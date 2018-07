CzechTourism: Soutěž Česko je super! Tak to vyfoť! má první oceněnou fotografii

Necelé tři týdny po zahájení soutěže Česko je super! Tak to vyfoť! do ní lidé zaslali již přes 500 fotografií, na kterých mají zachytit, co pro ně znamená vlast, co pro ně znamená být Čech.

Z došlých snímků na facebooku a instagramu vybírají ambasadoři soutěže každý měsíc jednu fotografii, která je oslovila. Prvního oceněného zvolil zpěvák, beatboxer a herec Ondřej Havlík alias Endru. Jde o černobílý noční záběr Vítkovických železáren od autora s instagramovým nickem Jack. „Wow! Uviděl jsem ten obrázek a polila mě jarmushovská atmosféra z filmu Mrtvý muž. Vítkovice jako Dickinsonovy železárny. A zatímco kvílení brzd vlaku ohlašuje příjezd Johnnyho Deppa, odvětrávám ten atmo-průvan, který mě ofoukl, a přemýšlím, co mě na tom ještě tak baví. Mám to! Ten mládenec dokázal zmiňované české stěžování si pověsit na prádelní šňůru a ještě vzhůru nohama. Vyfotil něco, kvůli čemu nejeden Ostravák opláchl začerněnej obličej a vzal roha, něco, co je opakem přírody, a přesto – na Vítkovice nedá dopustit. Přesto v této staré industriální zóně dokáže najít krásu. Zaplaťpánbů, pane fotografe – paleta filtrů, přes který pozorujete tenhle svět, obsahuje nečekaný odstíny. Kolik filtrů – tolik světů. Díky!“ vysvětlil svoji volbu Endru.

Každý ze soutěžících uchopil téma po svém. Vztah autorů k vlastní zemi často vyjadřují záběry krajiny nebo architektury s typickou dominantou. Soutěžní fotografie dokládají, že Česko má hodně skutečně krásných scenerií a malebných zákoutí. Silně emotivní náboj mají kompozičně zdařilé snímky s dramatickým světlem. Je vidět, že někteří fotoamatéři dokonale ovládají svoje aparáty – snímky umocňují kreativou v prostprodukci, kdy mění podání barev nebo ostrost obrazu aj.

Kromě jasně vypovídajících dominant v krajině, zastupujících češství, jako je třeba Říp, Praha, Vltava se objevují i hravé symboly. Například figurka Bedřicha Smetany na dívčích rukou s vytetovaným srdíčkem vtipně evokuje Mou vlast.

Častým námětem snímků je „české zlato“. Pivní variace na mnoho způsobů ukazují, že světové prvenství ve spotřebě piva není náhoda. A je pro nás charakteristické, ať se nám to líbí, nebo ne.

Vedle aranží se snahou o umělecké ztvárnění soutěží jsou i osobní momentky zachycující s bezprostřední čistotou autorův postoj k zachycenému objektu či člověku. Například záběrem pejska v poli nebo milované osoby s hradem v pozadí autor říká, tady jsem doma, tady to mám rád.

Pozoruhodné je, že u českého národa, který je jedním z nejaktivnějších cyklistů a turistů, je málo alespoň zatím málo fotografií se sportovní tematikou!

Soutěžní snímky mohou lidé posílat na Facebook a Instagram až do 15. září 2018. Na Instagramu stačí uveřejnit fotku na svém profilu a přidat hashtag #souteznemenilbych, na fcb stačí zajít na stránku KDE, kde je jako první příspěvek se soutěž. Do komentářů pak postačí vložit svoji soutěžní fotografii. Slavnostní vyhlášení celkem 30 výherců ve třech kategoriích pro tvůrce „od 13 let po smrt“ s předáním cen proběhne 6. října 2018 v rámci programu festivalu Tourfilm v Karlových Varech. Všechny podrobné informace o pravidlech soutěže naleznou na stránkách ZDE.

O soutěži Česko je super! Tak to vyfoť!

Soutěž zaměřená na posílení povědomí o výročí 100 let od založení Československa a vzájemného soužití Čechů a Slováků. Prostřednictvím komunikace soutěže a ambasadorů z řad opinionmakerů daných cílových skupin je iniciována diskuse a reflexe toho, co si mladí lidé představují pod českou státností, pod tím, že jsou Češi a Češky.

Kde a kdy soutěž probíhá

Soutěž probíhá hlavně na Facebooku a Instagramu, potrvá po celé prázdniny do 15. 9. 2018. Slavnostní vyhlášení výherců a předání cen proběhne 6. 10. v rámci programu festivalu Tourfilm v Karlových Varech.

Pro koho je soutěž určena:

Jde o soutěž určenou pro tři věkové kategorie s hlavním zaměřením na mladé lidi. Porota hodnotí nápad, kreativitu nebo umělecké ztvárnění. Technická kvalita fotografie není rozhodující, aby starší a lépe vybavení nebyli zvýhodněni. V kategoriích a) do 18 let, b) 18–25 let c) nad 25 let porota složená z fotoprofesionálů a z osobností ocení celkem 30 autorů.

Jak se zapojit:

Vyfoťte fotku s tématem Česko je super! Tak to vyfoť! Nahrajte tuto fotku na vlastní instagramový účet a doplňte ji hashtagem #souteznemenilbych anebo ji nahrajte pod titulní příspěvek na facebookové stránce facebook.com/spolecnestoleti/ a pak už jen čekejte, jestli vyhrajete. Samozřejmě můžete hlasovat pro nejlepší fotky lajkováním fotky na Facebooku či Instagramu. Napište, proč byste Česko neměnili (klidně dvě slova, dvě věty, dva odstavce)

autor: Tisková zpráva