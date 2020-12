DPP: Zmodernizovaný Opatov je 45. bezbariérovou stanicí pražského metra a první s čistě LED osvětlením

Po roce stavebních prací dokončil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) modernizaci stanice metra Opatov na lince C a dnes ji uvedl do plného provozu.

V rámci této investiční akce zde DPP vybudoval také kaskádu výtahů od nástupiště až k autobusovým zastávkám na východní straně Chilské ulice, čímž se Opatov stal 45. plně bezbariérovou stanicí pražské podzemky. Opatov je současně první stanicí, jejíž nástupiště a vestibul jsou osvětleny pouze pomocí energeticky úsporné LED technologie. Závěrečným krokem modernizace Opatova bylo pokrytí stanice a přilehlých tunelů LTE a 5G sítí všech operátorů. Celkové investiční náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 300 milionů Kč, část z nich pokryjí dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů.

S modernizací stanice Opatov DPP začal loni 4. prosince, zhotovitelem stavby bylo sdružení „Společnost SMP – BREMA metro Opatov“. Práce probíhaly jak na povrchu, v přilehlé západní části Centrálního parku, kde bylo nutné nejdříve odstranit všechny vrstvy zeminy až po strop nástupiště a následně kompletně opravit hydroizolaci stropní desky. Paralelně s tím největší část modernizace běžela v zázemí stanice, další práce pak na nástupišti, ve vestibulu a v uliční úrovni u autobusových zastávek ve východní části Chilské ulice, vše za plného provozu metra.

V rámci modernizace dostala stanice Opatov nové podhledy, rozvody a kabely jakož i kabelové vedení, novou vzduchotechniku, hydroizolaci stropní desky a jako první v pražském metru osvětlení formou LED technologie, kterou DPP zatím instaloval pouze do modernizovaných úseků traťových tunelů. DPP na Opatově provedl také sanaci průsaků, opravil a vyčistil obklady stěn a dlažbu, vyměnil řídící systém osvětlení, vybudoval nové napojení informačního systému a dvojici výtahů, nainstaloval akustické majáčky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a v neposlední řadě také novou navigaci včetně číslování jednotlivých výstupů z vestibulu. Jinými slovy zde vyměnil 104 km kabelů (elektrických, datových, sdělovacích apod.), 24 km kabelových konstrukcí, 62 rozvaděčů, 1 027 původních zářivkových svítidel za nové LED, 21 vzduchotechnických jednotek včetně 2 velkokapacitních ventilátorů, téměř 1 km vzduchotechnického potrubí a postavil 2 nové výtahy. První je zakomponován do levé části pevného schodiště a bude sloužit k přepravě cestujících mezi nástupištěm a vestibulem, podobně jako je tomu ve stanicích metra Chodov nebo Roztyly. Druhý výtah bude zajišťovat přepravu z úrovně vestibulu do úrovně autobusových zastávek v Chilské ulici směr centrum. Maximální kapacita obou výtahů je koncipována na 13 cestujících, nebo 2 osoby s 2 kočárky nebo ručními vozíky.

„Pražané mají další zmodernizovanou a 45. plně bezbariérovou stanici metra. Na Opatově jsme vybudovali výtahy, akustické majáčky a premiéru v pražském metru mají i nové úsporné LED osvětlení. DPP a paní architektce metra Anně Švarc se tady navíc povedlo skloubit čistě technickou část s uměleckým dílem a zpestřit okolí stanice ‚Flórou a faunou‘ v podobě velkoformátového mural artu. Chceme, aby pražská MHD byla přístupná pro všechny lidi bez rozdílu a cítili se v ní dobře. Odstraňujeme zbytečné bariéry a komplikace, využíváme úsporné a k přírodě šetrné technologie a snažíme se o kulturní rozměr při cestování. To by měl být základní kámen moderní městské hromadné dopravy 21. století, která bezesporu patří do Prahy,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátor a předseda dozorčí rady DPP.

„Stanici Opatov bylo 7. listopadu 40 let a doposud fungovala bez zásadnějších rekonstrukcí či oprav, většinou ještě s původními technologiemi. Touto investiční akcí splácíme Opatovu náš dluh a současně je to symbolický dárek nejen ke 40. výročí od zprovoznění stanice, ale zejména místním obyvatelům k letošním Vánocům. A protože není pozitivních zpráv nikdy dost, přidáváme ve spolupráci s konsorciem operátorů plné pokrytí stanice Opatov a přilehlých tunelů nejen sítí LTE, ale také 5G,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Opatov je 45. plně bezbariérovou stanicí pražského metra. Předběhl tím Karlovo náměstí, kde se se stavbou výtahů blížíme do finále, a které plánujeme zprovoznit v příštím roce v létě. Jsem rád, že se rozsáhlé stavební práce na Opatově podařilo zrealizovat bez zásadnějšího omezení fungování stanice, s výjimkou dvou víkendů letos na jaře, kdy jsme na nezbytnou dobu museli stanici uzavřít. Na Opatově zbývá zmodernizovat ještě západní část vestibulu, počítáme s ní v rámci připravovaného developerského projektu Nový Opatov. Kromě dokončení stavby výtahů na Karlově náměstí a modernizace výstupu ze stanice Anděl směr Na Knížecí nás v příštím roce čeká kompletní modernizace a stavba výtahů ve stanici Jiřího z Poděbrad, kde bychom se stavebními pracemi chtěli začít co nejdříve po Novém roce.“

„Díky rekonstrukci Opatova jsou nyní všechny stanice metra na území Prahy 11 bezbariérové, což občanům naší městské části výrazně usnadňuje život. Bezbariérový přístup totiž nevyužívají jen handicapovaní, ale také maminky s kočárky nebo starší lidé, kteří už jsou v pohybu přece jen limitovaní. Velmi také oceňujeme modernizaci vnitřních technologií stanice, ať už se jedná o odvětrávání, nebo samotné řízení provozu metra,“ doplnil Martin Duška, radní Městské části Praha 11 pro dopravu a otevřenou radnici.

DPP v rámci modernizace Opatova nechal zrekultivovat část Centrálního parku nad nástupištěm, vybudovat nové chodníky, nainstalovat nové pouliční osvětlení a v neposlední řadě opravit budovu nouzového výstupu a služebního vchodu, jehož fasádu nově zdobí velkoformátový mural art „Flora a fauna“ Ondřeje Vyhnánka. Rozhodla o tom veřejnost v on-line anketě pořádané letos v září DPP a Městskou částí Praha 11. V neposlední řadě stanice metra i autobusové zastávky nad ní dostaly nový mobiliář a ocelové konstrukce přístřešků nové nátěry.

LTE a 5G nově na Opatově, Národní třídě a na Náměstí Republiky

DPP, konsorcium operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic) a společnost CETIN v závěrečné fázi modernizace Opatova pokryly stanici a přilehlé tunely LTE i 5G sítí a současně s tím také stanice Národní třída a Náměstí Republiky. Mobilní signál a datové služby v LTE kvalitě díky tomu mohou cestující v pražském metru nově využívat na lince C v celém úseku od stanice Háje po Nádraží Holešovice a na lince B od Českomoravské po Smíchovské nádraží, celkem v 36 ze 61 stanic pražské podzemní dráhy. Do konce tohoto roku se LTE síť rozšíří také do stanic Náměstí Míru, Hůrka a Lužiny a přilehlých tunelů.

