DPP opravuje tramvajovou trať v Plzeňské ulici

Kvůli nezbytným pracím v křižovatce Plzeňské a Radlické ulice bude o tomto víkendu 15. – 16. července a 29. – 30. července 2023 provoz tramvají přerušen v úseku Anděl – Sídliště Řepy. Oprava tratě se dotkne 11 tramvajových linek. Provoz tramvají v Plzeňské ulici bude opět obnoven v pátek 11. srpna 2023 od ranního výjezdu.

V rámci opravy tramvajové tratě v Plzeňské a Makovského ulici DPP vymění opotřebené kolejnice a kolejové oblouky v úseku Klamovka – Kavalírka, v oblasti zastávky Krematorium Motol a v obratišti Sídliště Řepy. Dále vymění kolejové rozvětvení na výjezdu ze smyčky Kotlářka, vybuduje rychlostní výhybku na vjezdu do stejné smyčky a výškově upraví trať před samotnou výhybkou. Kromě toho opraví přechody u zastávek Vozovna Motol a Hlušičkova a vyčistí podloží na trati v Makovského ulici. Také vymění poškozené pražce u přejezdu Plzeňská – Makovského, odvodnění v obratišti Kotlářka, přebrousí kolejnice v celém úseku od křižovatky Plzeňské a Radlické ulice po křižovatku Plzeňské a Jinonické, a také v úseku od zastávky Krematorium Motol po obratiště Sídliště Řepy. V neposlední řadě za dva víkendy zrealizuje výřezy kolejnic v kolejovém rozvětvení v křižovatce Plzeňské a Radlické ulice.

„I když se to nezdá, je to už 13 let, co jsme zrekonstruovali tramvajovou trať na radiále od Klamovky po obratiště Sídliště Řepy a v celém úseku jsme se zbavili velkoplošných panelů. Vzhledem k frekvenci provozu a poloměru oblouků v úseku Klamovka – Kavalírka je 13 let odpovídající doba životnosti kolejnic. Ve špičce v tomto úseku projede za hodinu v průměru 37,5 tramvajových souprav v každém směru. Proto musíme na trati provést nezbytné opravy. Práce koncentrujeme do jediné výluky o délce necelých pět týdnů po čtyřech letech od předchozí dlouhodobé uzavírky. Věřím, že kdo pamatuje každoroční prázdninové výměny panelů před rekonstrukcí této radiály, tuto změnu ocenil. Pozitivní zprávou je, že úpravy na vjezdu do smyčky Kotlářka pomůžou ke zvýšení plynulosti a rychlosti jízdy tramvají v tomto úseku,“ říká Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje.

Dopravní opatření

Z důvodu opravy tramvajové trati bude je do pátku 11. srpna 2023 do cca 4:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Klamovka – Sídliště Řepy.

Změny tras tramvajových linek:

Linka č. 4 bude vedena v trase Holyně – Sídliště Barrandov – Na Knížecí. Ve směru Holyně bude obsluhovat i zastávky Anděl v ulicích Plzeňská a Nádražní.

Linka č. 5 bude ve směru od Vozovny Žižkov zkrácena do obratiště Smíchovské nádraží.

Linka č. 9 bude ve směru od Spojovací ze zastávky Anděl (v Nádražní ulici) odkloněna přes zastávky Na Knížecí a Plzeňka do obratiště Smíchovské nádraží.

Linka č. 10 bude zkrácena do trasy Olšanské hřbitovy – Flora – Orionka – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Klamovka.

Linka č. 11 bude ve směru od Spořilova ze zastávky Biskupcova odkloněna přes zastávky Krejcárek, Palmovka, Bulovka, Kobylisy a Ládví do obratiště Sídliště Ďáblice (nahrazuje linku č. 10).

Linka č. 13 bude ve směru od Čechova náměstí prodloužena ze zastávky Olšanské hřbitovy přes zastávky Želivského, Biskupcova a Ohrada do obratiště Spojovací (nahrazuje linku č. 11).

Linka č. 15 bude vedena v trase Ústřední dílny DP – Depo Hostivař – Krematorium Strašnice – Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – Olšanské náměstí – Viktoria Žižkov – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Malostranská – Újezd – Anděl (v Nádražní ulici) – Na Knížecí – Smíchovské nádraží (v úseku Ústřední dílny DP – Flora nahrazuje linku č. 16).

Linky č. 16 a 21 budou zrušeny.

Linky č. 98 a 99 budou ve směru z centra ze zastávky Anděl zkráceny do zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy). Ve směru z centra jsou vedeny přes zastávku Anděl v Nádražní ulici, ve směru do centra přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici.

Změny v zastávkách tramvají:

Přemísťuje se zastávka Klamovka (směr Anděl) přibližně o 60 metrů vpřed.

Náhradní autobusová doprava:

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X9 v trase Sídliště Řepy – Klamovka.

Zastávky:

směr Sídliště Řepy:

Klamovka: v Prachnerově ulici před křižovatkou s Plzeňskou ulicí

Kavalírka: v Plzeňské ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Nemocnice Na Homolce

Kotlářka: do 30. července 2023 v Plzeňské ulici, přibližně 110 metrů za křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou; od 31. července 2023 v Plzeňské ulici, přibližně 120 metrů před křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou, v zastávce náhradní autobusové dopravy

Poštovka, Hotel Golf, Vozovna Motol, Motol: v Plzeňské ulici, v zastávkách náhradní autobusové dopravy

Krematorium Motol, Hlušičkova: v Plzeňské ulici, v zastávkách autobusové linky č. 180 směr Zličín

Slánská, Blatiny: v Makovského ulici, v zastávkách autobusové linky č. 180 směr Zličín

Sídliště Řepy – výstupní: v ulici Na Chobotě, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Zličín

směr Klamovka:

Sídliště Řepy – nástupní, Blatiny, Slánská: v Makovského ulici, v zastávkách autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Hlušičkova, Krematorium Motol: v Plzeňské ulici, v zastávkách autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Motol, Vozovna Motol, Hotel Golf, Poštovka: v Plzeňské ulici, v zastávkách náhradní autobusové dopravy

Kotlářka: do 30. července 2023 v Plzeňské ulici, přibližně 50 metrů před křižovatkou s Nepomuckou ulicí; od 31. července 2023 v Plzeňské ulici, přibližně 120 metrů za křižovatkou s Nepomuckou ulicí, v zastávce náhradní autobusové dopravy

Kavalírka: v Plzeňské ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Na Knížecí

Klamovka: v Prachnerově ulici před křižovatkou s Plzeňskou ulicí.

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X98 v trase Na Knížecí – Sídliště Řepy.

Zastávky:

směr Sídliště Řepy:

Na Knížecí – nástupní: v nástupní zastávce autobusové linky č. 167 směr Nemocnice Na Homolce, v obratišti autobusů

Anděl: v Nádražní ulici, v zastávce tramvají směr do centra

Anděl: v Plzeňské ulici, v zastávce tramvají směr z centra

Bertramka, U Zvonu: v Plzeňské ulici, v zastávkách náhradní autobusové dopravy

Klamovka, Kavalírka: v Plzeňské ulici, v zastávkách autobusové linky č. 167 směr Nemocnice Na Homolce

Kotlářka: do 30. července 2023 v Plzeňské ulici, přibližně 110 metrů za křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou; od 31. července 2023 v Plzeňské ulici, přibližně 120 metrů před křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou, v zastávce náhradní autobusové dopravy

Poštovka, Hotel Golf, Vozovna Motol, Motol: v Plzeňské ulici, v zastávkách náhradní autobusové dopravy

Krematorium Motol, Hlušičkova: v Plzeňské ulici, v zastávkách autobusové linky č. 180 směr Zličín

Slánská, Blatiny: v Makovského ulici, v zastávkách autobusové linky č. 180 směr Zličín

Sídliště Řepy – výstupní: v ulici Na Chobotě, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Zličín

směr Na Knížecí:

Sídliště Řepy – nástupní, Blatiny, Slánská: v Makovského ulici, v zastávkách autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Hlušičkova, Krematorium Motol: v Plzeňské ulici, v zastávkách autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Motol, Vozovna Motol, Hotel Golf, Poštovka: v Plzeňské ulici, v zastávkách náhradní autobusové dopravy

Kotlářka: do 30. července 2023 v Plzeňské ulici, přibližně 50 metrů před křižovatkou s Nepomuckou ulicí; od 31. července 2023 v Plzeňské ulici, přibližně 120 metrů za křižovatkou s Nepomuckou ulicí, v zastávce náhradní autobusové dopravy

Kavalírka: v Plzeňské ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Na Knížecí

Klamovka: ve Vrchlického ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Na Knížecí

U Zvonu: ve Vrchlického ulici, přibližně 55 metrů před křižovatkou s Donátovou ulicí, v zastávce náhradní autobusové dopravy

Bertramka: v Duškově ulici, přibližně 45 metrů za křižovatkou s ulicí U Trojice, v zastávce náhradní autobusové dopravy

Anděl: ve Stroupežnického ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Na Knížecí

Na Knížecí – výstupní: v Ostrovského ulici, ve výstupní zastávce autobusů

Změny v provozu autobusů:

Linka č. 123 bude celodenně včetně víkendů prodloužena do trasy Na Knížecí – Šmukýřka.

V pracovní dny bude pouze v uvedeném směru, vždy od 6:30 do 9:00, zavedena linka X180 v trase Za Slánskou silnicí – Nemocnice Motol.

Zastávky:

Za Slánskou silnicí – nástupní: v zastávkovém zálivu ulice Slánská, přibližně 300 metrů za křižovatkou se Žalanského ulicí

Bazovského: v Bazovského ulici, v zastávce autobusové linky č. 225 směr Velká Ohrada

Slánská: v Makovského ulici, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Hlušičkova, Krematorium Motol: v Plzeňské ulici, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Motol: na nájezdové rampě z Plzeňské do Kukulovy ulice, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Nemocnice Motol – výstupní: v Kukulově ulici, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Změny v zastávkách autobusů:

Zřizují se v obou směrech pro linky č. 123, 167 a 191 zastávky Bertramka a U Zvonu v zastávkách náhradní autobusové dopravy.

Od 31. července 2023 se zřizuje pro linku č. 167 zastávka Kotlářka (směr Anděl) v Plzeňské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy.

Dopravní opatření pro víkend 29. – 30. července 2023

O víkendu 129. – 30. července 2023 dochází k rozšíření vyloučeného úseku. Provoz tramvají bude obousměrně přerušen v úseku Anděl – Klamovka – Sídliště Řepy.

Většina výše uvedených dopravních opatření zůstává v platnosti. Mění se pouze následující:

Změny tras tramvajových linek:

Linka č. 10 bude vedena v trase Olšanské hřbitovy – Flora – Orionka – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy).

bude vedena v trase Olšanské hřbitovy – Flora – Orionka – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy). Zastávka Anděl bude pro směr z centra v Nádražní ulici, pro směr do centra v Plzeňské ulici.

Náhradní autobusová doprava X9 bude v denním provozu o těchto víkendech zavedena v trase Na Knížecí – Anděl – Sídliště Řepy.

Zastávky:

směr Sídliště Řepy:

Na Knížecí – nástupní: v nástupní zastávce autobusové linky č. 167 směr Nemocnice Na Homolce, v obratišti autobusů

Anděl: v Nádražní ulici, v zastávce tramvají směr do centra

Anděl: v Plzeňské ulici, v zastávce tramvají směr z centra

Bertramka, U Zvonu: v Plzeňské ulici, v zastávce náhradní autobusové dopravy

Klamovka, Kavalírka: v Plzeňské ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Nemocnice Na Homolce

Kotlářka: v Plzeňské ulici, přibližně 110 metrů za křižovatkou s ulicí Pod Kotlářkou

Poštovka, Hotel Golf, Vozovna Motol, Motol: v Plzeňské ulici, v zastávkách náhradní autobusové dopravy

Krematorium Motol, Hlušičkova: v Plzeňské ulici, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Zličín

Slánská, Blatiny: v Makovského ulici, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Zličín

Sídliště Řepy – výstupní: v ulici Na Chobotě, v zastávce autobusové linky č. 180

směr Zličín směr Na Knížecí:

Sídliště Řepy – nástupní: v Makovského ulici, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Blatiny, Slánská: v Makovského ulici, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Hlušičkova, Krematorium Motol: v Plzeňské ulici, v zastávce autobusové linky č. 180 směr Dejvická

Motol, Vozovna Motol, Hotel Golf, Poštovka: v Plzeňské ulici, v zastávkách náhradní autobusové dopravy

Kotlářka: v Plzeňské ulici, přibližně 50 metrů před křižovatkou s Nepomuckou ulicí

Kavalírka: v Plzeňské ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Na Knížecí:

Klamovka: ve Vrchlického ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Na Knížecí

U Zvonu: ve Vrchlického ulici, přibližně 55 metrů před křižovatkou s Donátovou ulicí

Bertramka: v Duškově ulici, přibližně 45 metrů za křižovatkou s ulicí U Trojice

Anděl: ve Stroupežnického ulici, v zastávce autobusové linky č. 167 směr Na Knížecí

Na Knížecí – výstupní: v Ostrovského ulici, ve výstupní zastávce autobusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 148 autobusových, 35 tramvajových (26 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 781 tramvajových vozů a 1 trolejbus. Podnik měl k 1. lednu 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha.

