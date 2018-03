Český rozhlas Radiožurnál jako první české médium spouští přehrávání zpráv přes hlasového asistenta

Hlasoví asistenti či chytré reproduktory se ovládají jednoduchými hlasovými příkazy a fungují jako zvuková brána uživatele do internetu. Jejich základní dovedností je tzv. Flash Briefing, která umožňuje poslech nejnovějších zpráv od vybraných vysílatelů.

Posluchači, kteří již zařízení Amazon Echo vlastní, si v jeho mobilní aplikaci či na webu mohou přidat „Český rozhlas Radiožurnál – zprávy“ jediným kliknutím do svého Denního briefingu. Ty se přebírají každou hodinu přímo z vysílání a posluchači tak mají k dispozici vždy nejaktuálnější zpravodajskou relaci.

Kromě této stanice mohou dále poslouchat domácí zpravodajství v angličtině či němčině. Ty jsou každý den převzaté z vysílání Radia Praha. „Alexa zatím neumí česky, což zpomaluje její tuzemské rozšíření. I tak se ale prodávají stovky kusů měsíčně. Chceme, aby majitelé chytrých reproduktorů měli možnost si zpravodajství poslechnout i na této nové a v zahraničí velmi populární platformě,“ uvádí šéfredaktor stanice Český rozhlas Radiožurnál Ondřej Suchan.

Stanice Český rozhlas Radiožurnál plánuje do budoucna zpřístupnění zpravodajství prostřednictvím dalších hlasových asistentů dostupných v České republice, a to Google Home a Apple Homepod. Kromě přehrávání zpráv budou asistenti přehrávat také ostatní rozhlasové pořady, podcasty či on-line vysílání dalších stanic Českého rozhlasu. „Pokud se chytré reproduktory rozšíří, rádi nabídneme další obsah. V Českém rozhlase vzniká řada populárních pořadů, které bychom mohli přes Alexu zpřístupnit. Stejně tak je možné přehrávání živého vysílání rozhlasové stanice, takže Alexa by mohla fungovat jako rádiový přijímač. Láká nás také představa vytvořit interaktivní rozhlasovou hru, kdy by posluchač mohl do hry vstoupit a rozhodovat o tom, co se stane v další scéně,“ říká ředitel Nových médií Českého rozhlasu Jiří Malina.

Psali jsme: Český rozhlas: Radioservis vydává audioknižní novinku k jubileu Luďka Munzara Nastražte uši! Přichází příliv nových pořadů na Radiu Wave Český rozhlas spustil nový FM vysílač pro stanici ČRo Liberec Regionální stanice Českého rozhlasu představí Kriminální případy Čech, Moravy a Slezska

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva