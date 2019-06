Do čela TATRA TRUCKS nastupuje Pavel Lazar

Ke dni 1. 6. 2019 nastupuje do pozice výkonného ředitele kopřivnického výrobce automobilů TATRA TRUCKS Pavel Lazar. Střídá ve funkci Petra Karáska, který společnost vedl jako interim manažer. Klíčovým úkolem nastupujícího ředitele je splnit objednávky zákazníků v situaci, kdy TATRA TRUCKS zažívá významný meziroční růst.

Pavel Lazar přichází do Tatry z funkce jednatele a generálního ředitele společnosti TAWESCO, kterou vykonával přes osm let. TAWESCO byla původně nářaďovnou automobilky Tatra. Časem získala statut samostatné společnosti a stala se součástí skupiny PROMET GROUP podnikatele Reného Matery. Ten se později stal 35procentním akcionářem společnosti TATRA TRUCKS. Dnes podnikání společnosti kromě výroby nářadí a přípravků zahrnuje i lisování a svařování.

Pod vedením Pavla Lazara se stala významným obchodním partnerem v oboru automotive pro společnosti, jako jsou Škoda Auto, Wolkswagen, AUDI, John Deere, Magna, IVECO, VOLVO či Kogel. K těmto zákazníkům putují výrobky nejen z Tawesca, ale i z dceřiných společností Tawesco Automotive a Stecomtra, které byly předmětem akvizic realizované Tawescem v posledních třech letech. Jejím významným zákazníkem samozřejmě zůstala i automobilka Tatra.

Pan Pavel Lazar má zkušenost i z řízení jiné významné české firmy. Začátek jeho manažérské kariéry je spojen s podnikáním globálně podnikající společnosti BONATRANS GROUP, ve které působil více než deset let na výrobních manažerských pozicích i ve vrcholné funkci generálního ředitele.

„Nástup do čela jedné z nejstarších světových automobilek s celosvětově známou značkou TATRA, je pro mě velkou výzvou. Úkol akcionářů, který jsem přijal, je, aby se Tatra dokázala pružně přizpůsobit výkyvům poptávky a současně byl zabezpečen dlouhodobý a kontinuální vývoj společnosti i jejího produktu. Do funkce nastupuji v období výrazného růstu objednávek, které musí protéci celou firmou tak, aby se vozidla dostala k zákazníkům včas a ve vysoké kvalitě. Vozidlo TATRA je víceméně stavěno na základě individuálního požadavku zákazníka. Chtěl bych dosáhnout s týmem tatrováků, aby TATRA byla předmětem touhy zákazníka,“ uvádí Pavel Lazar.

René Matera, akcionář TATRA TRUCKS, uvádí: „Jménem akcionářů děkuji za vynikající práci odcházejícímu Petrovi Karáskovi, který působil jako interim manažer, pomohl překonat období ve kterém probíhal výběr nového ředitele, a současně s týmem stabilizoval situaci ve firmě, aby byla připravena pro další rozvoj. Věřím, že v osobě Pavla Lazara získala Tatra vynikajícího ředitele, který navíc podnik zná z pozice dodavatele, ale i z pohledu svých osobních zájmů, neboť mezi jeho koníčky patří historie automobilové, motocyklové a letecké techniky.“

Automobilka Tatra plní v roce 2019 řadu významných zakázek zejména pro zahraniční zákazníky. Posledním významným kontraktem je dodávka 12 hasičských speciálů pro izraelskou státní organizaci IFARA (Israeli Firefighting And Rescue Authority).

Ing. Pavel Lazar, MBA (52 let) vystudoval učební obor Mechanik opravář silničních motorových vozidel na SOU Havířov (1981-1984) a následně si na stejné škole doplnil úplné středoškolské vzdělání. Profesní dráhu začal jako automechanik v závodě OKD Rekultivace Petřvald, kde pracoval i na opravách vozidel TATRA. V letech 1986-1991 vystudoval na VŠB Ostrava obor Strojírenská technologie. V roce 1992 nastoupil jako technolog údržby provozu válcovna a kovárna závodu ŽDB Bohumín, kde postupně vykonával manažerské pozice jako vedoucí provozu obrobna a montáž, výrobní ředitel závodu, a nakonec se stal generálním ředitelem společnosti. V roce 2011 – po realizaci akvizice společnosti TAWESCO společností PROMET GROUP – nastoupil do pozice jejího generálního ředitele, kde působí do současnosti v pozici jednatele společnosti TAWESCO i dalších společností jako jsou TWSA, STECOMTRA, PROMET TOOLS a PROMET DEVELOPMENT.

Pavel Lazar je ženatý, má dvě děti. Jeho koníčkem jsou automobiloví veteráni a pilotování ultralehkých letadel.

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka TATRA TRUCKS zaměstnává více než 1000 lidí a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství.

