vozy tak bude pohodlnější. Vozidla také získají nový lak v barvách Pardubického kraje. Bezdrátové připojení k internetu je nově rovněž umožněno ve všech 7 řídicích vozech Bfhpvee (tzv. Sysel), které jsou nasazeny na osobních vlacích Kolín – Pardubice – Česká Třebová, a také je dostupné ve 4 motorových vozech ř. 841 (RegioSpider), s nimiž se lze setkat především na tratích Česká Třebová – Lanškroun / Zábřeh na Moravě a na některých spojích mezi Českou Třebovou a Letovicemi.

Od 5. prosince je rovněž v prodeji Regionální jízdní řád pro Pardubický kraj, a to ve všech osobních pokladnách v kraji za cenu 18 Kč.

