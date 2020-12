DPP: Stanice pražského metra, Výlety s DPP a Tarif, jízdné, jízdenky

reklama

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v těchto dnech vydal tři nové publikace věnované pražské MHD, na všech se autorsky podílel historik Pavel Fojtík.

První z nich je „Tarif, jízdné, jízdenky“, 5. pokračování 1. dílu Encyklopedie pražské MHD, který se věnuje historii tarifů a jízdenek v pražské městské dopravě. Další nová kniha „Stanice pražského metra“ představuje jednotlivé stanice pražské podzemní dráhy od jejich vzniku po současnost. A do třetice všem, kteří rádi výletí, je určena nová verze knihy „Výlety s Dopravním podnikem hlavního města Prahy“, která nabízí 52 tipů na procházky méně známými i tradičnějšími místy v Praze s využitím MHD. Kromě toho DPP v těchto dnech vydal novou aplikaci Prague Trips, jež nabízí 40 námětů na výlety MHD po Praze, a také audioprůvodce po Muzeu MHD. Všechny tři nové publikace DPP si zájemci mohou zakoupit on-line ve Fanshopu DPP, nebo osobně v Infocentrech DPP. Aplikaci „Prague Trips si mohou uživatelé stáhnout zdarma v App Store a Google Play.

Pokračování Encyklopedie pražské MHD na téma „Tarif, jízdné, jízdenky“

Po delší přestávce dostávají zájemci o historii městské dopravy 5. svazek 1. dílu Encyklopedie pražské MHD, který na 260 stránkách podrobně přibližuje historii odbavování cestujících, tj. tarif, jízdné a jízdenky od roku 1875 po současnost. Autory tohoto svazku jsou František Prošek a Pavel Fojtík, nejnovější období pomohl zpracovat Filip Jiřík. Příprava tohoto tématu zabrala skoro 2 roky, a to zejména kvůli popsání velkého množství typů jízdenek a ilustrací. „Dílo je svého druhu unikát. Ve světě zatím nebyla vydána obdobná publikace, která by do takového detailu popisovala vývoj tarifu a jízdenek v městské dopravě nějakého města,“ dodal Pavel Fojtík, spoluautor publikace, historik a bývalý vedoucí archivu DPP.

Jednotlivé svazky Encyklopedie pražské MHD vychází na volných listech, které se vkládají do speciálních šanonů. Ve stejné podobě DPP vydává i 5. pokračování „Tarif, jízdné, jízdenky“, kterou si zájemci mohou pořídit za 350 Kč na fanshop.dpp.cz nebo osobně v Infocentrech DPP. V současnosti DPP připravuje další 3 díly encyklopedie, které by postupně měly vyjít do roku 2024. „První z nich by měl být ‚Pracovní vozy tramvají‘, v němž představíme všechny tramvajové vozy, které pražská MHD kdy využívala, ale nesloužily k přepravě cestujících. Druhý, zřejmě nejobsáhlejší, čítající zhruba 350 stran, má pracovní název ‚Historie tramvají v Praze‘ a poslední díl se bude věnovat osobnostem pražské MHD. Encyklopedie by tak měla být kompletní po 10 letech od vydání prvního svazku a současně před oslavami 150. výročí MHD v Praze,“ řekl Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla DPP a Muzea MHD v Praze.

Průvodce historií stanicemi pražského metra

Kniha „Stanice pražského metra“ z autorského pera Pavla Fojtíka popisuje všechny stanice pražské podzemky od vzniku po současnost, nabízí zajímavosti i přesné technické údaje. Poprvé vychází jako samostatná kniha. Autor téma poprvé zpracoval v roce 2009 v rámci diáře, o pět let později byly stanice součástí 1. svazku 1. dílu Encyklopedie pražské MHD, který byl věnován metru. Samostatná kniha nabízí nejkompletnější informace včetně stanic na V. úseku trasy A, který DPP zprovoznil v dubnu 2015. Kniha má celkem 134 stran, její cena je 139 Kč.

Výlety s Dopravním podnikem hlavního města Prahy

Je to už bezmála 13 let, co poprvé vyšla úspěšná publikace „110 výletů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy“ nabízející výlety s MHD jak po Praze, tak i na zajímavá místa mimo hlavní město. Nejnovější vydání knihy „Výlety s Dopravním podnikem hlavního města Prahy“ navazuje na tento počin i jeho reedice z roku 2012 a 2017. Popisuje 52 výletních tipů se zaměřením pouze na Prahu, jeden na každý týden v roce a u každého z nich DPP nabídne pohodlné spojení MHD

i praktický odkaz do mobilní aplikace Mapy.cz pomocí QR kódu. Tentokrát se nejedná o samostatné listy, ale malý kapesní formát v kroužkové vazbě. Výhodou je, že pokud se výletníkům bude někde líbit, nalistují si další stránku a procházka může pokračovat. Autory publikace jsou Petr Malík a Pavel Fojtík. Její cena je 189 Kč a zájemci si ji mohou pořídit opět na webu Fanshopu DPP nebo v Infocentrech DPP.

Nová appka „Prague Trips“

Výběr 40 výletů městskou hromadnou dopravou po Praze nabízí DPP ve své nejnovější aplikaci „Prague Trips“, kterou si vlastníci chytrých telefonů mohou zdarma stáhnout z App Store nebo Google Play. Uživatelé v ní najdou nejen víceméně známá místa navštěvována turisty, ale také zákoutí hlavního města, která nejsou v žádném jiném průvodci, jako např. Za smíchovskými a košířskými usedlostmi, Z Malé Chuchle do Slivence, Z Butovic do Radlic, Starý Prosek a Prosecké skály nebo také po trase první pražské elektrické dráhy z Letné do Bubenče. U každého výletu jsou informace o lokalitě, např. její historie, náročnost, délka a vedení trasy s odkazem na Mapy.cz, otevírací doby, dopravní spojení (na začátek a z konce doporučené trasy) či odkaz na přehled aktuálních mimořádných událostí v MHD. Nechybí ani výlet do Muzea MHD, které pro své návštěvníky připravilo další novinku – audioprůvodce po expozici. Pomocí appky „Prague Trips“ a intergrovaného audioprůvodce po muzeu se návštěvníci mohou moderním způsobem seznámit nejen s exponáty, ale i významnými osobnostmi z historie muzea a pražské MHD.

