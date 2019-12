České dráhy před Vánoci posílí dopravu o více než 10 000 míst, vypraví i posilový expres Ostravan

Předvánoční čas patří mezi hlavní dopravní špičky na české železnici, proto dochází k největšímu posílení dopravy v roce. České dráhy doporučují cestovat s rezervací, případně cestu naplánovat mimo očekávanou přepravní špičku. Cestující se mohou o obsazenosti vlaků informovat například v rezervačním systému e-shopu ZDE.

České dráhy začínají s posilováním dopravy už ve čtvrtek 19. prosince a budou posilovat nejvytíženější vlaky až do pondělí 23. prosince. Posilovány budou prakticky všechny expresní a rychlíkové linky vycházející z Prahy. Tradičně je největší zájem o cestování na střední a severní Moravu (Olomouc, Ostrava, Valašsko a Slovácko). V tomto směru pojede v pátek a v pondělí také posilový vlak InterCity Ostravan s kapacitou přes 400 míst k sezení. Vlak odjede z Prahy v 15:36 hod. a zastaví v Zábřehu na Moravě, v Olomouci a jízdu ukončí před 19 hodinou v Ostravě. Posíleny budou také další linky, například z Prahy do Plzně a Chebu, z Prahy přes Ústí nad Labem do Chebu nebo z Prahy do Českých Budějovic. Další vozy jsou zařazeny i do vlaků na Slovensko.

Kromě plánovaných posilových vozů budou mít České dráhy připraveny čtyři desítky vozů operativního posílení, které budou zařazeny podle obsazenosti spojů a pokynů dispečerů. Posilové vozy budou soustředěny ve významných uzlech, jako je například Praha, Olomouc, Bohumín, Brno nebo Plzeň.

Slabší provoz o Vánocích

V úterý 24. prosince budou jezdit spoje Českých drah jako ve svátek a tradičně jako každý rok bude okolo 18. až 19. hodiny postupně provoz většiny regionálních i některých dálkových vlaků utlumen. Většina regionálních vlaků, která jede po šesté hodině večer, má v jízdním řádu poznámku, že nejede na Štědrý den. Týká se to spojů po celé České republice. Ve večerních hodinách nepojede ani řada vnitrostátních rychlíků, například poslední rychlík z Prahy hlavního nádraží do Českých Budějovic odjede v 17:46. Podobná situace je i v dalších směrech, když např. poslední vlak do Plzně a Chebu odjede z Prahy v 18:43 a do Ústí nad Labem v 18:47.

Ve středu 25. prosince pojedou vlaky také podle svátečních jízdních řádů, klasický sváteční provoz však začne o něco později až mezi šestou a sedmou hodinou ráno. Podle svátečních jízdních řádů pojedou vlaky ČD také 26. prosince na 2. svátek vánoční.

Omezení provozu vlaků během vánočních prázdnin

V průběhu vánočních prázdnin bude z důvodu nižší poptávky po cestování omezen provoz některých spojů. Konkrétní údaje o omezení jednotlivých vlaků jsou uvedeny v jízdních řádech. Cestující žádáme, aby informacím o omezení provozu v době Vánoc a novoročních oslav věnovali zvýšenou pozornost.

Informace o vánočních omezeních jsou v jízdních řádech uvedené u čísel vlaků, např. inverzní údaj 10 označuje vlaky, které nejedou 24. a 31. prosince, číslice 11 označuje vlaky, které nejedou 25. prosince a 1. ledna, číslice 16 označuje vlaky, které nejedou 24. prosince, nebo poznámka 18 označující vlaky, které jedou v pracovní dny vyjma období od 27. prosince do 2. ledna atp. Podobná omezení ve sváteční dny avizují i další inverzní číslice např. 12, 13, 14, 20, 24 a další. Aktuální informace o jízdě vlaků na konci roku jsou uvedené i v internetových vyhledávačích spojení.

