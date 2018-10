Dny židovské kultury - od Masarykovy “nezapomenutelné cesty” až po Klezmer Band

Na jaře roku 1927 přijíždí Tomáš G. Masaryk do Svaté země. Je to vůbec první návštěva oficiální hlavy státu v tehdejší mandátní Palestině, zárodku Státu Izrael. Přestože československý prezident deklaruje cestu jako soukromou a kvůli bezpečnosti ji podniká tajně a pod jiným jménem, Izraelci jí přikládají ohromný význam a nikdy na ni nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenutelná cesta“.

Právě výstava Masaryk a Svatá země, která ukáže mnohdy dosud nepublikované fotografie a další archivní materiály ze zmíněné návštěvy, zahájí 11. ročník Dnů židovské kultury Olomouc s podtitulem Od začátku… Česko-Slovensko a Izrael. Zvolené téma má dvě roviny – 100 let od vzniku Československé republiky a 70 let od vzniku Státu Izrael, ale také zdůrazňuje od počátku nadstandardní československo-izraelské vztahy.

V nabídce Dnů židovské kultury však je toho mnohem víc. Díky mobilní aplikaci se zájemci mohou zúčastnit městské hry Olomouc židovská, zhlédnout variaci na kocourkovské chytrolíny – pohádku Hlupáci z Chelmuv podání divadla DAMÚZA, sledovat film Above and Beyondedo osudech zahraničních pilotů bojujících za nezávislost Izraele, ale v programu jsou další zajímavé akce. Napříkladkapela Pressburger Klezmer Bandpředstaví osobitou interpretaci židovské lidové hudby klezmer s prvky jazzu, reggae a balkánského folklóru.

Dny židovské kultury Olomouc pořádají Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových. Nad akcí převzal záštitu velvyslanec Izraele Daniel Meron.

Událost:

11. ročník Dnů židovské kultury Olomouc

Téma:

Od začátku... Česko-Slovensko a Izrael

Zahájení:

pondělí 8. 10. 2018, 17:30

Místo:

Arcidiecézní muzeum, křížová chodba

Trvání:

do 18. 10. 2018

autor: Tisková zpráva