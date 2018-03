ERÚ: U 1 500 zákazníků One Energy & One Mobile může dojít k neoprávněnému odběru

Problém ale může nastat ve specifické situaci - u lidí, kteří smlouvy s One Energy & One Mobile, a.s., podepsali teprve nedávno a převod stále probíhá. Podle informací ERÚ může jít až o 1 236 spotřebitelů u elektřiny a o 343 spotřebitelů u plynu, kteří by se mohli – nikoliv vlastním zaviněním – dostat do režimu neoprávněného odběru.

Převod zákazníka k novému dodavateli totiž začíná podáním výpovědi u toho stávajícího. Jenomže nový dodavatel (One Energy & One Mobile, a.s.) v mezičase přišel o možnost energie dodávat. Do systému operátora trhu proto nemá nadále přístup a odběrná místa si nemůže registrovat. Kvůli tomu si je od něj ale nemůže převzít ani DPI a bez platné smlouvy s obchodníkem je odběr energií považován za neoprávněný.

Spotřebitelům, kterých se tento problém může týkat, doporučuje ERÚ neotálet a v rámci lhůty dané zákonem pro převod mezi dodavateli, tzv. přetržky (10denní), vyhledat nového obchodníka, případně se vrátit k původnímu a uzavřít, resp. obnovit s ním smlouvu o sdružených službách dodávky nejlépe na dobu neurčitou. Tím zákazník předejde problému s možným neoprávněným odběrem a následně může řešit další změnu dodavatele.

Doplníme, že v souvislosti s potížemi společností One Energy & One Mobile, a.s., je ERÚ opakovaně dotazován také na to, jak budou řešeny přeplatky a nedoplatky zákazníků. Vzhledem k chybujícímu zákaznickému systému totiž firma v posledních měsících rozeslala řadu nesprávných vyúčtování a nastavení záloh. V těchto případech platí, že ukončení dodávek neznamená zánik společnosti samotné a přeplatky i nedoplatky by měly být nadále řešeny standardní cestou.