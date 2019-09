Další kolo soutěže SimRace Trophy o Zlatý volant nabídne autoshow v Mostě

Do dalšího kola soutěže SimRace Trophy o nejrychlejšího virtuálního okruhového jezdce na počítačovém simulátoru se zájemci mohou zapojit v sobotu 26. října na mosteckém autodromu. Soutěž bude součástí akce The Most AUTOSHOW #10, která je tradičním rozloučením se závodní sezonou pro širokou veřejnost. Soutěž SimRace Trophy vyhlásila marketingová agentura Pozitif s cílem oslovit širokou základnu motoristických nadšenců, kteří ať už z důvodů finančních, časových či organizačních dávají přednost před jízdou ve speciálech na okruhových či rallyových tratích závodění na počítačových hrách.

„Simulátor bude od 09:00 do 17:00 hodin umístěn v boxu č. 1 v blízkosti startovní věže. Soutěžit může každý bez ohledu na pohlaví a věk, nesmí jen vlastnit licenci závodního jezdce, vydanou mezinárodní automobilovou federací FIA,“ upřesnila výkonná ředitelka agentury Pozitif Jana Svobodová. Trojice s nejrychlejšími dosažený časy na jedno kolo získá hodnotné ceny, na celkového vítěze čeká navíc i ocenění Zlatý volant stejnojmenné prestižní ankety o nejlepší závodní jezdce sezony 2019.

Desetiminutová jízda na simulátoru je zpoplatněna částkou 50 korun, soutěžící si může zakoupit neomezený počet jízd. Základní kola jsou vypsána do konce letošního roku, do finále začátkem února příštího roku se probojují virtuální jezdci s deseti nejlepšími časy. V pracovních dnech od 09:30 do 16:00 hodin je simulátor k dispozici v sídle agentury Pozitif v Praze, a to na adrese Do Čertous, budova B2, Horní Počernice. „Pokud někomu tento čas nevyhovuje, může si domluvit jiný termín na e-mailové adrese info@pozitif.cz,“ doplnila Svobodová.

Softwarem pro SimRace Trophy je simulace Race Room Experience. Jde o evropský šampionát okruhových tahačů (FIA ETRC), konkrétně závod Czech Truck Prix na mosteckém autodromu. „Simulace je skutečně vydařená, hra přesně kopíruje veškeré parametry okruhu. Při autoshow budou navíc soutěží předobrazu počítačové hry téměř na dosah, v podstatě pár metrů od skutečné dráhy. Mohou si tak okamžitě porovnat jízdu na simulátoru s realitou. Zvláště zakoupí-li si volnou jízdu na okruhu vlastním vozem, a to za velmi zvýhodněnou cenu 150 korun za desetiminutové svezení,“ dodala ředitelka.

Kromě SimRace Trophy a volných jízd po dráze autoshow nabídne nově také možnost pronájmu závodního speciálu OC Race. I v tomto případě zájemci získají slevu v podobě jednoho bonusového kola po dráze navíc. Pro jízdy ve speciálu pořadatelé vyčlení polední přestávku, odpadá tak riziko případné kolize s vozy ostatních účastníků volných jízd. Vyvrcholí zároveň i pátý ročník oblíbené soutěže amatérských jezdců The Most Challenge. Soutěžící mají poslední šanci navýšit své bodové hodnocení při jízdách na velkém závodním okruhu, a to po celý den. Po 17. hodině pak pořadatelé vyhlásí absolutního vítěze i nejúspěšnější jezdce jednotlivých výkonnostních kategorií vozů.

autor: Tisková zpráva