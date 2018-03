CzechInvest: Kosmický inkubátor ESA BIC otevřel pobočku v Brně

Při příležitosti 40. výročí prvního letu československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru dnes agentura CzechInvest spolu s partnery slavnostně otevřela pobočku kosmického inkubátoru v Brně. Sídlit bude v Jihomoravském inovačním centru (JIC) a v následujících třech letech podpoří až devět progresivních start-upů, které hledají využití kosmických technologií v běžném životě.

Pobočku kosmického inkubátoru v Brně slavnostně otevřeli zástupce Evropské kosmické agentury Frank Salzgeber, ministr dopravy v demisi Dan Ťok, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula a Jan Urban, pověřený řízením agentury CzechInvest. Jako čestný host se slavnostního otevření zúčastnil i první československý kosmonaut Vladimír Remek.

Na základě smlouvy uzavřené s CzechInvestem poskytne Jihomoravský kraj na provoz pobočky kosmického inkubátoru v Brně 300 tisíc euro. Stejnou částkou do projektu přispěje Evropská kosmická agentura, která síť kosmických inkubátorů po Evropě provozuje. Smlouvu o spolupráci, která inkubovaným start-upům zajistí zázemí zavedeného centra pro inovační firmy, zároveň CzechInvest dnes podepsal i s Jihomoravským inovačním centrem.

„Už krátce po zahájení provozu pražského kosmického inkubátoru jsme věděli, že potenciál rozvíjet kosmické technologie směrem k praktickému využití v běžném životě mají firmy po celé České republice, nejen v Praze. Projekty, s kterými české firmy přicházely do ESA BIC Prague, nám pomohly přesvědčit ESA, že otevření další pobočky je jednoznačně krok správným směrem,“ říká Tereza Kubicová, ředitelka Odboru interních projektů a podpory malých a středních podniků agentury CzechInvest.

„Koncept ESA BIC se v České republice již osvědčil, a proto jsme rádi, že za naší podpory a za podpory Jihomoravského kraje CzechInvest může otevřít pobočku českého ESA BIC v Brně. Díky této pobočce bude CzechInvest schopen nejen rozšířit počet inkubovaných firem z pěti na osm ročně, ale díky spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem i rozšířit škálu svých služeb. Tím budeme v České republice moci dále stimulovat rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti kosmických technologií a družicových aplikací a ještě lépe využívat příležitostí a potenciálu, které oblast kosmických aktivit pro rozvoj hospodářství České republiky skýtá,“ říká Václav Kobera, ředitel Odboru kosmických aktivit z Ministerstva dopravy, které zaštiťuje jednání s Evropskou kosmickou agenturou v České republice a její financování.

První start-upy by do brněnského kosmického inkubátoru mohly vstoupit letos v červnu. Kromě finanční podpory ve výši až 50 tisíc eur, zázemí v Jihomoravském inovačním centru, konzultačních a poradenských služeb v technologické i podnikatelské oblasti a marketingové podpory či pomoci s vyhledáváním partnerů a potenciálních investorů na ně čeká zejména vzácná příležitost sdílet unikání know-how Evropské kosmické agentury.

„Jižní Morava je prostředím, kde se odvětví kosmických i leteckých technologií daří a jsou pro nás jednou z priorit. Nové start-upy, které se do projektu dostanou, můžou využít blízkosti výzkumných a vědeckých center, specializovaných institutů na brněnských univerzitách nebo navazovat spolupráci s etablovanými firmami i nadnárodními korporacemi působícími v regionu,“ říká náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Vitula.

S navázáním nových kontaktů start-upům pomůže Jihomoravské inovační centrum, které už 15 let se začínajícími firmami na jižní Moravě pracuje. „Za tu dobu prošlo Jihomoravským inovačním centrem víc než 200 start-upů. Některé z nich se staly mezinárodně úspěšnými technologickými firmami, které představují významné zaměstnavatele a investory. Jsme připraveni poskytnout perfektní podporu pro ty, které se do nového inkubátoru zapojí. Zároveň budeme oslovovat potencionální zájemce, hlavně studenty, inovátory, začínající start-upy nebo spin-off firmy z výzkumných organizací,” doplňuje ředitel Jihomoravského inovačního centra Petr Chládek.

Evropská kosmická agentura provozuje po Evropě síť 18 Business Incubation Centre (BIC). Od roku 2004 se v nich inkubovalo již téměř 600 start-upů, které pomohly přenést kosmické technologie do běžného života. V ESA BIC Prague se v současné době inkubuje 10 firem: Festka, NG Aviation, Triphood, TuddyTuddy, Big Terra, InsightART, Let’s Earth, NaviRider, FoxWorks Aerospace a SMUP – UQ.

Pobočka českého ESA BIC v Brně je společným projektem CzechInvestu, Jihomoravského kraje, Ministerstva dopravy a Evropské kosmické agentury. Sídlit bude v Jihomoravském inovačním centru.

Vedle 40. výročí prvního letu československého – a zároveň prvního neamerického a nesovětského – kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru je rok 2018 rokem několika dalších významných počinů epochy „dobývání vesmíru“ s českou stopou. V říjnu 2018 uplyne 40 let od vypuštění první české družice Magion 1 do vesmíru. A v listopadu 2018 Česká republika oslaví 10 let v Evropské kosmické agentuře. Při té příležitosti Ministerstvo dopravy a CzechInvest vyhlásili tento rok českým kosmickým rokem Czech Space Year 2018. Během celého roku se uskuteční řada akcí s kosmickým tématem pro širokou i odbornou veřejnost, která na podzim vyvrcholí oslavou výročí vstupu České republiky do ESA. Přehled akcí a veškeré související informace jsou dostupné na czechspaceyear.com.

Psali jsme: CzechInvest: Příležitost pro start-upy setkat se s asijskými investory přímo v Singapuru CzechInvest vezme v létě české start-upy do Hongkongu a Londýna CzechInvest: České firmy vystavovaly nanotechnologie v Tokiu Centrum pro regionální rozvoj ČR: Nenechte si ujít Veletrh dotačních příležitostí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva