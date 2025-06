MHMP: Koordinovaná rekonstrukce části Plzeňské ulice začne již tento týden

Důvodem je nutná modernizace nejen této komunikace, ale i infrastruktury, zejména plynovodního potrubí a dalších sítí. Obyvatelům rekonstrukce v dlouhodobém horizontu přinese zvýšení komfortu, práce se však neobejdou bez dílčích omezení pro řidiče i veřejnou dopravu. Předpokládané ukončení všech prací je nejpozději 29. srpna 2025.

Základem koordinované akce je rekonstrukce plynovodu společností Pražská plynárenská Distribuce (PPD), o které město informovalo koncem května na tiskové konferenci zástupců všech zúčastněných společností. Cílem prací je zajištění bezpečných a stabilních dodávek plynu nejen v této oblasti, práce se kvůli tomu uskuteční v době mimo topnou sezónu.

„Víme, že každá takto rozsáhlá rekonstrukce přináší krátkodobé nepohodlí. Ale díváme se za horizont. Plzeňská potřebuje modernizaci, která zajistí bezpečné dodávky energií i kvalitnější veřejný prostor. Díky pečlivé koordinaci s dalšími městskými firmami věříme, že se dopady na život Pražanů podaří co nejvíce zmírnit. Děkuji všem obyvatelům za trpělivost. Výsledek bude stát za to,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Důvodem rekonstrukce je stáří a nevyhovující technický stav plynového vedení. Technický stav plynárenských zařízení v lokalitě Plzeňská (konkrétně v rozsahu ulic Kartouzská a Pod Klamovkou) je na hraně nebo dokonce za hranou životnosti, proto muselo k této rekonstrukci hlavní město přistoupit bezodkladně. Hlavní město zároveň omezí v Praze 5 veškeré další rekonstrukce tak, aby byl dopad na obyvatele co nejmenší. Při plánovaném pokračování prací v příštím roce bude město dbát na to, aby ve stejném čase nebyly naplánované žádné další rekonstrukce, které by měly zásadní vliv na cestování Pražanů.

Přípravné práce pro rozsáhlou rekonstrukci, na níž se bude podílet jak Pražská plynárenská Distribuce, tak i Dopravní podnik hl. m. Prahy, Technická správa komunikací a Pražská vodohospodářská společnost (PVS), budou zahájeny ve čtvrtek 26. června 2025. Rekonstrukce plynárenského zařízení jsou rozděleny do tří etap od budovy Smíchov Gate po křižovatku s ulicí U Paliárky. Již tento víkend musí cestující počítat s výlukou tramvají, veškeré informace o výluce a změnách v provozu MHD je možné nalézt na stránkách Dopravního podniku.

Pražská plynárenská Distribuce bude při rekonstrukci využívat moderní technologie „protahu“ a „těsného protahu“, které minimalizují rozsah výkopů a pohyb těžké techniky, a tím budou ohleduplnější k okolí. Práce jsou také kvůli snížení dopadů na Pražany rozděleny do několika etap v tomto a příštím roce.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy v rámci rekonstrukce uskuteční i opravy povrchů vozovky – v plánu je vyrovnání obrub a opravy uličních vpustí. Tyto práce by měly mít v rámci roku minimální dopad na dopravu. Stejně jako při rekonstrukci Barrandovského mostu bude navíc v pohotovosti odtahová služba, která v případě nehody nebo poruchy zajistí rychlé odstranění vozidel z dopravně zatíženého úseku nebo z okolních objízdných tras.

Pražská vodohospodářská společnost se k této koordinované akci připojuje plánovanou obnovou vodovodního řadu v dotčeném úseku. Toto opatření zajistí spolehlivější dodávku vody pro obyvatele a firmy v okolí. S ohledem na uvedený rozsah a dobu dopravního omezení předpokládá PVS v místě realizaci pouze dvou propojů do ulice U Trojice a do ulice Tomáškova.

Všechny zúčastněné společnosti udělají maximum, aby dopad stavebních prací na obyvatele a dopravu byl co nejmenší. Ukončení všech stavebních prací, a to včetně souvisejících uzavírek, je plánováno nejpozději do pátku 29. srpna 2025.

V příštím roce je ve stejné lokalitě plánováno pokračování rekonstrukce, a to od ulice U Paliárky po ulici Podbělohorská. Práce jsou plánovány přibližně od konce února do konce srpna 2026, nicméně omezení pro obyvatele by měla být menšího rozsahu. Stejně jako v letošním roce budou Pražané informováni s dostatečným předstihem na různých platformách. Hlavní město a zástupci všech zúčastněných společností předem děkují občanům za trpělivost a pochopení. O případných změnách bude veřejnost informována na stránkách ZDE.

