Tribunál pro Putina. Podepsal Zelenskyj ve Štrasburku

47. prezident USA Donald Trump mezitím hledá cesty, jak Putina přimět, aby přestal na Ukrajinu útočit. Ponechává prý otevřeno několik možností.

Ukrajina a organizace Rady Evropy pro lidská práva ve středu podepsaly dohodu, která tvoří základ pro zvláštní tribunál, jehož cílem je postavit před soud vysoce postavené ruské představitele za zločin agrese proti Ukrajině. Včetně Vladimira Putina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální tajemník Rady Evropy Alain Berset podepsali dohodu ve francouzském Štrasburku v sídle rady. O podpisu dohody informovala agentura Reuters.

„Toto je skutečně velmi důležitý krok. Každý válečný zločinec musí vědět, že bude dosaženo spravedlnosti, a to platí i pro Rusko. Nyní seriózně posilujeme právní práci,“ řekl Zelenskyj během podpisu. „Před námi je ještě dlouhá cesta. Dnešní dohoda je jen začátek. Musíme podniknout skutečné kroky, aby fungovala. Bude vyžadovat silnou politickou a právní spolupráci, abychom zajistili, že každý ruský válečný zločinec, včetně (prezidenta Vladimira) Putina, bude čelit spravedlnosti.“

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 42% Zklamal mě 43% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 4641 lidí

Rada Evropy, která má 46 členů a byla zřízena po druhé světové válce s cílem prosazovat lidská práva a právní stát, schválila tribunál v květnu s tím, že má doplňovat Mezinárodní trestní soud (ICC). Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Putina a obvinil ho z nelegální deportace stovek dětí z Ukrajiny.

A zatímco se Volodymyr Zelenskyj snaží dostat Putina před soud, 47. prezident USA Donald Trump se snaží prezidenta Ruské federace přesvědčit, že by měl přestat s útoky proti Ukrajině.

Trump ve středu naznačil, že zváží poskytnutí většího množství raket Patriot, které Ukrajina potřebuje k obraně před rostoucími ruskými údery, a dodal, že ruský prezident Vladimir Putin „opravdu musí tuto válku ukončit“. Na Trumpova slova upozornila řada světových médií, včetně serveru britského listu The Guardian, podle něhož nechal Trump otevřenou i možnost, že Ukrajině poskytne další finanční pomoc. „Uvidíme,“ konstatoval.

Jeho prohlášení zaznělo po 50minutovém setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraji summitu NATO v Haagu. Oba lídři to označili za pozitivní krok v konfliktu, který Trump označil za „těžší než jiné války“.

„Ukrajina je připravena toto vybavení koupit a podpořit americké výrobce zbraní,“ napsal Zelenskyj na X. „Jednali jsme také o možnosti společné výroby dronů. Můžeme se navzájem posilovat.“

I had a good meeting with @POTUS in The Hague.



I congratulated President Trump on the successful operation in the Middle East. It is important that the U.S. actions have weakened not only their nuclear program but also their drone production capabilities. We will continue to… pic.twitter.com/pzoaBSn0Yi