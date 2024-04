Královéhradecký kraj: Vybrané turistické linky už vyjely

reklama

„Královéhradecký kraj je regionem s velkým počtem turisticky atraktivních míst, která stojí za návštěvu. Na základě rostoucího zájmu o veřejnou dopravu v našem kraji, zejména o turistické linky, jsme se rozhodli zahájit provoz vybraných autobusových a vlakových spojů již od konce dubna. Kromě zajištění dopravy do škol a zaměstnání nabízejí spoje Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje jedinečnou možnost pro výletníky na cestách za poznáním našeho kraje,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Autobusem či vlakem do Krkonoš a okolí

Pravidelné spojení do východní části Krkonoš je rozšířeno turistickými autobusovými spoji linky 394 z Náchoda přes Trutnov a Pec pod Sněžkou na Pomezní boudy a linky 495 z Hradce Králové přes Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Pec pod Sněžkou na Pomezní boudy.

Do střední části Krkonoš budou autobusové spoje rozšířeny o turistickou linku 491 z Hradce Králové přes Kuks, Dvůr Králové nad Labem a Hostinné až na nejvýše položenou zastávku Špindlerův Mlýn, Špindlerova bouda. Na linkách 394, 491 i 495 mohou cestující využít speciální zařízení pro přepravu jízdních kol.

Turistické cíle v Podkrkonoší nově propojí víkendové spoje na autobusové lince 536 Stará Paka – Nová Paka – Pecka – Bílá Třemešná – Dvůr Králové nad Labem.

Od konce dubna jedou vlaky na lince L3 v trase Jaroměř – Stará Paka – Semily – Turnov – Liberec ve dvouhodinovém intervalu po celý týden.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17266 lidí

Českým rájem nejen po kolejích

Posílení dopravy pro turisty v Českém ráji bude zajištěno na vlakových linkách V50 z Jičína do Turnova a S36 z Mladé Boleslavi do Lomnice nad Popelkou. Na lince V50 z Jičína do Turnova společně s celoročně provozovanými spoji bude zajištěn hodinový interval vlaků včetně sezónního spěšného vlaku na lince V5 z Hradce Králové do Turnova.

Na lince S36 jsou zavedeny sezónní spoje z Mladé Boleslavi či Sobotky do Libuně nebo Lomnice nad Popelkou. Vlakové spoje v západní části Českého ráje doplňují autobusy linky 510 z Jičína přes Prachovské skály a Sobotku k hradu Kost.

Z Hradce přímo do Orlických hor

Rychlé spojení do Orlických hor zajistí autobusová linka 193 z Hradce Králové přes Dobrušku do Deštného v Orlických horách až na Šerlich. Linka 193 umožňuje přepravu jízdních kol a z Hradce Králové odjíždí spoje o víkendu v 7:45 a 12:15. V období letních prázdnin je spoj v 7:45 z Hradce Králové na Šerlich provozován celotýdenně. Ze Šerlichu přímé autobusy jedou o víkendech v 9:55 a 15:25.

Do oblasti údolí Divoké Orlice k pravidelným spěšným vlakům linky V2 přibývá posilový spěšný vlak do Litic nad Orlicí s odjezdem z Hradce Králové v 8:24, zpět z Litic je nově přidaný odjezd do Hradce Králové v 16:35.

Přes Adršpach až do Polska

Mezi Adršpachem a Teplicemi nad Metují se rozšiřuje spojení vlakovou linkou V33 na hodinový interval s návaznostmi na vlaky linek V3 a V30 spojující Broumov s Náchodem a Hradcem Králové. Spojení pro cestující z Moravy do oblasti Adršpašsko-teplických skal doplní linka V24 spěšným vlakem z Chocně do Teplic nad Metují dopoledne a zpět odpoledne, která v Chocni navazuje na dálkové vlaky.

Nejvýznamnější skalní útvary na Broumovsku je možné v rámci jednoho dne navštívit díky provázaným autobusovým linkám 360 Adršpach – Teplice nad Metují – Police nad Metují a 363 Police nad Metují – chata Hvězda – Suchý Důl – Police nad Metují ve dvouhodinovém intervalu. Nabídku spojení k východišti turistických cest ke skalám doplňuje autobusová linka 361 z Police nad Metují do Machova. Linka 361 navíc vybranými spoji obslouží Karlów poblíž skalního města Hejšovina v Polsku.

Královéhradecký kraj sousedí s Polskem, které pro turisty nabízí také mnoho zajímavých lokalit. Na lince D66 jsou denně provozovány čtyři páry vlaků, které překračují státní hranici nedaleko Královce. Ve stanici Sędzisław jsou možné přestupy ve směru do Jelení Hory i v opačném směru do Valbřichu a Vratislavi. Na lince D67 jsou provozovány dva páry víkendových vlaků jedoucích také ve dnech polských svátků, které překračují státní hranici nedaleko Meziměstí. Ve Vratislavi je možné přestoupit na dálkové vlaky jedoucí dále do polského vnitrozemí či k Baltskému moři.

Cestujte s tarifem IREDO

Při cestování je možné využit integrovaný přestupní tarif IREDO. „Pro celodenní cestování doporučujeme využít síťovou jízdenku, která platí po celém území IDS IREDO a po celý kalendářní den, kdy byla zakoupena. Síťová jízdenka pro jednotlivce stojí 200 Kč a pro skupinu až pěti osob libovolného věku 490 Kč,“ doplnil Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy Královéhradeckého kraje.

Zároveň v letošním roce můžou výletníci při svých cestách sbírat cestovatelská razítka a soutěžit o zajímavé ceny. Kompletní pravidla soutěže s Veřejnou dopravou Královéhradeckého kraje naleznete ZDE. Na webu naleznete také další informace a tipy na výlety s využitím turistických linek veřejné dopravy.

Psali jsme: Královéhradecký kraj: Rok 2023 byl pro technické služby ve znamení inovací a nových projektů Královéhradecký kraj: Rozšíření území, kde bude možný odstřel vlků Královéhradecký kraj: 1,8 miliardy korun míří do modernizace a oprav silnic a mostů Královéhradecký kraj: S podporou kraje v Novém Bydžově vyroste nový domov pro seniory

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE