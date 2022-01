DPP v Praze zahájil provoz prvního elektrobusu Škoda E’CITY

reklama

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) jej v rámci ověřovacího provozu bude nasazovat na linky č. 154, 213 a o víkendu také na 124. Praha je tak první město, kde tento nový český elektrobus začal jezdit. Zbylých 13 vozidel si DPP převezme na začátku letošního února a následně je bude postupně nasazovat do pravidelného provozu. Díky tomu DPP ročně ušetří cca 252 tisíc litrů nafty a vyprodukuje o zhruba 714 tun méně emisí CO2. Je to další příspěvek DPP k rozvoji veřejné dopravy šetrnější k životnímu prostředí a naplňování klimatického závazku a plánu hlavního města Prahy. Celková hodnota veřejné zakázky je 207 milionů korun, 85 % uznatelných nákladů pokryjí dotace Evropské Unie z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Bateriový elektrobus Škoda E’CITY 36BB ev. č. 3002 bude od dnešního dne jezdit v ověřovacím provozu na různých pořadích linek č. 154 Strašnická – Koleje Jižní Město a 213 Želivského – Nádraží Uhříněves, o víkendech také na lince č. 124 Želivského – Zelený pruh. Jízdní řády elektrobusu pro konkrétní den budou k dispozici na webu DPP na dpp.cz. Domovskou garáží nových elektrobusů budou Vršovice, kde DPP v loňském roce vybudoval a zprovoznil potřebnou nabíjecí technologii (14 nabíjecích míst, úprava napájecí technologie měnírny Michle). Nabíjecí infrastrukturu pro elektrobusy, tj. nosnou konstrukci, stožáry pro nabíjecí trolejové stopy a přípojky k trolejovému vedení z měnírny Strašnice vybudoval DPP také na konečných zastávkách Strašnická a Želivského.

Jedná se o první dodávku elektrobusů realizovanou skupinou Škoda Transportation ve spolupráci se sesterskou společností Temsa, která dodala karosérii na základě dané specifikace. V Turecku proběhla výroba karosérie na základě dané specifikace. K tomu Škodovka přidala kompletní vlastní elektrovýzbroj včetně baterií a pantografu. Celá montáž i kompletní zkoušky pak probíhaly v plzeňské továrně, zkušební provoz pro homologaci vozidla v ulicích Plzně a nejbližšího okolí. Díky této spolupráci tak vznikl ideální dopravní prostředek pro městskou hromadnou dopravu.

„Zajistili jsme pro cestující nízkopodlažní autobusy na všech městských linkách v Praze a dnes si můžeme připsat další důležitý milník: do pražských ulic vyjel dvanáctimetrový elektrobus Škoda E’CITY. Narazíme na něj na linkách 154, 213 a o víkendech taky na lince 124. Celkem jich budeme mít DPP ve vozovém parku 14. Všechny je začneme postupně nasazovat od února. A tím rozhodně nekončíme. V následujících třech letech chceme nakoupit dalších 100 elektrobusů. Letos vyhlásíme veřejnou zakázku. Mým cílem je, aby DPP byl vlajkovou lodí mezi dopravními podniky v České republice a využíval moderní technologie 21. století. Praha se stane městem, ve kterém autobusové výkony v rámci MHD budou běžně zajišťovat tichá a bezemisní vozidla. Snižujeme v Praze hluk z dopravy, přispíváme k čistějšímu vzduchu, který dýcháme a celkově zlepšujeme životní prostředí. Chci, aby byla Praha přívětivým místem pro život, a autobusová flotila DPP tomu půjde naproti,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Je to téměř na den přesně, co jsme před 12 lety nasadili do provozu naše první dva minielektrobusy. Bylo to na lince č. 292. Nebyly moc spolehlivé, po necelých 2 letech jsme je vyřadili z provozu. Od té doby technologie v oblasti elektromobility autobusů udělaly zásadní kvalitativní skok. Dnes zahajujeme provoz prvního vlastního elektrobusu standardní 12metrové délky a do měsíce také se zbylými 13 – základem naší budoucí flotily elektrobusů. Pevně věřím, že budou cestujícím bezvadně sloužit. Nezůstane ale jen u těchto 14 vozidel. V rámci postupné elektrifikace autobusových linek plánujeme v následujících třech letech nakoupit dalších až 100 elektrobusů a 70 bateriových trolejbusů, oboje standardní délky, veřejné zakázky na ně bychom chtěli vyhlásit ještě letos,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „S prvním elektrobusem Škoda E’CITY 36BB budeme následující měsíc zatím jezdit v ověřovacím provozu s cestujícími na třech různých linkách. Potřebujeme nasbírat maximum dat ze skutečného provozu v Praze i energetického managementu vozidla, abychom mohli připravit grafikony pro pravidelné rutinní nasazování všech 14 elektrobusů od poloviny letošního února. Nové elektrobusy nahradí 14 nejstarších dieselových autobusů, které vyřadíme z provozu. Po nasazení do plného rutinního provozu by měl být průměrný nájezd elektrobusů cca 60 000 kilometrů ročně.“

„Je to vždy speciální chvíle, když se můžete poprvé projet naprosto novým produktem, na jehož vývoji a výrobě pracovaly desítky našich lidí. Jsem navíc ráda, že je to právě Praha, kde se budou cestující vozit naším novým elektrobusem a ukážeme tak společně trend rozvoje a modernizace dopravy. Bezemisní vozidla jsou totiž klíčovou součástí moderní dopravy a pomáhají snižovat nejen uhlíkovou stopu, ale také provozní náklady dopravce. Výraznou měrou tak přispívají k čistějšímu ovzduší a harmoničtějšímu životnímu prostředí ve městě,“ řekla Tanya Altmann, Senior Viceprezident pro Bus Mobility Solutions skupiny Škoda Transportation.

„Náhrada nejstarších dieselových autobusů novými elektrobusy je důležitým krokem k lepšímu ovzduší v Praze i komfortu cestujících. Věřím, že se v provozu osvědčí a Praha bude dál pokračovat v budování dobíjecí infrastruktury a nákupu dalších vozidel s nižší ekologickou stopou,“ dodal Ondřej Rut, místostarosta městské části Praha 3.

„Nový elektrobus přinese nejen komfort a pohodlí cestujícím, ale i zdravější ovzduší nám všem. Osobně jednoznačně preferuji moderní a šetrnější alternativy k běžné motorové dopravě, která patří ve městech k největším znečišťovatelům ovzduší,“ uzavírá Renata Chmelová, starostka městské části Praha 10.

Unikátní systém nabíjení

Škoda E’CITY 36BB nabízí unikátní řešení s dvoupólovým dobíjením a galvanicky izolovaným nabíječem na voze. Prakticky to znamená to, že v průběhu dne, když je vůz v provozu, se pomocí pantografu jeho trakční baterie opakovaně nabíjí z nabíjecí troleje, která je napájena ze stávající infrastruktury pro tramvajové či do budoucna plánované trolejbusové vedení. DPP má infrastrukturu pro tento typ dobíjení již připravenou na konečných zastávkách Strašnická a Želivského. Nabíjení zde bude probíhat po dobu 15 až 30 minut, doplní se tím část celkové kapacity baterie, což umožní vozidlu absolvovat další okruh na lince. Výhodou tohoto řešení je ideální kontrola energetické bilance vozu, a hlavně nízké náklady na dobíjecí infrastrukturu. Elektrobusy vybavené tímto typem dobíjení mají ve skutečnosti delší denní dojezd a vyšší flexibilitu v nasazování na různé tratě než elektrobusy nabíjené pouze v noci. DPP s elektrobusy získá pokročilý energetický management pro celou flotilu těchto vozidel, což umožní sledovat a řídit efektivně nabíjení baterií, a navíc prodloužit jejich životnost.

Technické informace o elektrobusu Škoda E’CITY 36BB

Nový elektrobus pro DPP je typu Standard (Sd) pro městské linky, má délku 12 metrů a jeho maximální konstrukční rychlost je 80 km/h. Jeho vnější lak je v novém barevném stylu vozidel Pražské integrované dopravy (PID) a svou technickou specifikací splňuje aktuální standardy kvality PID. Je to plně nízkopodlažní bezemisní bateriové vozidlo, které má na jedno nabití garantovaný dojezd více než 100 kilometrů po celou dobu navržené životnosti baterií včetně vytápění nebo klimatizace interiéru. Nabíjecí výkon je až 150 kW a nabíjení probíhá pomocí dvoupólového pantografu umístěného na vozidle a on-board galvanicky izolovaného nabíječe přímo ze sítě 600 V/750 V DC. Pantograf je vybaven kamerou pro kontrolu správné polohy a jeho funkce. Je také možné využít možnost nabíjení plug-in konektorem CCS-2ze zásuvky 3x 400 V AC v garáži. Klimatizace i vytápění jsou také řešeny čistě elektricky. Bezpečnost řidiče je zajištěna uzavřenou kabinou.

Samozřejmostí je prostor pro dva kočárky nebo vozíčkáře, a také místa vyhrazená pro osoby se sníženou schopností pohybu. Elektrobus je vybaven moderním informačním a odbavovacím systémem včetně automatického počítání cestujících a zařízením pro informovaní nevidomých. Nechybí ani kamerový systém včetně záznamu pro bezpečnost cestujících.

Základní technické údaje elektrobusu Škoda E’CITY 36BB:

Výrobce: ŠKODA ELECTRIC a. s., člen skupiny Škoda Transportation

Délka: 12,095 m

Šířka: 2,55 m

Výška: 3,3 m

Rozvor: 5 805 mm

Celková maximální hmotnost: 19 000 kg

Maximální rychlost: 80 km/h

Počet dveří: 3 dvoukřídlé

Nástupní výška: 32 cm

Celkový počet sedadel: min. 28 (z toho 2 sklopná)

Celkový počet cestujících: 69

Deklarovaná životnost: min. 12 let

Výkon motoru: 160 kW

Nabíjecí výkon rychlého nabíjení: až 150 kW

Krátce z historie elektrobusů v DPP

Prvními elektrobusy, které DPP v novodobé historii zakoupil, byly dva minibusy Breda Menarinibus Zeus M 200E ev. č. 3001 a 3002, které od ledna 2010 z garáže Hostivař nasazoval na linku č. 292 z Malostranského náměstí k nemocnici pod Petřínem. Vzhledem k vysoké poruchovosti je v listopadu 2011 DPP odstavil z provozu, na podzim 2012 je odkoupil výrobce a 18. října 2012 opustily garáž Hostivař. V lednu 2014 se v rámci předváděcího turné na několik dnů na lince č. 216 objevil elektrický midibus Siemens/Rampini Ale electric zapůjčený z vídeňského dopravního podniku. Výsledky tohoto vozidla v podmínkách pražské MHD byly nepřesvědčivé. V tom samém roce byl DPP předveden elektrický minibus SOR EBN 8. Další elektrobusy se v DPP objevily až v roce 2015 v rámci zkušebního provozu. Od 1. září 2015 začal DPP testovat v pravidelném provozu na linkách č. 163 a 213 od výrobce pronajatý 11metrový bateriový elektrobus SOR EBN 11 ev. č. 4001. Zkušební provoz tohoto vozidla skončil na konci srpna 2017, za tu dobu najezdil více než 140 tisíc km. Po jedenapůlleté přestávce jej výrobce opět poskytl DPP k užívání, do pravidelného provozu jej DPP nasazoval od května 2019 do konce loňského prosince. Mezitím najezdil dalších více než 100 tisíc km. Jedním z posledních typů elektrobusů, které DPP testoval v běžném provozu byl prototyp elektrobusu SOR NS 12 electric, který byl od 9. října 2017 do 10. října 2019 nasazován na linky č. 109 a 239, a v pražské MHD najezdil více než 67 tisíc km.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 142 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 26 denních, 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 11. 2021 DPP vlastnil 1 203 autobusů,1 trolejbus, 804 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 11. 2021 celkem 11 025 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 288 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Mezi výrobky Škody Transportation patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídicí a pohonné systémy pro dopravní systémy. Škoda Transportation má v České republice několik dceřiných společností, například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka, Škoda Pars a Škoda Ekova. Další firmy jsou ale i v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech zaměstnává přes pět a půl tisíce lidí. Jen díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje může Škoda Transportation přicházet pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo na zahraničních trzích. Do výzkumu a vývoje investovala v posledním roce 1,73 miliardy Kč. Více informací ZDE, ZDE a ZDE.

