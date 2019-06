Český rozhlas: Rádio Retro Zlaté šedesátky odhalí zapomenuté hudební poklady

Celkem 28 hodin oprášených snímků komentují někteří tehdejší zpěváci nebo renomovaný zvukař Milan Papírník. Český rozhlas tak zároveň připomíná letošní kulaté narozeniny Karla Gotta, Evy Pilarové a Nadi Urbánkové.

Posluchači se mohou těšit na populární písničky a jazzové skladby s Karlem Krautgarnerem, Karlem Vlachem, nazpívané Matuškou, Simonovou, Chladilem a mnoha dalšími, které jsou k dispozici v nečekaně vysoké technické i umělecké kvalitě a připomínají slavnou éru nahrávání, na kterou můžeme být dodnes pyšní. „Rozhlasová historie to je také exkluzivní zdroj muziky, která se dnes do vysílání běžně nedostává, a my ji chceme zpřístupnit posluchačům tak, jak byla nahrána před padesáti nebo šedesáti lety – přímo z originálních pásků,“ přiblížil záměr nového Rádia Retro ředitel Programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček a dodal: „Není to výběr slavných šlágrů, je to jakási zvuková inventura obrovského pokladu hudební produkce šedesátých let. Zaznějí nejen jazzové skladby v podání Tanečního orchestru Československého rozhlasu s Karlem Krautgartnerem nebo Josefem Vobrubou, ale po mnoha desítkách let odpočinku v archivních krabicích se do éteru dostane také taneční hudba s Orchestrem Slávy Kunsta, Kamila Lochmana, Ladislava Bezubky, nebo třeba jazzové uskupení Studio 5, které dnes patří k vyhledávaným námětům digitálních reedic na CD.“



„Ty snímky ze Studia A mají pozoruhodnou kvalitu, kterou jim vtiskly nejenom skvělé orchestry, ale také doslova neuvěřitelné mistrovství zvukařů jako je Milan Papírník, který dokázal v první polovině 60. let nahrávat velké bandy s využitím všeho všudy šesti mikrofonů. Nahrávalo se na magnetofon, který původně ani neumožňoval vícestopý záznam,“ vysvětlil umění tehdejších techniků dramaturg Českého rozhlasu Tomáš Černý. „Velkou výlučností spousty těchto pásků je navíc existence tzv. základních snímků, kdy byl vedle celku se zpěvem zachován pro pozdější využití i hudební podklad a my se tak můžeme potkat s hudební kuchyní tehdejších kapelníků a hudebních režisérů,“ doplnil Černý.

Série archivních nahrávek jazzu a populární muziky z let 1959-1969 je proložena výběrem vzpomínkových pořadů Vysílá studio A z roku 2000, kdy redaktoři Vladimír Truc a Ladislav Tůma velmi podrobně zmapovali vývoj nahrávání v Československém rozhlase a kde zaznívají i vzpomínky slavných muzikantů a zpěváků. Program tohoto Rádia Retro obohacují dále jednotlivé perly jako je vyprávění Karla Krautgarnera, průřez programem divadla Semafor z roku 1961, záběry z mezinárodních jazzových festivalů konaných v Praze od roku 1964 nebo skvělý záznam koncertu Louise Armstronga v pražské Lucerně v roce 1965, na jehož uvádění v Rádiu Retro vzpomíná Jiří Suchý. Rádio Retro se značkou „Zlaté šedesátky“ začne vysílat o půlnoci ze 4. na 5. června a jeho smyčka poběží až do 20. července. Naladit si tento program můžete na webu Českého rozhlasu, v mobilní aplikaci iRadio nebo v síti DAB+.

autor: Tisková zpráva