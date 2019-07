České dráhy vypraví speciální vlak na festival Colours of Ostrava

Národní dopravce letos vypraví na festival Colours of Ostrava tři speciální vlaky mezi Prahou a Ostravou. Takzvaný „Colours expres“ pojede ve směru z Prahy do Ostravy ve středu 17. července. Po skončení akce odvezou účastníky festivalu dva vlaky, první vyjede z Ostravy v neděli 21. července hned nad ránem a druhý krátce před polednem.

I tento rok si držitelé In Karty Českých drah mohou pořídit vstupenky na akci v předprodeji s 10 % slevou. Národní dopravce pak také každý den ve večerních hodinách vypraví ze stanice Ostrava střed speciální vlaky směrem do Opavy, Frýdlantu nad Ostravicí a Českého Těšína.

Colours expres

Speciální souprava vyrazí ve středu 17. července v 10:45 z Prahy hl.n. Cílovou stanicí bude ve 14:42 Ostrava střed, odkud je to do areálu festivalu nejblíže. Cestující se mohou naladit na festivalové dění už na palubě vlaku, kde v rámci doprovodného programu zahraje Adán Sanchéz Band. Zároveň obdrží drobné dárky od Českých drah a partnerů (Audiotéka.cz, Tonak, Instax, Radegast, Milka, Reflex). Navíc už ve vlaku si mohou zájemci vyměnit vstupenku za pásku na ruku a vyhnout se tak čekání před vstupem do areálu Dolních Vítkovic.

Další dva „Colours expresy“ odvezou návštěvníky po skončení čtyřdenního festivalu, a to v neděli 21. července. Ti, kteří budou odjíždět hned v noci po skončení sobotního programu, mohou pro zpáteční cestu využít vlak, který ze stanice Ostrava střed odjíždí v neděli ve 2:50 (bude přistaven již ve 2:20) a do Prahy přijede krátce po sedmé hodině ráno. Další speciál „Colours expres“ pak vyjede v 11:36 z Ostravy hl.n., na hlavní nádraží v Praze dorazí v 15:25. Zvláštní vlaky „Colours expres“ jsou povinně místenkové, cestující si musí dokoupit místenku za 35,- Kč, a to výhradně na e-shopu Českých drah. Místenky se prodávají jen na určitý vlak a vůz, bez určení konkrétního místa.

Sleva deset procent na vstupenku

Tento benefit mohou využít zákazníci s In Kartou Českých drah při nákupu čtyřdenní vstupenky (sleva se počítá z její aktuální ceny). Slevu dostanou návštěvníci festivalu na e-shopu www.colours.cz, který je propojený s databází In Karet. Slevy se nesčítají a platí pouze v předprodeji, ne na místě. Na jednu In Kartu je možné zakoupit jednu zlevněnou vstupenku.

Posílení regionální dopravy

Nejbližší vlakovou zastávkou pro návštěvníky, kteří na festival zamíří vlakem, je Ostrava střed. Hlavní cílovou stanicí dálkových vlaků je pak Ostrava hl.n., odkud je možné do areálu festivalu dojet MHD (tramvají), popř. právě vlaky, které budou v době konání akce posíleny. České dráhy vypraví během festivalu ze stanice Ostrava střed také speciální noční spoje. Z této zastávky vyjede vždy ve 2:16 vlak do Frýdlantu nad Ostravicí, ve 2:13 spoj do Českého Těšína a Návsí a ve 2:10 vlak do stanice Opava východ.

Jízdní řád vlaků „Colours expres“

autor: Tisková zpráva