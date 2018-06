České dráhy: V Praze a Středočeském kraji se chystají velké letní výluky

Během letních prázdnin je třeba počítat s větším množstvím železničních výluk v Praze a Středočeském kraji, než bývá běžné. Správa železniční dopravní cesty rekordně investuje do oprav a velká část klíčových výluk připadne právě na letní prázdniny.

Cestující prosíme o trpělivost, investice do oprav železničních tratí jsou nezbytné, aby mohly vlaky v Praze a Středočeském kraji dál plynule vozit cestující.

Městská linka S41 Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Roztoky u Prahy

Opravy kolejí mezi Libní a Holešovicemi a také mezi Roztoky u Prahy a Bubenčí výrazně ovlivní letní provoz tzv. městské linky, která jezdí z Libně (resp. z Hostivaře o víkendech) přes Holešovice a Podbabu do Roztok u Prahy.

Od 1. do 13. července nebude linka vůbec v provozu.

Od 14. července až do 2. září budou spoje linky S41 končit už ve stanici Praha-Podbaba a nedojedou do Sedlce ani Roztok. Cestující prosíme, aby věnovali zvýšenou pozornost výlukovým jízdním řádům linky S41.

Omezení na trati Praha – Lysá nad Labem – Nymburk

Od 30. června do 20. září se uskuteční mezi Prahou a Nymburkem celá série výluk, opravovat se budou koleje i trolejové vedení jak v Praze mezi Balabenkou, Vysočany a Horními Počernicemi, tak kolem Čelákovic, Lysé nad Labem a Kostomlat nad Labem.

Rychlíky z Prahy přes Nymburk do Hradce Králové pojedou po celou dobu odklonem přes Poříčany a minou stanice Praha-Vysočany a Lysá nad Labem. Zastaví naopak ve stanici Praha-Libeň.

Přímé spoje linky S9, které jezdí ze Strančic přes Prahu do Horních Počernic a Lysé nad Labem, budou končit v Praze a vůbec do Lysé nad Labem ani do Horních Počernic nepojedou. Na trati zůstanou pouze spoje linky S2, která jede z Prahy přes Nymburk do Kolína.

Výluka Praha-Čakovice – Neratovice

Více než měsíc, konkrétně od 21. července až do 2. září, nepojedou vlaky na trati z Prahy do Všetat. Opravovat se budou koleje mezi Čakovicemi a Neratovicemi.

Mezi Masarykovým nádražím a Čakovicemi pojedou vlaky v intervalu 30 minut, o víkendu a v pracovní dny večer v intervalu 60 minut.

Osobní vlaky z Prahy do Mělníka a do Mladé Boleslavi nahradí autobusy mezi Prahou a Neratovicemi. V Praze budou odjíždět od stanice metra Letňany.

Rychlíky z Prahy do Tanvaldu nahradí autobusy mezi Prahou a Neratovicemi. V Praze budou odjíždět od stanice metra Letňany. Pouze dva víkendové ranní rychlíky pojedou z Prahy do Tanvaldu odklonem přes Kralupy nad Vltavou. Stejnou trasou se vrátí večer do hlavního města.

Autobusy nahradí také vlaky na trati mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem od 7. do 13. srpna.

Dvě letní výluky na trati z Prahy do Berouna

Opravy neminou ani trať z Prahy do Berouna, kde omezí provoz osobních vlaků linky S7.

Ve dnech 2. až 11. července se uskuteční výluka v úseku Řevnice – Karlštejn. Osobní vlaky budou jezdit v tomto úseku v intervalu 60 minut podle výlukového jízdního řádu.

Ve dnech 16. až 25. srpna se bude opravovat trať v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice.

- O víkendech budou rychlíky z Prahy do Plzně mimořádně odjíždět z Prahy o 15 minut dříve než obvykle.

- V pracovní dny budou rychlíky z Prahy do Plzně nahrazeny mezi Prahou a Berounem autobusy.

- Osobní vlaky linky S7 budou jezdit podle výlukových jízdních řádů a pojede jich méně než obvykle. Interval se prodlouží na 60 minut, ve směru špičky (ráno do Prahy, odpoledne z Prahy) bude interval 30 minut.

Praha – Nučice – Beroun

Na lince S6 se budou od 4. do 15. srpna opravovat koleje v úseku Praha-Smíchov – Nučice. V celém úseku budou jezdit místo vlaků náhradní autobusy.

Mladoboleslavsko

Většina výluk na Mladoboleslavsku je naplánována na období celozávodní dovolené zdejší automobilky.

První tři týdny v červenci se budou měnit pražce a opravovat koleje i přejezdy mezi Mnichovým Hradištěm a Loukovem u Mnichova Hradiště. Od 5. do 16. července bude mezi mladoboleslavským hlavním nádražím a Mladou Boleslaví-Debří probíhat snesení mostu a vložení nového. Osobní vlaky i rychlíky na hlavní trati Praha – Turnov proto budou od 1. do 20. července nahrazeny autobusy v úseku mezi Mladou Boleslaví hl. n. a Turnovem. Doprava bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Vložení mostního provizoria pak omezí provoz vlaků v Mladé Boleslavi mezi tamním hlavním a městským nádražím, a to konkrétně ve dnech 5. až 26. července. Od 9. do 20. července nebudou moci vlaky kvůli opravám na trať mezi stanicemi Mladá Boleslav hl. n. a Luštěnice a v termínu od 12. do 20. července se nebude jezdit ani v úseku Veleliby – Čachovice na trati Nymburk – Mladá Boleslav.

Výluky na Kladensku a Slánsku ovlivní i výletní Cyklohráček

Od 9. do 27. července nahradí vlaky kvůli opravě trati autobusy v úseku Středokluky – Noutonice, celé léto se pak nebude jezdit mezi Slaným a Zlonicemi.

Červencová výluka Středokluky – Noutonice ovlivní i výletní víkendový vlak Cyklohráček, který tudy jezdí k Okoři a do Slaného. Během výluky pojede s dětmi na výlet mimořádně například do Lužné u Rakovníka, kde budou mít možnost navštívit Železniční muzeum Českých drah.

Rakovnicko

V polovině srpna se na dva měsíce uzavře trať mezi Nižborem a Roztoky u Křivoklátu. Nepřetržitá výluka začne 17. srpna a skončí až 15. října.

Detailní informace o výlukových opatřeních najdou cestující na webu ZDE, v mobilní aplikaci Můj vlak a na vývěskách ve stanicích. Některá výluková opatření jsou aktuálně v přípravě a podrobné informace o změnách v jízdních řádech tu cestující najdou v průběhu léta. Všem, kteří v letních měsících plánují cestovat po zmiňovaných tratích, proto doporučujeme, aby průběžně sledovali informace o plánovaných změnách v dopravě.

