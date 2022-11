DPP chystá nákup nových tramvají, vyhlašuje na ně veřejnou zakázku

reklama

O nákupu nových tramvají rozhodla Rada hl. m. Prahy letos v září. Lhůta pro podání žádosti uchazečů o účast v tendru je 19. prosince 2022. Vítěz tendru by měl být známý v průběhu posledního čtvrtletí příštího roku. Prvních 40 vozidel DPP závazně odebere ve dvou várkách, na zbylé tramvaje uzavře s dodavatelem rámcovou smlouvu. Předpokládaná celková hodnota zakázky je 15 miliard korun v případě odebrání všech 200 vozidel. Na nákup prvních 20 vozidel DPP plánuje využít financování z příslušné výzvy Národního plánu obnovy ČR.

Předmětem veřejné zakázky, kterou DPP vyhlašuje formou otevřeného jednacího řízení s uveřejněním, je kromě nákupu až 200 nízkopodlažních jednosměrných tramvají délky do 32 metrů, také podpora a rozvoj softwarových funkcí vozidel, poskytnutí licence k software pro diagnostiku závad tramvají, technická dokumentace vozidla, zaškolení zaměstnanců DPP a v neposlední řadě deset sad servisních přípravků. Jedna sada servisních přípravků obsahuje např. osm jalových podvozků umožňujících pohyb tramvají během jejich servisu v areálech DPP, dva havarijní, resp. manipulační podvozky umožňující při závadě tramvaje v běžném provozu její odvoz do servisního zázemí DPP nebo set pro demontáž a zpětnou montáž obruče kola a možnost výměny pryžových segmentů kol v podmínkách vozoven DPP.

Nabízené tramvaje by měly mít celkovou kapacitu minimálně 220 cestujících (sedících i stojících). Měly by být vybaveny minimálně 60 sedačkami pro cestující, přičemž alespoň 60 % z nich musí být po směru jízdy. Zvýšená plocha ve vozidle nesmí přesáhnout 20 % celkové plochy interiéru, jinými slovy nízkopodlažní, a tedy bezbariérová plocha nabízených tramvají by měla tvořit alespoň 80 % celkové plochy interiéru vozidla. Nejvyšší možná hmotnost nabízených tramvají je 48 tun, s odchylkou plus/mínus 5 %. Na nové tramvaje DPP požaduje minimální záruku 36 měsíců a životnost alespoň 30 let od převzetí posledního vozidla z této zakázky. Tramvaje budou vybaveny celovozovou klimatizací a splňovat aktuálně platné standardy kvality PID.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 809 lidí

„V Praze nyní stavíme dvě nové tramvajové tratě: z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky na Dědinu. Těsně před zahájením je stavba posledního úseku tratě do Slivence a DPP soutěží zhotovitele stavby tramvajové tratě na Václavském náměstí, která by se příští rok mohla začít stavět. Kromě toho DPP na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy projekčně připravuje dalších asi 10 nových tramvajových tratí, z nichž zhruba polovina by se v následujících cca pěti letech mohla postavit. Tramvajovou síť v Praze poslední čtyři roky intenzivně opravujeme a rozšiřujeme a modernizovat je potřeba i vozový park. Nové tramvaje se do Prahy objednávaly naposledy před více než 17 lety. Na obsluhu tratí, které stavíme nebo brzy začneme stavět, budeme potřebovat další tramvaje. Navíc část vozů je stále vysokopodlažní. Proto chceme pro Pražany a všechny cestující zajistit na 200 nových tramvají, které budou bezbariérové, pohodlné, klimatizované a tiché,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Po zkušenostech z tendru na velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy vyhlašujeme veřejnou zakázku na nákup nových tramvají také formou jednacího řízení s uveřejněním. Chceme, aby soutěž byla maximálně otevřená a zúčastnilo se jí co nejvíce výrobců. Předběžné tržní konzultace nám ukázaly, že zájem na trhu je. Vysoutěženého dodavatele a podepsanou smlouvu s ním bychom chtěli mít zhruba do jednoho roku, tj. maximálně do začátku prosince 2023. Prvních 40 vozidel závazně odebereme ve dvou várkách – prvních 20 tramvají v rozpětí od 1. ledna do 2. prosince 2025, druhých 20 tramvají pak postupně v průběhu celého roku 2026. Na zbylých 160 vozidel s dodavatelem uzavřeme rámcovou smlouvu na případný odběr dalších tramvají v období od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2035, přičemž v jednom roce by to nemělo být více než 30 vozů,“ dodává Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP–Povrch.

Deset hodnotících kritérií

Předložené nabídky bude DPP vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě deseti hodnotících kritérií. Hlavním kritériem s váhou 50 % bude celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. za 200 vozidel včetně příslušenství.

Dalšími dílčími kritérii jsou:

garantovaná cena za specifikované náhradní díly s váhou 10 %, přičemž se jedná o 29 trakčních motorů, 20 vozových baterií, 27 čelních skel, 1097 kompletních tramvajových kol a jeden přechodový měch

celková hmotnost vozidla s váhou 5 %, přičemž za nejlepší nabídku bude považována ta s nejnižší hmotností nabízené tramvaje

obsaditelnost vozidla při pěti cestujících na m2 s váhou 6 %

rozsah nízkopodlažní plochy tramvaje z užitečné plochy vozidla pro stojící cestující s váhou 5 %

průměr nových kol s váhou 6 %, přičemž kola nových tramvají nesmí mít méně než 64 centimetrů

vybavení vozidla elektromechanickou brzdou s váhou 5 %

použití náprav s váhou 4 %, tj. zda účastník tendru nabízí vozidlo s mechanickým propojením kol na ose přímou mechanickou vazbou (nápravou)

použití ekologického chladiva v klimatizaci s váhou 2 %

a délka záruční doby s váhou 7 %.

Veřejná zakázka na nákup nových tramvají navazuje na dvě kola předběžných tržních konzultací, jejichž první kolo DPP vyhlásil na začátku letošního února. DPP v nich aktivně oslovil všechny přední výrobce tramvají a dotazy současně zveřejnil i pro ostatní možné výrobce kolejových vozidel. Mezi aktivně oslovenými bylo celkem devět společností, v abecedním pořadí: Alstom, CAF, Hyundai Rotem, Modertrans Poznaň, Pesa Bydgoszcz, Pragoimex, Siemens, Stadler a Škoda Transportation. Odpovědi DPP obdržel v prvním kole od osmi společností, ve druhém kole předběžných tržních konzultací pak od šesti subjektů.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 144 autobusových, 1 trolejbusovou, 35 tramvajových linek (26 denních a 9 nočních) a 3 linky metra. K 1. 6. 2022 DPP vlastnil 1 210 autobusů,1 trolejbus, 802 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 6. 2022 v evidenčním stavu celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 272 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Psali jsme: DPP: Interiér stanice metra Českomoravská dostane novou podobu DPP: Pražské metro tento týden čeká výměna pražců na trase C a další etapa modernizace na trase A DPP: Novým ekonomickým ředitelem se stal Jiří Pařízek DPP: Tramvaj K2 DPP je téměř hotová. Čeká ji cesta do hlavního města

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.