České dráhy zajistí v Olomouckém kraji dopravu na tratích v elektrické trakci i po roce 2022

Kontrakt se týká provozního souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura. Ten zahrnuje celkem sedm tratí v elektrické trakci, a to včetně trati Olomouc – Uničov – Šumperk, která v současné době prochází elektrizací. Po jejím dokončení půjde o nejmodernější regionální trať v republice, v úseku Olomouc – Uničov budou vlaky jezdit rychlostí až 160 km/h. Díky nákupu téměř tří desítek nových vlaků RegioPanter získá Olomoucký kraj nejmodernější regionální železniční dopravu v republice.

Na podpis smlouvy v sídle hejtmanství navázala tisková konference, na které byl představen rozsah dopravy a moderní elektrické bezbariérové jednotky, které České dráhy díky novému kontraktu nabídnou obyvatelům a návštěvníkům Olomouckého kraje. „Jsme rádi, že jsme s Olomouckým krajem došli k dohodě, ze které budou těžit především cestující. V regionu nasadíme 27 nových moderních vlaků, což je rekordní číslo v rámci všech krajů. Elektrické jednotky RegioPanter, které jsou nyní ve výrobě, splňují veškeré parametry pohodlného cestování 21. století. Trať z Olomouce do Šumperka bude navíc brzy nejmodernější, nejrychlejší a nově plně elektrizovanou regionální tratí, na které bude možné jezdit pouze vlaky s evropským zabezpečovačem ETCS, a to rychlostí až 160 km/h. Veřejná doprava tak přinese cestujícím další benefit v podobě kratší jízdní doby,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik. Smlouva je uzavřena pro období od 1. ledna 2023 do konce platnosti jízdního řádu 2031/2032. V rámci provozního souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura najedou vlaky Českých drah na regionálních tratích 4,2 mil. vlakokilometrů ročně.

České dráhy v rámci smlouvy investují do nákupu nových vozidel a zásadního zvýšení komfortu cestování přes 4 miliardy korun, další více než jedna miliarda korun půjde do údržbové základny. Na regionální tratě v kraji budou elektrické jednotky RegioPanter postupně nasazovány v letech 2023 a 2024. „Je to investice, kterou pocítí především zákazníci, kteří budou moci cestovat v rámci kraje velmi rychle a komfortně, bude se jim dobře nastupovat do nízkopodlažního klimatizovaného vlaku, ve kterém si během cesty dobijí mobilní telefon a využijí Wi-Fi připojení. Olomoucký kraj díky tomu získá nejmodernější regionální vlaky v republice,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod.

Nové elektrické jednotky určené pro Olomoucký kraj vyrábí konsorcium Škoda Transportation a Škoda Vagonka. Půjde o moderní klimatizované bezbariérové jednopodlažní třívozové elektrické jednotky pro regionální dopravu s kapacitou téměř 240 sedících cestujících. Vlaky budou mít maximální rychlost 160 km/h a budou vybaveny nejmodernějším evropským zabezpečovacím zařízením ETCS. Cestujícím nabídnou světlý a prostorný klimatizovaný interiér s ergonomicky řešenými sedačkami s textilním potahem, Wi-Fi připojením k internetu či elektrickými zásuvkami 230 V pro napájení drobné elektroniky. Sociální zařízení bude s uzavřeným systémem, takže může být použito i ve stanici. Umožní bezbariérový přístup pro osoby na vozíku a bude navíc vybaveno i sklopným pultem pro přebalování kojenců.

Jednotky budou disponovat dostatkem místa pro přepravu osob na invalidním vozíku, úložnými prostory pro zavazadla včetně univerzálního prostoru pro uložení kočárků, jízdních kol nebo zvlášť objemných spoluzavazadel a dále budou vybavené moderním audiovizuálním informačním systémem s LCD monitory, který bude cestující informovat o průběhu jízdy, např. o cílové stanici, směru jízdy, následující zastávce a také o mimořádnostech na trase. Nástupní dveře budou posuvné a ovládat se budou snadno tlačítky. Za jízdy budou dveře blokovány proti otevření. Uzavření a také jejich blokování proti otevření se bude provádět již před rozjezdem vlaku. Nevidomí pak budou moci použít k ovládání nástupních dveří vlaku speciální vysílačku pro nevidomé.

Stávající smlouva na provozní soubor Elektrická síť – střed a Elektrická síť – nová infrastruktura byla uzavřena v září 2019 a platí do konce roku 2022, tedy do dokončení elektrifikace trati č. 290 Olomouc – Uničov – Šumperk. České dráhy s Olomouckým krajem již dříve podepsaly dvě smlouvy na období deseti let, které pokrývají tratě v motorové trakci na Hané a na Jesenicku (provozní soubor Haná a provozní soubor Sever).

České dráhy budou podle smlouvy zajišťovat regionální dopravu na trasách:

Zábřeh na Moravě – Přerov,

Přerov – Hranice na Moravě – Bohumín,

Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín – Střelná,

Přerov – Nezamyslice – Vyškov na Moravě,

Nezamyslice – Olomouc hl.n.,

Zábřeh na Moravě – Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín,

Olomouc – Uničov – Šumperk.

