ERÚ: Společnost One Energy & One Mobile a.s. pozbyla možnost dodávat plyn

Operátor trhu v souladu s § 118 odst. 5 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že pozastavuje od 22.3.2018 činnost společnosti One Energy & One Mobile a.s., IČ: 01879880, EIC: 27X-ONECR------R, z důvodu pozbytí možnosti dodávat plyn.

Příjem rychlé změny dodavatele je umožněn v období od 22.3.2018 do 25.3.2018 do 8:00 hodin. Zahájení dodávek dodavatelem poslední instance, nebo jiným dodavatelem na základě rychlé změny dodavatele, nebo nezajištění dodávky, nastane 26.3.2018 v 6:00 hodin.

Zákazníkům, kteří uzavřeli s dodavatelem One Energy & One Mobile a.s. smlouvu o dodávce plynu s účinností v budoucnu, doporučujeme obrátit se na společnost One Energy & One Mobile a.s. pro zjištění aktuální situace ohledně zajištění dodávek plynu do jejich odběrných míst.

Seznam EIC odběrných míst najdete ZDE

