DAKO-CZ představí řešení spojující digitalizaci a šetrnost k životnímu prostředí

V oblasti tramvajové dopravy – zejména elektromechanických systémů má DAKO-CZ velký náskok před konkurencí. Tramvajové soupravy osazené elektromechanickým brzdovým systémem jsou provozovány od roku 2018 v Polsku, následovaly realizace v Německu, Lotyšsku a nově také v České republice. V lednu letošního roku byla Dopravnímu podniku města Olomouc předána první tramvaj od společnosti Pragoimex, osazená právě elektromechanickým systémem DAKO. Krátce poté vstoupila do zkušebního provozu i tramvaj Škoda ForCity Plus 52T určená pro Prahu.

Elektromechanicka brzdova jednotka a elektromagneticka kolejova brzda pro tramvaje

„Veletrh Rail Business Days je sice primárně zaměřen na domácí trh, ale pro nás je účast naprosto klíčová. Akce každým rokem roste a my se tak na domácí půdě můžeme setkat s vystavovateli a návštěvníky z českého i mezinárodního železničního prostředí,“ říká Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel DAKO-CZ, a doplňuje: „Elektromechanická brzdová řešení, která budou prezentována jak pro trakční, tak netrakční podvozek, jsou pro nás srdcovou záležitostí. Spadají do segmentu DAKO Brake By Wire a jsou součástí koncepce WE BRAKE GREEN – ekologického přístupu. Naším cílem je v Evropě postupně eliminovat fluid management a tím snižovat ekologickou zátěž.“

Expozice DAKO-CZ: špičková technika i nové směry

Na stánku 1A08 bude k vidění celá řada exponátů – od 3D modelů produktů a UIC komponentů, přes digitalizaci nákladního vagónu a váhově optimalizovaného rozváděče DAKO, až po elektromagnetickou kolejnicovou brzdu určenou pro projekt pražských tramvají ForCity Plus 52T od Škoda Group.

Digitalizace pro nákladní vagóny

„Budoucnost na železnici je jednoznačně ve vývoji elektromechanických brzdových jednotek. V našem portfoliu už máme nejen aktivní a pasivní jednotky pro tramvaje, ale intenzivně pracujeme i na aplikacích pro metro a příměstské jednotky. První prototypy jsme představili loni v září na světovém veletrhu InnoTrans v Berlíně,“ dodává Stanislav Pometlo.

Společnosti DAKO-CZ se daří získávat zakázky také v oblasti nákladní dopravy. Aktuálně dodává brzdový systém na speciální nízkopodlažní vagóny typu Laados společnosti Tatravagónka Poprad, určené k přepravě tahačů. Rostoucí úspěchy firma z východočeské Třemošnice zaznamenává i v zahraničí. Příkladem je pokračující spolupráce se španělskou společností Talgo na dodávkách brzdových systémů pro nové soupravy spacích vozů Egyptských státních drah, nebo projekt na dodávku brzdových systémů včetně nových špalíkových brzdových jednotek na posunovací lokomotivy italské společnosti Bertolotti, určené pro provoz v metru Milán. Tyto zakázky jsou důležitými milníky v expanzi společnosti na zahraniční trhy.

Návštěvníci veletrhu Rail Business Days se mohou těšit nejen na technologické novinky světového formátu, ale také na jedinečnou atmosféru, kterou železnice přináší.

O DAKO-CZ, a.s.

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických, elektromagnetických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s 209letou tradicí. Firma s ročními tržbami okolo 63 milionů euro, na kterých se z 54 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina Czechoslovak Group.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní vagóny a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdovými systémy či komponenty DAKO jsou provozována nejen v Evropě, ale také například v Jižní Americe, Africe, Asii a na Blízkém východě, kde spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. DAKO-CZ se kromě vývoje a výroby brzdových systémů a komponentů věnuje i jejich následnému servisu.

V roce 2020 otevřelo DAKO-CZ ve svých prostorách nové servisní středisko. Vzhledem k zakázkové naplněnosti rozšířila společnost v roce 2020 výrobní halu a kompletně inovovala logistiku, čímž došlo k významnému navýšení výrobní kapacity. V roce 2020 zahájilo DAKO-CZ dodávky pro nového zákazníka, španělskou společnost TALGO, konkrétně pro její soupravy určené pro Egypt. Další zakázky mířily například do Polska, Slovinska, Rakouska či Indie. V roce 2020 se DAKO-CZ umístilo na druhém místě soutěže Firma roku Pardubického kraje, v roce 2021 již společnost soutěž vyhrála. V roce 2022 společnost získala prestižní ocenění Czech Superbrands, stala se součástí UNIFE. V letech 2023, 2024 a 2025 firma ocenění Czech Superbrands obhájila.