DPP provede další etapu rekonstrukce stropu nad stanicí Florenc C a opraví tramvajovou trať ve Francouzské ulici

Od pondělí 11. listopadu 2024 od brzkých ranních hodin pak DPP zahájí poslední letošní opravu tramvajové tratě, a to ve Francouzské ulici. Z tohoto důvodu bude do soboty 23. listopadu do ranního výjezdu obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Náměstí Míru – Koh-i-noor a zavedena náhradní autobusová doprava X22 a X97. Tramvajové linky č. 4, 13, 22, 23, 24, 97 a 99 budou během opravy tratě jezdit po změněných trasách.

Na tramvajové trati ve Francouzské ulici DPP vymění opotřebené kolejové oblouky na křižovatce s Moskevskou ulicí, obnoví mazníky a ve vyloučeném úseku provede další opravy. Vzhledem k asfaltovému zákrytu v celém úseku je nutné jej nejdříve odstranit i s vrstvou betonu, následně vyměnit opotřebené kolejnice i beton a asfaltový zákryt opět obnovit. Jedná se o poslední delší opravu v pražské tramvajové síti v letošním roce, mimo operativních či krátkodobých prací během nocí a o víkendech.

Dopravní opatření – výluka metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská

Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc bude od soboty 9. listopadu od zahájení provozu do neděle 10. listopadu 2024 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36

Po dobu výluky bude v denním provozu zavedena náhradní tramvajová doprava XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Kromě náhradní tramvajové dopravy bude po celou dobu výluky v denním provozu zavedena tramvajová linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).

Dopravní opatření – výluka tramvají v úseku Náměstí Míru – Koh-i-noor

Z důvodu opravy tramvajové trati bude od pondělí 11. listopadu od cca 0:00 do soboty 23. listopadu 2024 do cca 4:30 přerušen provoz tramvají v úseku Náměstí Míru – Koh-i-noor.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 4 : SLIVENEC … I. P. Pavlova – Bruselská – ZVONAŘKA

: SLIVENEC … I. P. Pavlova – Bruselská – ZVONAŘKA Linka č. 13 : OLŠANSKÉ HŘBITOVY … I. P. Pavlova – Bruselská – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti)

: OLŠANSKÉ HŘBITOVY … I. P. Pavlova – Bruselská – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti) Linka č. 22 : BÍLÁ HORA … I. P. Pavlova – Bruselská – Otakarova – Bohemians – Koh-i-noor … NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ

: BÍLÁ HORA … I. P. Pavlova – Bruselská – Otakarova – Bohemians – Koh-i-noor … NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ Linka č. 23 (v provozu pouze v uvedeném směru): KRÁLOVKA … Karlovo náměstí – Moráň – Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Karlovo náměstí … KRÁLOVKA

(v provozu pouze v uvedeném směru): KRÁLOVKA … Karlovo náměstí – Moráň – Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Karlovo náměstí … KRÁLOVKA Linka č. 24 : VOZOVNA KOBYLISY … FLORENC

: VOZOVNA KOBYLISY … FLORENC Linky č. 97 a 99: … I. P. Pavlova – Bruselská – Otakarova – Bohemians – Koh-i-noor …

Změny v zastávkách tramvají

Na Tylově náměstí se zřizuje zastávka I. P. Pavlova (směr Bruselská).

Náhradní autobusová doprava

Zavedena je náhradní autobusová doprava X22 (v denním provozu) a X97 (v nočním provozu) v trase I. P. Pavlova – Koh-i-noor. Bližší informace o umístění jednotlivých zastávek náhradní autobusové dopravy jsou k dispozici na webu DPP na dpp.cz.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 135

se zřizuje zastávka Ruská (pro oba směry) v Ruské ulici v zastávkách linky X22

se přemísťuje zastávka Náměstí Míru (směr Jana Masaryka) ke křižovatce s Americkou ulicí

Od soboty 16. listopadu od 6:00 do pondělí 18. listopadu 2024 do 6:00 se pro linku č. 135 a linky náhradní autobusové dopravy X22 a X97 přemísťuje zastávka Krymská ve Francouzské ulici:

pro směr Jana Masaryka přibližně o 80 metrů proti směru jízdy, naproti vyústění ulice U Staré sokolovny

pro směr Ruská přibližně o 45 metrů po směru jízdy

