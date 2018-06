Chcete strávit noc v muzeu? Pražská muzejní noc vám to umožní již popatnácté

Muzejním nadšencům nabídnou tradiční i neobvyklé prohlídky expozic a výstav a speciálně pro tuto jedinečnou událost připravený doprovodný program. Návštěvníci se tak mohou těšit na řadu koncertů, přednášek, workshopů a výtvarných dílen, divadelní a taneční představení nebo filmové projekce. A organizátoři nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky, kteří si mohou vybrat z mnoha atraktivních stanovišť a zažít různá dobrodružství. Dopravu mezi jednotlivými objekty zajišťují, stejně jako v minulých letech, speciální autobusové linky Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP).

200 let poznáváme svět. Poznejte vy nás díky Pražské muzejní noci 2018!

15. Pražská muzejní noc proběhne v roce, kdy Národní muzeum slaví výročí 200 let od svého založení. Není tak divu, že množství doprovodných akcí v jeho objektech připomíná historii Národního muzea. Například v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur se návštěvníci seznámí s příběhem asi nejznámějšího plejtváka myšoka a jeho cestou do Národního muzea. České muzeum hudby si zase připravilo pro své návštěvníky program s názvem Už 200 let společně ladíme, který je seznámí s historickými skladbami nebo výtvarnou dílnu Jak se psalo před 200 lety? kde si každý zkusí napsat své jméno v historickém písmu kurent. Lapidárium Národního muzea pro změnu zaujme komentovanou prohlídkou a restaurátorským ateliérem v rámci doprovodného programu Již 200 let se staráme o kamenosochařské památky. Kdo by chtěl navštívit Národní památník na Vítkově, nečeká tu na něj jen nádherný výhled, ale také speciální projekce fotografií a varhanní koncert v rámci programu Už 200 let schraňujeme dějiny. Toto všechno je však jen malý výčet toho, co vše můžete během Pražské muzejní noci zažít.

Druhá červnová sobota bude v Praze v čase od 19 do 01 hodin patřit nejen muzeím. Pražská muzejní noc 2018 totiž láká i do dalších kulturních a vzdělávacích institucí. Celkový počet účastníků letos činí rovných padesát. Do všech 77 objektů zapojených institucí je v tomto čase vstup zdarma, pouze do objektů NKP Vyšehrad se platí symbolické vstupné 1 Kč. Také doprava účastníků této akce speciálními autobusovými linkami zůstává zdarma. Pražská muzejní noc 2018 je organizována Národním muzeem společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. za finanční podpory Ministerstva kultury a Magistrátu hl. m. Prahy.

„Letošní patnáctý ročník Pražské muzejní noci je výjimečný v tom, že připadá na rok oslav 200 let od založení Národního muzea. Je tak báječnou příležitostí k tomu, aby návštěvníci skutečně poznali naše objekty a užili si bohatý program i v čase, kdy to jindy není možné. Tento noční zážitek má bezpochyby své jedinečné kouzlo, což dokazuje i fakt, že si ho každý rok přijdou užít tisíce lidí a to samozřejmě nejen v objektech Národního muzea, ale i v mnoha dalších institucích,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Zájemci o Pražskou muzejní noc nemusí mít strach, že by do některých objektů netrefili nebo nevěděli, který z programů si vybrat. Informační stany budou pro návštěvníky akce připraveny na tradičních místech. V pátek od 12. do 19. hodiny před Historickou budovou Národního muzea. V den konání akce, v sobotu 9. června, od 10.00 do 24.00 hodin na témže místě a na náměstí Jana Palacha. Pracovníci informačních stanů ochotně poradí s výběrem muzeí, doprovodného programu a dopravou k objektům. K dispozici budou také mapy dopravy s přehledem zapojených muzeí.

Speciální autobusové linky budou i letos zdarma

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypraví speciální autobusové linky, které o muzejní noci propojí jednotlivé objekty. Celkem 10 speciálních autobusových linek bude v provozu v den konání akce od 18.30 hodin a poslední spoje vyjedou ze zastávky Staroměstská přibližně hodinu po půlnoci. Provoz metra bude ze soboty na neděli prodloužen do 01.00 hodin a následně bude možné využít běžné noční povrchové spoje. Přeprava speciálními autobusovými linkami bude pro návštěvníky Pražské muzejní noci opět zcela zdarma. Centrálním přestupním bodem devíti autobusových linek bude nám. Jana Palacha u stanice metra Staroměstská, linka č. 10 vyjede ze Smíchovského nádraží. Až do 01.00 hodin budou moci návštěvníci využít také infolinku Dopravního podniku 296 191 817 a podrobné informace naleznou i na stránkách Dopravního podniku http://www.dpp.cz/pmn/.

„Jako každý rok přispějeme i letos ke zdárnému průběhu Pražské muzejní noci posílením městské dopravy. DPP zajistí přepravu návštěvníků muzeí, galerií a kulturních institucí, které se do Pražské muzejní noci zapojily. Tradičně vypravíme zvláštní autobusové linky a prodloužíme provoz metra,“ řekl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP.

V potápěčském obleku pod vodu, pak něco posprejovat a na závěr si dát grilovanou klobásu s architekty

Z programu letošní muzejní noci si vybere opravdu každý. Ti odvážní si mohou například v rámci doprovodného programu Muzea Policie ČR obléknout potápěčský oblek, nasadit přilbu a zkusit si pohyb pod vodou včetně komunikace s instruktorem. Pokud si dospělí či děti zatouží vyzkoušet, jaké to je být na okamžik sprejerem, mohou využít program Muzea hlavního města Prahy a pod vedením Jitky Kopejtkové a Honzy Miky si legálně zasprejovat. Komu po množství aktivit vyhládne, jistě ocení, že součástí některých doprovodných programů jsou i nejrůznější ochutnávky a grilování. Jedno takové nabízí třeba studenti ze Spolku posluchačů architektury (SPA) z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Na své si dozajista přijdou i ti, kteří dávají přednost přednáškám a komentovaným prohlídkám. Například Galerie Emilie Paličkové představí vše o konzervování a restaurování textilií.

Pražská muzejní noc je tu i pro děti

Ačkoliv by se mohlo zdát, že kvůli pozdním hodinám konání akce je Pražská muzejní noc uzavřená dětem, opak je pravdou. Na velkém množství míst jsou vytvořeny doprovodné programy speciálně pro malé návštěvníky. Čekají na ně nejrůznější workshopy a dílny, soutěže, divadelní představení nebo dobrodružné hry. Mohou se tak vydat například na tajuplnou stezku Lapidáriem a během plnění úkolů se seznámit s příběhem Bruncvíka. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy si zase připravila chemické dílny pro děti, během kterých se například dozví, co všechno se dá dělat s UV světlem. Jak se píše neviditelnými inkousty, si děti vyzkouší v Národním pedagogickém muzeu a Knihovně J. A. Komenského. Celkem je pro malé návštěvníky připraveno přes sedmdesát akcí a doprovodných programů, takže opravdu bude z čeho vybírat.

„Kdo by se byl v roce 2004 nadál, když skončil první ročník Pražské muzejní noci, do kterého se tehdy zapojilo 19 institucí, že letosbudeme slavit jubilejní patnáctý rok jejího konání a účastnících se muzeí, galerií, ale i dalších kulturních organizací bude rovných 50. K Praze se tehdy spontánně přidalo několik měst, v Národním muzeu proběhla prezentace 20 muzejních institucí z regionů. O tento způsob propagace projevili muzejníci a stejně tak i návštěvníci muzeí obrovský zájem, a proto vznikl celorepublikový Festival muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný, každý rok se k němu připojuje stále více měst i institucí. Původní myšlenka organizátorů Pražské muzejní noci vytvořit funkční nástroj k popularizaci oboru muzejnictví v České republice se tedy stále naplňuje, a to nás samozřejmě velice těší,“ dodává k akci výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií Anna Komárková.

Naplánujte si svou jedinečnou noc

Vlastní program na sobotní noc lze naplánovat na webových stránkách Pražské muzejní noci 2018 www.prazskamuzejninoc.cz. V záložce Moje noc si návštěvníci mohou vytvořit seznam jednotlivých muzeí, která mají v úmyslu navštívit. Vytvořený program je pak možné vytisknout či sdílet s přáteli na sociálních sítích. K dispozici je i letos mobilní verze stránek, přístupná přes odkaz m.prazskamuzejninoc.cz.

