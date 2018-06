Diskutujte s cestovateli na cestolino.cz a užijte si aktivní dovolenou bez komplikací

V takovém případě je vhodné se na dovolenou dobře připravit, jen plavky a boty do moře vám totiž stačit nemusí.

Nejste-li zkušenými cestovateli, pak vás možná ani nenapadne před odletem na dovolenou hledat informace na internetu. Jediné, co vás tak možná bude zajímat, jsou uživatelské recenze vámi vybraného hotelu a počasí.

Jestliže si chcete užít pár dní volna bez starostí a načerpat dostatek sil do dalších pracovních dní, pak na tom není nic špatného. Každý od dovolené očekává něco jiného. Pakliže se ale letos chcete podívat i dál jak za hranice hotelové komplexu a poznat krásy okolí, je vhodné internet využít k vyhledávání i dalších užitečných rad a informací a zapojit se do diskuze s ostatními cestovateli.

Štěstí přeje připraveným. Užijte si dovolenou bez starostí

Na internetu najdete nespočet tipů na výlety pro milovníky historie, přírody, adrenalinu, dobrého jídla, nákupů i kultury. Bohužel vybrat z nepřeberného množství to pravé, není vždy lehké, proto poradit se se zkušenějšími cestovateli se může vyplatit.

Zjistíte nejen, co opravdu stojí za navštívení a za vidění, ale i kolik zaplatíte za vstupné, jakou dopravu zvolit a kdy nejlépe vyrazit. Dozvíte se, co si z letní destinace zaručené dovést, co ochutnat a čemu se raději obloukem vyhnout.

Diskutovat na internetu můžete například na cestolino.cz, kde se lze zapojit do nejednoho rozběhlého fóra. Pokud však diskuzi na vaše téma na portálu nenajdete, stačí ji založit a čekat na příspěvky od ostatních.

Ptejte se na cestu, víza, otevírací dobu i ceny

Není nutné si psát zápisky a odjíždět na dovolenou s třístránkovým itinerářem, avšak projitím online průvodce po světě a diskuzí předejdete velkým zklamáním a nepříjemným překvapením.

Dopodrobna si můžete nastudovat:

cestu do Chorvatska,

jak to chodí při půjčení automobilu v zahraničí,

co si zabalit do zavazadla do letadla,

kde a jak zažádat o vízum,

kolik peněz si vyměnit a proč si nezapomenout i platební kartu,

co zabalit do cestovní lékárny,

jak to chodí na letišti,

co dělat, když nejste spokojeni s ubytováním.

Napadají vás další otázky, na které sami neznáte odpověď? Proberte je s ostatními na internetu ještě před odletem na dovolenou. Rozhodně nenechávejte nic náhodě. Jen tak si užijete bezstarostný zájezd podle vašich plánů a představ.

A co když se přeci jen do problémů na dovolené dostanete? Nejjednodušší je řešit vše na místě, a to například s personálem hotelu, s delegátem, s policií či s velvyslanectvím. Vždy záleží na typu problému a pomoci, kterou potřebujete.

Psali jsme: Veselý (ČSSD): Čeští turisté stále nevědí, že na hranicích stráví dlouhé hodiny dTest: Dovolená na splátky? Z ráje rovnou do pekel U ČPZP si můžete pojistit nejen úrazy, ale i nevyužitou dovolenou Pražská plynárenská: Ušetřit na dovolené lze i tam, kde byste to nečekali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva