CzechTourism: Online kampaně v Japonsku lákaly k návštěvě České republiky

Poslední dva měsíce roku 2017 běžela na japonské verzi Expedie kampaň o zimní České republice spolufinancovaná městem Brnem. Vizuály zhlédlo více než 1,1 milionu osob a v důsledku kampaně vzrostl prodej České republiky na japonské Expedii meziročně o 40 procent. „Byli jsme potěšeni výsledky vizuálů, protože bannery Prahy i Brna ukazovaly velmi podobnou výkonnost,“ řekla ředitelka zastoupení CzechTourism v Japonsku Martina Cílková.

Povědomí o ČR v Japonsku je nadprůměrné převážně u starší generace. Další kampaň, tentokrát ve spolupráci se společností Tabippo, proto měla podpořit brand ČR u mladšího publika, jež se po finanční krizi teprve učí cestovat. Influencerka Wacamera, s více než 150 000 fanoušky na Instagramu, během prosincového press tripu informovala o ČR a poté připravila o každé navštívené destinaci jeden specializovaný článek na partnerské platformě. Od listopadu 2017 do konce února 2018 propagovala ČR jako destinaci č. 1, kam je třeba se podívat, a to celkem na sedmi travel festivalech po celém Japonsku. „Těmito akcemi si podobně jako třeba němečtí kolegové vychováváme budoucí generace cestovatelů a zároveň se připravujeme na zahájení programu Working Holidays mezi ČR a Japonskem, který je zde velmi oblíbený a měl by být spuštěn v řádu několika měsíců,“ vysvětlila strategii Martina Cílková.

Do poloviny března trvala poslední kampaň zaměřená na tradiční věkově starší cílovou skupinu. Na slavném travel portálu AB Road se Česká republika představila prostřednictvím dvou témat – Alfons Mucha a česká gastronomie, s možností rezervace zájezdu u cestovní kanceláře, která kampaň spolufinancovala. Bannery běžely i na platformách Google a Yahoo a vizuály zhlédlo více než 5,5 milionu lidí. „Loňská výstava Slovanské epopeje v Japonsku byla dle výsledků druhá nejnavštěvovanější na světě a přesvědčila nás o síle tématu Alfonse Muchy, po jehož stopách šel první itinerář. Gastronomická zvídavost pak byla ukojena druhým,“ dodala ředitelka pobočky. Stejné itineráře vycházejí ve spolupráci s CCRM a Brnem pro japonské turisty formou letáků.

autor: Tisková zpráva