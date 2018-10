Český rozhlas: VIVAT REPUBLICA s O. Lenárdem a S. Šaturovou

Úvodem to bude symfonická báseň V Tatrách, kterou Vítězslav Novák věnoval slovenským velehorám. V podání Simony Šaturové zazní písňový cyklus Ad astra od Eugena Suchoně, od jehož narození uplynulo letos v září 110 let, a večer završí mistrovská symfonie Josefa Suka Asrael. Přímý přenos koncertu vysílá ČRo Vltava.

Námětem Novákovy symfonické básně V Tatrách je monumentální horská scenérie a v ní osobní prožitky z každoročních pěších výšlapů po slovenských horách. Dílo z roku 1902 užívá bohaté, téměř impresionistické zvukomalebné efekty, z hlediska hudebního materiálu je zajímavě monotematické. Základní členění odpovídá třem výrazovým polohám – stísněné náladě před bouří, bouři a vyjasnění, při němž opět vyniká majestát hor.

Umírněný modernista Eugen Suchoň (1908–1993) patří plně nejen do kultury svého národa, ale i do kultury společného státu Čechů a Slováků. Po studiu v Bratislavě odešel na dva roky na konzervatoř do Prahy, do mistrovské třídy Vítězslava Nováka. Cestu do světa mu jako skladateli otevřela jeho Baladická suita z roku 1935, která v květnu 1946 reprezentovala s dalšími díly slovenskou hudební kulturu na koncertu České filharmonie v rámci 1. ročníku festivalu Pražské jaro. Písňový cyklus Ad astra vznikl roku 1960. Textovým základem je básnická sbírka Zázračný triezvy koráb uznávaného literáta Štefana Žáryho (1918–2007).

Spolu s Vítězslavem Novákem je Josef Suk nejvýraznějším představitelem Dvořákovy školy. Suk nakonec patří víc k české moderně 20. století než k pozdnímu romantismu, zůstal však zároveň výrazným lyrikem. V létě roku 1905 pracoval na díle, které mělo být rok po úmrtí tchána oslavou jeho odkazu. Tehdy ovšem zemřela Sukova manželka. Symfonie Asrael, nesoucí jméno anděla smrti, dostala proto nový rozvrh, obsah a v roce 1906 byla dokončena jako nesmírný tvůrčí čin, výsledek velkého vnitřního zápasu. Dnes neváháme srovnávat význam Asraela kupříkladu s velikostí Mahlerových symfonií.

PROGRAM:

Vítězslav Novák (1870–1949): V Tatrách, symfonická báseň, op. 26

Eugen Suchoň (1908–1993): Ad astra, cyklus písní pro soprán a orchestr na básně Štefana Žáryho, op. 16

Josef Suk (1874–1935): Asrael, symfonie pro velký orchestr, op. 27

Ondrej Lenárd – dirigent

Simona Šaturová – soprán

DVOŘÁKOVA SÍŇ RUDOLFINA, PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA V 19:30 H.

Přímý přenos koncertu vysílá ČRo Vltava, záznam nabízí ve středu 31. října od 20 h. ČRo D-dur.

