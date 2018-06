Do čela Vítkovic Heavy Machinery nastupuje Daniel Kurucz

Pro řízení VHM byl Kurucz vybrán investorem, společností SPV VTK podnikatele Jaroslava Strnada, jako krizový manažer, který má obnovit důvěru zákazníků, finančních partnerů, dodavatelů a zaměstnanců ve značku VHM. „Mým úkolem je spolu s týmem spolupracovníků, který sestavím, zopakovat to, co se stejnému investorovi podařilo před pěti lety v kopřivnické Tatře. Zachránit slavnou českou průmyslovou značku, ekonomicky ji stabilizovat a vytvořit předpoklady pro její další rozvoj,“ uvádí nový generální ředitel.



Daniel Kurucz (50 let) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na zahraniční obchod. Později získal na ČVUT a Sheffield Hallam University titul MBA v oboru řízení průmyslových podniků. Absolvoval studijní pobyty ve švédském Stockholmu a ve švýcarském Lausanne.

Pracoval ve vrcholovém managementu nadnárodních společností. Vedle strojírenské společnosti Sandvik to byl například japonský Fujifilm. Šéfoval také společnostem v Indii, Číně, Kanadě a USA. V posledních 3 letech se věnuje krizovému řízení a transformacím firem. Vedle toho je také členem vedení Česká basketbalové federace, z.s. a úspěšným aktivním trenérem s FIBA licencí kategorie A.

VHM procházejí reorganizací se vstupem investora, společnosti SPV VTK Jaroslava Strnada. Výrobkové portfolio firmy zahrnuje škálu od ingotů až po dodávky celých výrobních technologií. VHM má uzavřený výrobní cyklus - od ocelárny, přes špičkové kování, až k finálním výrobkům. Obchoduje v mnoha zemích. Na nejsilnějším německém trhu je společnost známá zejména v oblasti ingotů, tvarově složitých odlitků, výkovků a lodních dílů. Napříč světem působí jako dodavatel částí pro hydroelektrárny, větrné elektrárny a výrobce strojů a zařízení pro těžbu a zpracování nerostů a technologií pro nejrůznější obory průmyslu. VHM zaměstnává zhruba tisícovku lidí.

autor: komerční tisková zpráva