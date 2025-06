Šándor a spektákly BIS: Tajná služba má být tajná

Pane generále, podle policie a ředitele BIS Koudelky byla v ČR odhalena síť teroristů, které se pokoušel zverbovat Islámský stát. Co k tomu lze říci na základě veřejně publikovaných informací?

Tiskovou konferenci jsem sledoval. Zkraje říkám, že člověk pocházející od ní nebude nikdy do ní zbytečně kopat, protože to nepovažuji za profesně správné. Když jsem já byl šéfem vojenské rozvědky, registrovali jsme minimálně pět tisíc islámských a islamistických webových stránek, které různým způsobem propagovaly islámský džihád či dávaly návody, jak vyrobit výbušniny apod. Z toho důvodu to pro mě není vůbec nic nového.

Poznamenal bych, že to, co BIS a policie zjistila a co se odehrává ve světě internetu a různých sítí jako TikTok, je podle mého soudu přímo úměrné zahraničně-politické situaci. Představa, že dneska nikomu nevadí válka v Gaze, rusko-ukrajinský konflikt nebo útoky Izraele a USA na Írán, je naivní. Celé je to podtrženo tím, že naše média neinformují objektivně a většina mladých je klasicky postavena do situace, kdy něčemu straní a snaží se být příkladní a bojovat proti zlu. Problém je, že to zlo jim nikdo dobře nezdůvodní a dobře neukáže. Mladí lidé se tak klidně mohou dostat na ne zcela správnou stranu věcí.

Jinými slovy říkáte, že se podobné věci dějí dlouhodobě a jsou rovněž dlouhodobě předmětem šetření zpravodajských služeb a dalších bezpečnostních složek?

To, co dneska popisoval šéf policejní protiteroristické centrály a ředitel BIS Koudelka, je dlouhodobá realita. Nejde o nic nového. Například i lidé, kteří sexuálně zneužívají děti, fungují tak, že se s těmi dětmi seznámí na normálních stránkách a poté je přetáhnou někam na Snapchat a jiné platformy. To se ví dávno. Do značné míry to ukazuje i na to, že dnešní rodiče svým dětem pořídí notebooky, tablety a další elektronická zařízení a zapomenou jim říct, že virtuální svět, který se odehrává na internetu v jeho různých poschodích a zákoutích, může být mnohem nebezpečnější než svět skutečný.

Tohle mladí nevnímají a v rámci nějakého kvazispravedlivého postoje vůči současnému dění jsou velmi rychle zradikalizovatelní a lze je využít pro věci, které různé teroristické či jiné zločinecké skupiny chtějí podniknout. Zneužívají takto pocit mladých bojovat za spravedlnost. Je to realita dnešního dne, ale v žádném případě to není nic nového.

Určitě po vás nežádám, abyste bezdůvodně kritizoval bezpečnostní složky, ale pokud máte na základě vlastních zkušeností zhodnotit pompéznost toho sdělení, že byla odhalena jakási teroristická síť, bylo to adekvátní? V reálu se nejedná o teroristy, jak si je každý představuje, ale patrně jen zneužitou skupinu mladých lidí, co se nechali nalákat. Většina z nich není plnoletá a některým jen dokonce méně než 15 let… Tedy, byla ta mediální prezentace adekvátní celému zjištění?

Rozumím tomu, že tajné služby a policie budou vždycky bojovat o své místo na slunci. Rozumějme o zdroj peněz ze státního rozpočtu. Ve své praxi jsem tento přístup nikdy neupřednostňoval. Věci, které se řeší v režimu utajení, mají zůstat v režimu utajení. Tajné služby a policie jsou nástrojem státu, který se přímo zodpovídá jasně definovaným ministrům a příjemcům jejich zpráv, a tak by to mělo zůstat.

Máte pravdu, že vytváření spektakulárních příběhů a odhalení může v danou chvíli rychle zapůsobit, ale pak si lidé stejně jako vy řeknou, o co vlastně šlo. Svět tajných služeb, a proto se jim říká tajné, má zůstat tajný. Politici mají coby příjemci zpráv tajných služeb umět zhodnotit, zda to, co od služeb dostávají, jim pomáhá vládnout či nikoli. Pokud jim to nepomáhá vládnout, neměli by služby kritizovat na veřejnosti, ale měli by sjednat nápravu. Pokud naopak mají pocit, že zjištění tajných služeb jim vládnout pomáhá, je to v pořádku a nějaké tiskové konference nejsou nutné.

Kde tedy vidět důvod, že tajné služby částečně přestávají být tajnými a takto veřejně zasahují do veřejného dění a mediálně prezentují svá zjištění, která však občan nemůže nijak ověřit, když jsou zpracovaná na základě utajených skutečností?

Můžeme v tom vidět podtext, že současní voliči věří vládnoucí garnituře minimálně, a proto se dělají takováto vystoupení, která však svým provedením mohou spíše práci tajných služeb znevažovat. Co je tajné, má zůstat tajné. Celou dobu jsem vždy říkal, že nechápu, proč BIS vydává otevřené zprávy, když ta služba má fungovat v utajeném režimu. Režim otevřených zpráv je hodně striktní v tom, že to, co konstatuje, můžete velmi obtížně prokázat jako pravdivé. Zákazníkem BIS není podle zákona občan České republiky, je jím pouze zprostředkovaně přes vládu, zákonem dané orgány a adresáty zpráv tajných služeb. Tato praxe se nikdy neměla opouštět.