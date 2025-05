CzechTourism: Česko patří k světové kongresové špičce

Podle aktuálního žebříčku Mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association) obsadila naše země 21. příčku mezi nejvyhledávanějšími místy pro pořádání konferencí. Praha si oproti loňsku polepšila a aktuálně se v celosvětovém srovnání drží na prestižní 5. pozici, přičemž v rámci Evropy poskočila ještě výš – na 4. místo.

Roste zájem o regiony

Kromě metropole se do hledáčku organizátorů kongresů a dalších incentivních akcí dostávají i další česká města. Například Brno se v rámci globálního srovnání meziročně posunulo o více než 30 příček na 112. místo. Statistika Mezinárodní kongresové asociace ICCA (ZDE) tak jednoznačně ukazuje na sílící zájem o mimopražské destinace a zároveň podtrhuje trend decentralizace, který v kongresovém segmentu nabírá na síle. Tento vývoj otevírá nové příležitosti pro rozvoj infrastruktury i nabídky služeb napříč celou zemí. Regiony, které dokážou flexibilně reagovat na aktuální potřeby pořadatelů i účastníků, mohou významně těžit z rostoucí poptávky po profesionálním zázemí mimo hlavní město.

„Kongresový turismus je pro Česko klíčový. Podporuje lokální ekonomiku, přináší nové příležitosti pro místní podnikatele, zvyšuje poptávku po specializovaných službách, posiluje zaměstnanost a zároveň přispívá k dlouhodobé stabilitě cestovního ruchu. V neposlední řadě pomáhá budovat značku Česka jako atraktivní destinace pro byznys i inovace,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Za velmi pozitivní osobně vnímám fakt, že se daří přesouvat MICE turismus i do dalších měst Česka. Můžeme tak předpokládat, že to bude mít přínos pro další tuzemské lokality a mimo jiné přispěje k rovnoměrnějšímu rozložení turismu v tuzemsku.“

Praha se řadí mezi světovou špičku v pořádání technologických akcí

Každoroční žebříček ICCA mapuje asociační konference a setkání, která se konají pravidelně, účastní se jich minimálně padesátka delegátů a konají se střídavě v minimálně třech zemích nebo oblastech. V Česku loni proběhlo 175 takových akcí, což je o 18 více než v předchozím roce. Tento nárůst potvrzuje význam MICE segmentu – nejen z ekonomického pohledu, ale i jako nástroje pro inovace, mezinárodní spolupráci a rozvoj místních komunit.

„Jak ukazuje analýza ICCA, pro další rozvoj kongresového a incentivního turismu bude klíčové sledovat aktuální trendy. Destinace se už neprezentují jen infrastrukturou – čím dál víc sází na odbornost, inovační kapacity a akademické zázemí. Partnerství tak získávají hlubší smysl a zakládají se na sdílených hodnotách. Praha se navíc celosvětově drží na 3. místě, pokud jde o technologicky zaměřené akce, a v top 5 zůstává i v oblasti lékařských konferencí,“ vyzdvihuje ředitelka Odboru produkt managementu, výzkum a B2B spolupráce a vedoucí manažer Czech Convention Bureau Tereza Hofmanová.

Udržitelnost jako podmínka úspěchu

Vedle decentralizace je stále důležitějším trendem, nejen v oblasti MICE, udržitelnost (ZDE). Do popředí se dostávají nové, dosud méně známé lokality, a s tím i příležitosti pro regiony, které dokážou pružně reagovat na měnící se potřeby a hodnoty klientů. Důraz na odpovědný přístup se postupně stává standardem. Destinace, které systematicky začleňují principy udržitelnosti do své strategie, plánování a infrastruktury, výrazně posilují svou konkurenceschopnost. Úspěšná místa navíc stále častěji přistupují k partnerství v širším smyslu, tedy jako k formě spolupráce přesahující samotné zajištění prostoru.

„Úspěšné destinace reagují nabídkou partnerství, které jde za hranice pouhého místa konání. Tématu udržitelnosti kongresového cestovního ruchu se věnuje dlouhodobě také Strategická Aliance Evropských Národních Convention Bureau, jejímž zakládajícím členem je Czech Convention Bureau. Aktuální projekty a možnosti spolupráce jsme prezentovali už tradičně v rámci 3. ročníku Globálního Fóra Národních Convention Bureaus, které proběhlo v předvečer veletrhu IMEX Frankfurt. Naším cílem je spojit síly a zaměřovat se na sjednocení postupů a využití těch nejlepších případů z praxe,“ doplňuje Tereza Hofmanová.

Data potvrzují rostoucí zájem o MICE akce

Podle dat Českého statistického úřadu (ZDE) proběhlo v roce 2024 v Česku na 12 tisíc konferencí, které navštívilo téměř 1,2 milionu hostů. Zhruba třetina (35,4 %) z nich se konala v Praze. Výrazný podíl si drží také Jihomoravský kraj s 2 213 akcemi tohoto typu. Přibližně vždy po devíti stovkách jich pak proběhlo v Kraji Vysočina, Olomouckém a Středočeském kraji. Nejčastěji se jednalo o akce jednodenní – tvoří 70 % z celkového počtu.

„Z dostupných údajů vyplývá, že 67 % konferencí se koná ve čtyřhvězdičkových hotelech, které zároveň hostí většinu účastníků. Současně pozorujeme trend, kdy výrazně roste počet menších MICE akcí do 50 účastníků. Tvoří více než polovinu všech událostí. Jedná se zejména o korporátní setkání a obchodní schůzky. Plusem MICE akcí pak je fakt, že většinou probíhají mimo hlavní turistickou sezónu, tedy v květnu a červnu a pak od září do listopadu a pomáhají tak vyrovnávat sezónní výkyvy v cestovním ruchu,“ dodává vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček.

Mezinárodní partnerství pro odpovědné eventy

Czech Convention Bureau sehrává důležitou roli i na evropské scéně. Aktivně se zapojuje do Strategické Aliance Evropských Národních Convention Bureaus (ZDE), která letos slaví 11 let existence. Mezi klíčové projekty aliance patří SHE – Sustainability Hub for Events (ZDE), platforma zaměřená na organizaci odpovědných událostí. Tento nástroj sdružuje evropské know-how, sdílí osvědčené postupy a nabízí konkrétní návody, jak integrovat udržitelnost do plánování a realizace akcí napříč státy a sektory.

MICE jako motor nové éry cestovního ruchu

Kongresový a incentivní segment dnes neplní jen ekonomickou roli. Stále častěji funguje též jako katalyzátor inovací, nástroj pro předávání odborných znalostí a brána ke vstupu na mezinárodní scénu. Výsledky ICCA za uplynulý rok ukazují, že Česko má v tomto ohledu co nabídnout – od špičkového technického zázemí přes odborné kapacity až po rostoucí zájem regionů podílet se na dalším rozvoji MICE turismu.

