Článek proti CSG na webu Foreign Policy opraven, objevila se nová fakta o pozadí autora

Foreign Policy později zveřejnil opravenou verzi článku, ze které odstranil lživé tvrzení o vztahu CSG s 1. česko-ruskou bankou a ve které autor musel přiznat, že pracuje či pracoval pro klienta, který má zájem útočit na CSG. Byla také opravena pasáž popisující vztahy mezi Alexejem Beljajevem, Vladimirem Jakuninem a Vladimirem Putinem.

Právní zástupce CSG v USA Lanny Davis k tomu dodal: „Když někdo otevřeně napíše lživé a poškozující nařčení a potom je nucen ho brát zpět, zbývající část jeho tvrzení může být ignorována jako nevěrohodná.“

Samozřejmě uvítáme a budeme považovat za seriózní, pokud česká média zveřejní i další skutečnosti, které stanovisko Lannyho Davise obsahuje. Následuje český překlad většiny textu stanoviska. Celé stanovisko v angličtině bylo zveřejněno na: https://www.prnewswire.com/news-releases/statement-from-lanny-j-davis-attorney-for-csg-300618226.html

Částečný překlad stanoviska Lannyho Davise do Českého jazyka

Dne 16. března 2018 Kristoferu Harrisonovi, který sám sebe uvádí jako zakladatele a ředitele firmy ITJ Strategies, jež se prezentuje jako „pevný základ poradenství v PR“, bylo umožněno publikovat článek na websitu Foreign Policy pod titulem „Putin otravuje Prahu“.

Ale 20. března Foreign Policy (FP) zveřejnilo opravu a smazalo lživé a difamující tvrzení, které Harrison napsal. Stalo se tak poté, co mu editor FP zavolal a Harrison nedokázal uvést jediný fakt, který by podporoval jeho obvinění, že český výrobce obranných technologií Czechoslovak Group (CSG) někdy získal ´masivní půjčku´ od 1. česko-ruské banky, která je považována za korupční instituci. FP poté, což potvrzuje její kredit, vymazala Harrisonovo lživé tvrzení z článku a zveřejnila opravenou verzi zde: http://foreignpolicy.com/2018/03/16/putin-is-poisoning-prague

Zde následuje oprava, kterou FP zveřejnil:

„20. 3. 2018: Dřívější verze tohoto článku chybně popisovala finanční vztahy Czechoslovak Group s První česko-ruskou bankou. Také nesprávně popisovala vztah mezi Alexejem Beljajevem, Vladimirem Jakuninem a Vladimirem Putinem.“

FP také do revidovaného článku zahrnula tento komentář Lannyho Davise, právního zástupce CSG v USA:

„Po zveřejnění tohoto článku CSG dodala vyjádření: „Protikladně ke všem narážkám je skutečností, že CSG orientuje svůj byznys a má významné zákazníky na Západě, zejména v Evropě a Spojených státech,“ uvádí Lanny Davis, právník zastupující CSG.“

Konečně FP požádal pana Harrisona, aby zveřejnil v článku dva ze svých klientů (není jasné, zda současných či bývalých), z nichž jeden mohl mít zájem na útoku proti CSG kvůli legálnímu vývozu zbraní do Ázerbájdžánu. Do svého textu Harrison dodal, že těmito klienty byly Arménie a Ázerbájdžán.

(…)

Vzhledem k současnému napětí mezi Arménií a Ázerbájdžánem, počáteční neochota pana Harrisona tyto vztahy zveřejnit působí v tom smyslu, že stále ještě ´nosí vodu´ pro svého současného nebo bývalého klienta, Arménce.

Když někdo otevřeně napíše lživé a poškozující nařčení a potom je nucen ho brát zpět, zbývající část jeho tvrzení může být ignorována jako nevěrohodná.

(…)

Tato událost znamená víc než jen to, že Harrison ignoroval potřebu pravdivosti a ověřování faktů. Je také důležitou lekcí pro všechna média: Když je firma nebo podnikatel napaden na websitu někým, kdo sám sebe označuje za experta či konzultanta, aspoň věnujte čas tomu požádat napadenou osobu o stanovisko. A buďte opatrní při příliš rychlém přebírání cizích článků. Jen to, že je něco publikováno, neznamená, že to je pravda. Skutečná novinářská práce a skutečná fakta mají pořád ještě význam.

V době, kdy se o Washingtonu D.C. hovoří jako o ´bažině´ zvláštních zájmů, jejichž nositelé skrývají svou motivaci, Harrisonův článek je ukázkou výzvy, které média čelí, aby dokázala oddělit pravdu od dezinformace.

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2016 vygenerovaly tržby v hodnotě 15,4 mld. Kč.

