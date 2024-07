CzechTourism: Enormní zájem Poláků o Česko

Za posledních dvanáct let vzrostl počet nocí, které Poláci strávili v českých ubytovacích zařízeních, o bezmála 90 %. Loni jich do tuzemska přijelo 760 tisíc a strávili u nás více než 1,5 mil. nocí. Polsko se tak mezi zahraničními turisty řadí v počtu přenocování hned za Německo a Slovensko. Největší nárůst od roku 2012 v počtu příjezdů z Polska hlásí Karlovarský (+291 %), Ústecký (+199,5) a Olomoucký (+185 %) kraj a Kraj Vysočina (+183 %). Aktuálně Poláci nejčastěji míří do Prahy (35 %) a dále do Královéhradeckého (20 %) a Jihomoravského kraje (14 %).

„V Polsku je o Česko neuvěřitelný zájem, a přitom tolik Poláků tuzemsko dosud ještě neobjevilo! Naší snahou je ukázat, že se u nás vyplatí zůstat v jednom regionu delší dobu. Naše země je plná fascinujících míst, která jsou koncentrována na relativně malé ploše. Návštěvníci tak mohou zažít opravdovou pohodu, a hlavně bez dlouhých přesunů. Máme co nabídnout – od aktivního odpočinku přes relax a kulturu až po skvělou gastronomii. S ohledem na letní období se v propagaci zaměříme i na koupaliště a lokality, kde je možné se v horkých dnech svlažit nebo si třeba užít vodní sporty,“ shrnuje ředitel Zahraničního zastoupení CzechTourism v Polsku a působností pro Litvu a Lotyšsko Tomáš Zukal, který do funkce nastoupil v květnu 2024, a dodává: „Chceme se zaměřit na zvýšení povědomí o Česku a komunikaci benefitů místo stereotypů. Právě proběhlá tisková konference poskytla skvělou příležitost k rozšíření naší databáze novinářů i k navázání ještě užších vazeb. Chceme dostat podstatné informace k co nejširší veřejnosti. Zajímají nás například mainstreamová média a časopisy pro ženy. Skvělými poznávacími cestami podporujeme a inspirujeme ty novináře, kteří zajišťují kvalitní mediální výstupy.“

Kampaně Unexpected Wellbeing a Kraj měsíce

Šíření povědomí o Česku u našich severních sousedů podpořila i letošní klíčová kampaň agentury CzechTourism „Unexpected Wellbeing“, která proběhla nejen v Polsku. Její podstatou je myšlenka, že Česko je země, která má opravdu co nabídnout – pohodu, krásnou přírodu a bohatou kulturu. I když lidé v tuzemsku tráví dovolenou aktivním odpočinkem, připadají si jako v lázních. A tak se každá lehce sportovní aktivita stává nečekanou lázeňskou procedurou. Na uvedenou kampaň v Polsku úzce navazuje další s názvem „Kraj měsíce“.

„Jde o dlouhodobou propagaci tuzemska. Jejím prostřednictvím chceme motivovat polské turisty, aby v českých regionech strávili minimálně tři dny a déle. Zároveň chceme, aby u nás objevili i méně známá místa, která nabízejí výjimečné zážitky. Jinými slovy cílem je vyrovnaný turismus, kdy nebudou mířit pouze do metropole, ale zvolí regiony, kde si budou moci užít svou dovolenou mimo davy turistů a se stejnými nebo dokonce intenzívnějšími zážitky. Jako první se zaměříme na Středočeský kraj,“ uzavírá ředitelka odboru marketingu a zahraničních zastoupení CzechTourism Jana Štumpová Konicarová.