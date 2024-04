Proč jste to dovolili? Kdo pro to hlasoval? Wilders burcoval v Budapešti

„Dnes čelíme dvěma velkým existenčním hrozbám; woke kultuře a imigraci,“ řekl na konzervativní konferenci CPAC v Maďarsku Geert Wilders, který loni dovedl v Holandsku svou Stranu pro svobodu k vítěznému výsledku a snaží se o sestavení tamní vlády „Populace Afriky se do konce století zčtyřnásobí ze současných 1,4 miliardy na 5 miliard. A třetina z nich se chce přestěhovat do zahraničí a přijít do Evropy,“ nebral si servítky Wilders.

Konference konzervativní politické akce (CPAC) je každoroční politická konference, které se účastní konzervativní novináři, komentátoři i volení představitelé z celých USA a nově i z Evropské unie, kam se koncept konzervativních konferencí přesunul. Poslední konference se konala v Budapešti, hlavním městě Maďarska. Vystoupily tam takové osobnosti jako maďarský premiér Viktor Orbán, americký republikánský poslanec Paul Gosara, americký konzervativní komentátor Jack Posobiec a již zmíněný Geert Wilders.

A Wilders nejdříve vychválil kořeny konzervativních konferencí. „Stojíme na ramenou obrů. Nejen nizozemští obři, hrdinové jako Pinfontein nebo Theo von Gogh, oba zavraždění v mé zemi jako mučedníci svobody, ale také někteří naši a vaši hrdinové, jako velký Ronald Reagan, který v roce 1974, přesně před 50 lety, uvedl svůj inaugurační projev na vůbec prvním zasedání CPAC,“ vzpomenul počátky Wilders.

Rozhodně nechtěl být jen kritický. Vyzdvihnul, že spoustu věcí se za těch 50 let od založení CPAC změnilo k lepšímu. Uvedl například to, že východní Evropa se zbavila jha komunismu. Ale pak už začal solit otevřené rány celé Evropy. „Ale bohužel se mnohé změnilo k horšímu. Objevily se nové a vážné hrozby, a proto je CPAC stále nezbytný,“ řekl Wilders.

A označil dvě rozhodující hrozby, které ohrožují konzervativní charakter západní společnosti. „Dnes čelíme dvěma velkým existenčním hrozbám. Jedné vnitřní a jedné vnější,“ pronesl Wilders a ukázal v první řadě na tzv. woke kulturu. „Nejprve je to wokeismus, kulturní relativismus, převládající myšlenka ve většině akademické obce a médií, že neexistují žádné objektivní pravdy, žádná loajalita, žádná svoboda, žádný národ, žádná rodina. Vše je pro ně subjektivní. Všechno je relativní. Vše je zaměnitelné a bez hodnoty. A to je poselství levicových elit,“ ukázal na první hrozbu západní civilizace.

A pustil se levice jako takové. „Zbavili se své národní suverenity. Někdy dokonce zničili ekonomiku. Zrušili národní měnu. Zvrhli výchovu dětí. A v neposlední řadě otevřeli naše hranice pro masovou imigraci a imigranty ze zcela odlišného kulturního prostředí,“ projevil své politické nesympatie vůči levicové politice. A tím se dostal k druhé, vnější hrozbě, která podle něho ohrožuje západní civilizaci. K imigraci.

„A tím se dostávám k vnější hrozbě, která je demografická,“ řekl Wilders na konferenci a přečetl nadpis v prezentaci, která běžela na plátně za ním. „Populace Afriky se do konce století zčtyřnásobí ze současných 1,4 miliardy na téměř 5 miliard,“ důrazně uhodil Wilders od řečnického pultu. „A třetina z nich se chce přestěhovat do zahraničí a přijít do Evropy. V posledních 50 letech nás vlády zaplavily masovou imigrací, často nikoli skutečnými uprchlíky, ale nekvalifikovanými nelegálními přistěhovalci a hledači štěstí. A tito přistěhovalci neprospívají naší společnosti. Stojí nás peníze a představují obrovskou zátěž pro evropský systém sociálního zabezpečení,“ hřímal Wilders.

„Evropa dnes skutečně čelí obrovské imigrační a azylové krizi, protože navzdory obrovským nákladům se masové přistěhovalectví nikdy nezastavilo,“ pravil Wilders. A zmínil, že druhá strana politického tábora takovou migraci naopak vítala. „Masová imigrace byla naopak podporována, kulturní relativisté ji vnímali jako obohacení.“

Obrátil se na západní Evropu, kde je imigrace závažný problém. „Ve většině Evropy existují čtvrti, které se téměř staly zakázanými zónami, území, kde naše ženy a dcery již nejsou v bezpečí a naše židokřesťanské hodnoty zcela zmizely.“

A narazil i na protesty na podporu Palestinců a proti Izraeli. „Rozhlédněte se kolem sebe a můžete vidět lidi, jak mávají vlajkami Hamásu a islámského džihádu a křičí antisemitské zprávy v mnoha evropských metropolích po masakru nevinných izraelských civilistů 7. října loňského roku. A není žádným překvapením, že Arabské centrum výzkumu a politických studií ukazuje, že 67 % arabského světa považuje tento barbarský masakr za legitimní,“ šokoval publikum Wilders.

Pak obrátil tok vlastních slov k osobní zkušenosti, kdy musí žít neustále pod policejní ochranou, protože si, jak pravil, dovolil kritizovat islám. „Před 20 lety, v roce 2004, jsem musel opustit svůj domov, protože mě islámští fanatici zařadili na seznam smrti. Už dvě desetiletí žijeme s manželkou v kasárnách, ve vězeňských celách, ve vládních úkrytech, pod nepřetržitou policejní ochranou, jen abychom zůstali naživu. Proč?“ zeptal se řečnicky holandský politik a hned odpověděl. „Důvodem je, že si dovoluji kritizovat islám. Mulláhové a imámové mi na mou hlavu seslali fatwu, aby mě zabili. Ale totalitě nikdy neustoupíme,“ vykřikl Wilders. „Nikdy se nepoddáváme násilí. Nikdy nepodléháme výhrůžkám smrtí. Naše svoboda slova je posvátná a nikdy, nikdy, nikdy neděláme kompromisy s pravdou,“ zdůraznil Wilders.

Obrátil se na publikum s otázkou, kdo takovou politiku odhlasoval, kdo pro ni hlasoval ve volbách. „Mnoho evropských národů je dnes zahlceno stále větším počtem nelegálních přistěhovalců a žadatelů o azyl, více, než jsme schopni zvládnout. Proč jsme to dovolili? Proč jsme to nezastavili? Kteří lidé hlasovali pro tuto směšnou politiku? Proč politici v celé Evropě odmítli splnit svou povinnost a vystoupit proti tomuto šílenství?“ ptal se Wilders bojovně.

A vysvětlil, proč jeho strana v Holandsku slavila u posledních voleb úspěch. „Moje strana vždy odmítala následovat politiky, jako je francouzský prezident Macron nebo bývalá německá kancléřka Merkelová a mnoho dalších, kteří otevřeli své hranice, ožebračili a ohrozili lidi a rozmělnili evropskou židokřesťanskou a humanistickou kulturu a civilizaci. Vždy jsme bránili své lidi. Na byrokraty v Bruselu, když chtěli více a více federalismu a méně naší národní suverenity, jsme křičeli stop. K jejich politice otevřených hranic jsme křičeli stop!“ bouřil od pultu Geert Wilders a ukázal na holandské voliče, občany. „A teď, konečně, nemocní a unavení z ignorování, nemocní a unavení z pošlapávání jejich hodnot a všeho, co jim je drahé, Holanďané plakali, už toho bylo dost. U voleb řekli – stop. A hrnuli se k nám. Téměř 25 % nizozemských voličů, tedy dva a půl milionu lidí, nás podpořilo, protože pochopili, že my a jen my jsme vždy byli na jejich straně,“ řekl Wilders.

A chtěl vzkázat do dalších zemí Evropské unie, aby se nebáli zakřičet své „stop!“ politice woke levicových stran. „Moje zpráva pro vás je, že pokud budete křičet – přestaňte s tou směšnou politikou – přidají se k vám miliony slušných, dobrých občanů, protože už toho mají dost, protože chtějí zachránit budoucnost svých dětí a žít důstojně ve své zemi. A to je důvod, přátelé, proč byste měli sebrat odvahu. Uvědomte si, že stojíte na ramenou obrů a jste zastánci pravdy, protože, jak kdysi řekl George Washington – pravda nakonec zvítězí tam, kde je vynaloženo úsilí, aby vyšla na světlo,“ zakončil za bouřlivého potlesku Geert Wilders svůj projev na konferenci CPAC.

