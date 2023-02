CzechTourism: Závody vážné i nevážné a mnoho dalšího. České hory hlásí sníh a sjezdovky v provozu

reklama

Ti aktivnější třeba jako závodníci na akcích v Krkonoších, Jizerských či Krušných horách, na Šumavě aj. A nejen s rodinou se dá vyrazit na kopec sáňkovat či lyžovat, také bruslit nebo se zapojit do akcí plných humoru a dobré nálady.

Možností, co dělat na tuzemských horách během jarních prázdnin, které se v Česku postupně konají od 6. února do 19. března, je celá řada (ZDE). Po 56. ročníku ČEZ Jizerské 50 se už nadcházející víkend uskuteční v krkonošských Horních Mísečkách někdejší „zavírák“, tedy další závod z běžecké série Ski Tour. Na něj by 25. a 26. února na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku měl navázat deseti až čtyřiceti kilometrový JeLyMan a 4. a 5. března soutěž Krušnohorská na Cínovci.

Jako pomyslná stylová tečka série se plánuje noční běh volnou technikou s čelovkami, dětská Mini SkiTour a klasika pro dospělé včetně vyhlášení výsledků v Harrachově, a to 10. a 11. března. Hory jsou však připraveny i na ty méně soutěživé (ZDE). Na mnoha místech se dá skvěle najíst, podívat se do místních muzeí, galerií či na památky, zaplavat si v bazénu nebo vydat se na pěší túru s krásnými výhledy.

„I když je zimní turistická sezóna v Česku kvůli počasí letos posunutá, sněhové podmínky jsou aktuálně skvělé a v provozu je tak většina tuzemských sjezdovek včetně té nejdelší na Klínovci v Krušných horách (ZDE). Přesvědčit se o tom může úplně každý na denně aktualizované stránce se sněhovým zpravodajstvím na našem turistickém portálu Kudy z nudy (ZDE),“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget.

„Přestože se situace se zahraničními turisty v Česku po pandemii covid-19 postupně zlepšuje, v roce 2022 jsme stále ještě nebyli na stejných číslech jako před třemi lety (ZDE). Může za to mimo jiné válka na Ukrajině, vyšší ceny, pozastavení nebo nedostatek přímých leteckých spojení a další faktory. Věříme však, že se návrat na předcovidová čísla s turismem letos povede, a to i díky kombinaci různých typů turismu a nových trendů s přímým leteckým spojením do zahraničí (ZDE). Děláme pro to vše. Některé tuzemské kraje loni už dokonce předpandemické úrovně dosáhly, třeba Liberecký (ZDE) nebo Královehradecký (ZDE). Jde o regiony, pro které je typický velký podíl českých turistů nebo těch příhraničích z Německa, Polska či Slovenska,“ dodává Herget.

Zimní turistické sezóně se bude věnovat historicky první CzechTourism Podcast, který Česká centrála cestovního ruchu v současné době připravuje. Hosty video i audio pořadu budou olympijská vítězka, mistryně světa v běhu na lyžích, cyklistka a prezidentka Asociace horských středisek Kateřina Neumannová, majitel Skiareálu Klínovec Petr Zeman a generální ředitel Horského resortu Dolní Morava Martin Palán. Tedy lidé, pro které jsou hory v Česku doslova srdeční záležitost. Premiérový první díl podcastu CzechTourismu by měl k vidění a poslechu na webu a sociálních sítích na přelomu února a března.

Ještě předtím bude možné na vlastní kůži zjistit třeba, co je Balíkovna Ve Stopě Zlaté lyže. Závod navazující na tradici klasických lyžařských maratonů v Novém Městě na Moravě se ve Vysočina Aréně uskuteční 11. března. Akce je součástí seriálu běžkařských závodů Stopa pro život, kam patří například také Karlův běh, skimaraton Šumavská či Krkonošská 70. A ani letos nebudou chybět akce plné legrace. Třeba Red Bull Homerun 2023 najde 25. února pomyslný domov ve Špindlerově mlýně.

„Ti, co mě znají, ví, že jsem pro každou legraci. Sprint v lyžácích nebo snowboardových botách ve Špindlu mi přijde stejně super bláznivý nápad jako je třeba Mělnická Jizerská 50, kdy se v červnu běhá v běžkách po mělnickém náměstí Míru. Pobavit se a pořádně si užít lze nejen tyto závody,“ říká ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková a uzavírá: „Technické zasněžování udržitelným způsobem (ZDE) prodlužuje zimní turistickou sezónu. Je to moc dobře, ale taky je třeba říct, že hezky se dá strávit čas v kopcích v Česku i na jaře. Nejen Březnové hory za to rozhodně stojí.“

