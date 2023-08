CzechTourism: V Česku je turistů téměř stejně jako v roce 2019

reklama

Analýzu cestovního ruchu za 2. čtvrtletí 2023 zpracoval na základě dat Českého statistické úřadu Institut turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Mimo jiné z nich vyplývá, že se zvýšil také počet přenocování v tuzemských HUZ, a to o 14,5 % na 13,8 milionu nocí. Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily kromě Prahy také Jihomoravský a Jihočeský. Návštěvnost se, srovnáme-li roky 2022 a 2023, nejvíc zvýšila v Karlovarském kraji (+21,4 %), v Praze (+19,7 %) a také v Olomouckém kraji (+18,4 %).

„CzechTourism se dlouhodobě snaží dostat turisty do regionů tak, aby se cestovní ruch rozprostřel po celé zemi. O tom, co funguje, byl náš poslední podcast, na který se může každý podívat nebo si ho pustit. Z něj mimo jiné vyplývá, že velkým lákadlem bývá gastronomie,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Pro tuzemské hospodářství jsou tak klíčoví zahraničí turisté. Zatímco loni Češi cestující po Česku utráceli za osobu a den víc než před pandemií koronaviru (802 vs. 704 Kč), cizinci naopak méně. Loni to bylo 1 907 Kč, v roce 2019 se však jednalo o 2 203 Kč. Potenciál bonitních cizinců je tak zřejmý a my pracujeme na tom, abychom je do Česka dostali.“

Nejvíc zahraničních hostů do Česka letos ve 2. čtvrtletí přijelo z Německa, jednalo o 637 tisíc příjezdů. Následovali Slováci, bylo jich 237 tisíc. Do centra Evropy zavítalo také 212 tisíc Poláků, 143 tisíc Američanů a 113 tisíc Britů. Zatímco Němci v průměru za osobu a den utráceli 2 092 Kč, u Slováků se jednalo o 1 370 Kč a u Poláků o 1 839 Kč. Výrazně vyšší z první TOP 5 cizinců v Česku, co do počtu příjezdů, byly útraty občanů USA a Velké Británie. Jednalo se 3 389 a 2 494 Kč.

„Při cestování velkou část výdajů tvoří náklady na ubytování. Aktuálně to vypadá tak, že kromě těchto nákladů lidé, zejména Češi, při cestování nad výdaji víc přemýšlí. Platí přitom, že ceny a obsazenost HUZ jdou zpravidla nahoru v případě, že se v místě koná nějaká akce,“ říká vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu CzechTourism Petr Janeček a dodává: „Podle analýzy DataRhymes z Bookingu jsou tak téměř 100% rezervovaná hromadná ubytovací zařízení ve Zlíně o víkendu 18. až 20. srpna, koná se totiž Barum Czech Rallye. Podobně má dle všeho vliv Země živitelka na rezervace ubytování v Českých Budějovicích od 25. do 27. srpna. Vyplývá to z predikcí cestovního ruchu, které pravidelně aktualizujeme.“

V tuto chvíli jsou v Česku v srpnu nejvíc vyprodané hotely, pensiony a apartmány v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Také v Plzeňském, Zlínském či Pardubickém kraji a rovněž v Praze. Rezervace v regionech, o které je největší zájem, se do konce letošních letních prázdnin pohybují od 81 do 36 %.

