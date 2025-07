Koluje mezi Čechy, Rakušan nebude rád. Nová vzpomínka na Lenku Šimůnkovou

Záznam publikovaný na sociálních sítích se stal virálním. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 17377 lidí Přes rok a půl od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK), při níž 21. prosince 2023 David Kozák zavraždil 14 lidí a zranil 25 dalších, zůstává případ otevřenou ranou. Spolek Věci zásadní trvá na závažném pochybení úřadů před i po tragédií.na sociálních sítích se stal virálním.

Události, které otřásly Českou republikou, začaly dlouho před osudným dnem. David Kozák, tehdejší student FF UK, se na útok dlouhodobě připravoval. Vyhledával informace o zbraních, mapách budovy fakulty a rozvrzích přednášek. „Už v roce 2022 podstoupil psychologické vyšetření a užíval léky, ale nikdo to nepropojil s jeho žádostí o zbrojní průkaz,“ uvedl zpráva Úřadu vnitřní kontroly policie z ledna 2024.

Dne 14. prosince 2023 Kozák zavraždil muže a jeho dítě v Klánovickém lese. O týden později, 21. prosince, zabil svého otce v Hostouni a zamířil do Prahy. Policie byla varována o jeho nebezpečnosti již ve 12:26, když jeho kamarádka kontaktovala zdravotníky. Přesto budova FF UK nebyla evakuována. „Policisté prohledávali budovu, ale byli odvoláni do jiných ulic. To byla fatální chyba,“ kritizovala Lenka Šimůnková v srpnu 2024. Ve 14:57 začala střelba na fakultě. Kozák zabil 14 lidí, včetně ředitelky Ústavu hudební vědy Lenky Hlávkové a odborného asistenta Jana Dlaska, a zranil 25 dalších, než spáchal sebevraždu. „Bylo to peklo. Nikdo nebyl připraven,“ popsala událost přeživší studentka Anna K.





Časová osa kauzy: Červen 2022: Kozák obhájil bakalářskou práci na FF UK a v dubnu 2023 obdržel cenu Polského institutu za nejlepší bakalářskou práci. Také se dlouhodobě připravoval na útok. Vyhledával informace o zbraních, odstřelovacích kurzech, mapě budovy FF UK a rozvrhu přednášek. 20. prosinec 2022: Kozák podstoupil psychologické vyšetření, kde mu byl předepsán lék Rivotril. Praktický lékař, který mu vydal souhlas pro zbrojní průkaz, nebyl o jeho psychických problémech informován 14. prosinec 2023: Kozák zavraždil muže a jeho dítě v kočárku v Klánovickém lese v Praze. 21. prosinec 2023: Krátce po poledni: Kozákova matka (nebo kamarádka, dle zdrojů) obdržela textovou zprávu, ve které vyjádřil sebevražedné myšlenky. 12:26: Kamarádka Kozáka zavolala na linku zdravotníků s informací o jeho nebezpečnosti. 13:23: Kozák vstoupil do budovy FF UK na náměstí Jana Palacha a už z ní nevyšel. Před 14:00: Policie věděla, že Kozák je ozbrojený, nebezpečný a z Hostouně míří do Prahy po vraždě svého otce. Policisté informovali proděkany FF UK o hrozbě, ale nenarušili výuku ani nevyklidili budovu. Hlídky, které budovu prohledávaly, byly odvolány do Pařížské ulice a Celetné. 14:57: První oznámení o střelbě na FF UK. 15:18: Kozák spáchal sebevraždu po útoku, při kterém zabil 14 lidí (13 na místě, 1 později v nemocnici) a zranil 25 osob, včetně dvou občanů SAE a jednoho z Nizozemska. Mezi oběťmi byla Lenka Hlávková, ředitelka Ústavu hudební vědy, a Jan Dlask, odborný asistent. 18:44: Ukončení policejního zásahu v budově. Večer: Policejní prezident Martin Vondrášek oznámil, že útok si vyžádal 14 obětí a 25 zraněných, z toho 10 těžce. 22. prosinec 2023: Policie potvrdila, že Kozák vlastnil osm zbraní, včetně dvou dlouhých, a měl na místě velké množství munice. FF UK vyhlásila děkanské volno do 2. ledna 2024. 23. prosinec 2023: Vláda vyhlásila státní smutek. Obchody se připojily k minutě ticha. Pietní místa vznikla před rektorátem UK a FF UK. 8. leden 2024: Úřad vnitřní kontroly policie vydal zprávu „Mimořádná událost 21. prosince 2023“, která analyzovala průběh zásahu a potvrdila, že policie neprohledala budovu FF UK dostatečně, protože se zaměřila na jiné lokality (Celetná, Pařížská). 21. leden 2024: FF UK uspořádala „pootevření fakulty“ k připomenutí měsíčního výročí tragédie. Červen 2024: Policie odložila případ, protože pachatel zemřel a trestní stíhání nebylo možné. Univerzita Karlova a někteří pozůstalí podali stížnost proti odložení, požadovali došetření všech souvislostí. Vzniklo Centrum resilience UK pro podporu psychické odolnosti studentů a zaměstnanců. Červenec 2024: Univerzita Karlova pokračovala v analýze bezpečnosti s odborníkem na měkké cíle Zdeňkem Kalvachem. 19. červenec 2024: Radiožurnál zveřejnil policejní zprávu, která detailně popsala časovou osu a rozhodnutí o odvolání hlídek z budovy FF UK. Srpen 2024: Lenka Šimůnková, matka zavražděné studentky Elišky, veřejně kritizovala roli politiků a policie ve vyšetřování.

Říjen 2024: Pozůstalý podal podnět k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, aby přezkoumalo, zda střelba měla být kvalifikována jako teroristický čin. 21. říjen 2024: UK vydala speciální číslo časopisu Forum, věnované památce obětí, včetně medailonků o Elišce, Lence Hlávkové a dalších. Listopad 2024: Vrchní státní zastupitelství potvrdilo odložení případu a zamítlo podnět o teroristické kvalifikaci činu. 29. listopad 2024: Policie zadržela muže, který na FF UK verbálně napadal okolí a mluvil o střelbě, ale nebyl ozbrojený a byl převezen do nemocnice kvůli psychickému stavu. 11. prosinec 2024: Policie zveřejnila přehled opatření po střelbě, včetně zlepšení výcviku, vybavení a ochrany měkkých cílů. 19. prosinec: Centrum resilience UK hlásilo zvýšenou poptávku po psychické podpoře před prvním výročím tragédie. 21. prosinec: FF UK uspořádala pietní akci u památníku na náměstí Jana Palacha s minutou ticha a benefičním koncertem. Únor 2025: Lenka Šimůnková nechala postavit billboard v Bludovicích, obviňující ministra vnitra Víta Rakušana a policejní čelní představitele ze lži a odpovědnosti za smrt obětí. Rakušan označil obvinění za absurdní.

Duben 2025: Lenka Šimůnková, matka Elišky, spáchala sebevraždu u propasti Macocha. Byla dlouhodobě kritická k postupu policie a politiků. Po tragédii se Lenka Šimůnková, matka jedné z obětí, Elišky, stala hlasem kritiky vůči postupu policie a politiků. „Selhali. Kdyby jednali rychleji, mohli jsme své děti zachránit,“ prohlásila na tiskové konferenci v srpnu 2024. Spolek Věci zásadní, který založila spolu s dalšími pozůstalými, požadoval důkladné vyšetření. I přes odložení případu policií v červnu 2024 a zamítnutí podnětu o kvalifikaci činu jako terorismu v listopadu 2024 spolek pokračuje v boji. „Lenka byla duší našeho úsilí. Její odvaha nás inspiruje,“ uvedl člen spolku Petr Novák. Věci zásadní Šimůnkovou připomínají i novým billboardem se vzkazem určeným ministerstvu vnitra: Lenka věděla, že jste lhali.