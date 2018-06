Dotace z programu Nová zelená úsporám šetří náklady domácností na energie

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR rozdělily majitelům rodinných a bytových domů přes 6 miliard korun a s dvojnásobnou částkou počítají na další 4 roky. Pro desítky tisíc domácností to může znamenat příspěvek v řádu statisíců korun.

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) je v současnosti hodnocen jako nejúspěšnější program v ČR v oblasti úspor energie. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce, má velmi dobrou bilanci jak z hlediska efektivnosti vynaložených nákladů na dosažené úspory, tak i z pohledu čerpání prostředků. „Podle výroční zprávy, kterou jsme předložili vládě na stůl, se nám od roku 2014 povedlo ušetřit v konečné spotřebě asi 3,36 PJ energie a snížit emise CO2 o 384 tisíc tun ročně. A zapomenout nesmíme ani na pozitivní přínos pro ekonomiku a trh práce,“ bilancuje ministr.

Příznivou situaci vidí i v oblasti čerpání. „Od roku 2014 jsme schválili podporu 28 tisícům žadatelů, což představuje částku 6,4 miliardy korun. Polovinu z toho jsme již poslali na účty příjemců a peníze odcházejí každý týden, jakmile žadatelé doloží faktury za realizovaná opatření,“ informuje ministr Brabec. Se zhruba dvojnásobnou částkou přitom počítá i na další 4 roky. „Aktuálně jsme vyčíslili celkové investice do programu na 18,7 miliard korun, jde však o předpoklad. Rozpočet závisí na skutečných ročních výnosech z prodeje emisních povolenek, z nichž je program financován,“ uvádí Richard Brabec.

Finanční prostředky programu Nová zelená úsporám směřují především na energeticky úsporné renovace, výstavbu domů v „pasivním“ standardu a obnovitelné zdroje energie. Dotaci mohou získat majitelé rodinných nebo bytových domů a také budovy veřejného sektoru. Stát tím podporuje snižování energetické náročnosti budov a úsporu energií a snižování emisí skleníkových plynů do ovzduší.

Předností programu je stabilita a možnost čerpat dotace postupně

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana, jehož úřad dotace vyplácí, stojí za úspěchem programu Nová zelená úsporám jeho efektivní a stabilní nastavení. „Velkou výhodou programu je, že finanční prostředky nabízíme dlouhodobě za stabilních podmínek. Každoročně rozšiřujeme i spektrum podporovaných opatření v závislosti na rozvoji nových technologií. Vycházíme více vstříc finančním možnostem stavebníků, kteří si mohou stavební úpravy rozložit do více etap a čerpat postupně nebo mohou využívat kombinaci s jinými dotačními programy rezortu a čerpat bonusy,“ vypočítává přednosti dotačního programu Petr Valdman.

Od loňského roku rezort například rozšířil podporovaná opatření o moderní úsporné technologie, jako jsou zelené střechy nebo systémy na využívání tepla z odpadní vody. Velký zájem eviduje Státní fond životního prostředí ČR i o nově dotované, výkonnější fotovoltaické systémy, na které přispívá částkou až 150 tisíc korun na dům. „Nerozhodnuté domácnosti hojně slyší na čerstvě zavedený motivační bonus, kdy vyplácíme 40 tisíc korun za kombinaci programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací, a těší nás i vzrůstající zájem o dotace na stavbu rodinných domů v pasivním standardu, na něž přispíváme částkou až 450 tisíc korun. Těch přijímáme v průměru 500 ročně,“ uvádí ředitel Valdman. Domy vystavěné s podporou programu tak představují zhruba 3,6 procent celkového počtu dokončených rodinných domů.

„Nová zelená úsporám je příkladem dobře nastaveného programu. Svým záběrem, co se týče finanční alokace a podpořených projektů, je ve střední a východní Evropě zcela unikátní,“ sdělil Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. „Průběžný příjem žádostí, nízká administrativa a stabilní podmínky vytváří potřebnou důvěru žadatelů,“ doplnil závěrem.

Dům zateplíte za poloviční náklady

Program však nepodporuje jen nejmodernější úsporné technologie, ale i klasické zateplování. To je oblast, o kterou je mezi žadateli největší zájem. Částka, kterou lze z dotačního programu na zateplení získat, není totiž vůbec zanedbatelná. „U zateplení domů, tedy fasády, stropů, podlahy nebo výměny oken a dveří, se příspěvek pohybuje v průměru kolem 250 tisíc korun. U bytových domů je to přes 820 tisíc korun,“ vyčísluje ředitel Petr Valdman. Dotace se může vyšplhat až na 50 procent z celkových výdajů na projekt. Nemusí přitom jít vždy o komplexní rekonstrukci domu. Na dotaci dosáhnou i majitelé, kteří plánují jen částečnou renovaci, například jen výměnu oken a dveří či částečné zateplení.

S žádostí raději neotálejte

Program poběží do roku 2021, případně do vyčerpání finančních prostředků. „I když peněz má program k dispozici zatím dostatek, lidé by si určitě neměli nechat přípravu žádosti na poslední chvíli. Rok 2021 se blíží a zkušenosti ukazují, že časová rezerva u větších renovací je důležitá. Navíc například nárok uplatnit 40tisícový bonus je možné maximálně do dvou let od získání dotace na nový kotel,“ uzavírá ředitel Petr Valdman.

Nevíte si rady? Poradíme

Aby bylo podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám co nejsnazší, mohou zájemci i žadatelé nalézt mnoho užitečných informací v on-line poradenském centru na webu programu www.novazelenausporam.cz. Kromě seznamu spolehlivých specialistů, dodavatelů i doporučených výrobků tu nechybí vzorové projekty konkrétních podpořených domů, kalkulačka pro výpočet výše dotace či návod, jak u vyřizování dotace postupovat. A v dohledné době se mohou žadatelé těšit na přehlednější a modernější webové stránky.

Kdo stále tápe v tom, na co všechno lze dotaci získat a co vlastní žádost obnáší, může se obrátit přímo na některé z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR nebo na bezplatnou telefonní linku 800 260 500. V průběhu roku také pracovníci Fondu bezplatně radí na celé řadě seminářů, výstav a veletrhů. O pravidelný přísun aktualit a příkladů z dotační praxe SFŽP ČR se postará i e-mailový zpravodaj nebo tištěný měsíčník Priorita, které lze objednat opět zdarma na www.sfzp.cz.

Výsledky programu Nová zelená úsporám k 28. 5. 2018

Výzvy Přijaté žádosti Požadovaná podpora (v Kč) Schválené žádosti Schválená podpora (v Kč) Vyplacené žádosti Vyplacená podpora (v Kč) Celkem 33 432 7 700 298 668 28 728 6 432 117 906 19 754 3 602 971 698 1. výzva RD 6 606 1 420 690 455 5 742 1 211 783 257 4 808 912 792 807 2. výzva RD 4 722 1 044 102 754 4 044 872 164 068 3 461 702 811 412 3. výzva RD 21 308 4 597 154 684 18 296 3 858 885 516 11 254 1 810 184 865 RD celkem 32 636 7 061 947 893 28 082 5 942 832 841 19 523 3 425 789 084 1. výzva BD 290 171 127 722 233 141 387 040 17 16 744 622 2. výzva BD 497 426 152 473 413 347 898 025 214 160 437 992 3. výzva BD 9 41 070 580 0 0 0 0 BD celkem 796 638 350 775 646 489 285 065 231 177 182 614

(RD – rodinné domy, BD – bytové domy)

autor: Tisková zpráva