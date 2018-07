ERÚ vydává Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli.

„Tzv. šmejdům v energetice je třeba se důsledně bránit a lidem pomáhat v tom, aby věděli, jaká jsou jejich práva a na co si mají dát pozor. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí a Energetickým regulačním úřadem před časem zahájilo osvětu v dané oblasti," říká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a dodává: „Nyní se tak mimo jiné zabýváme právní úpravou smluv uzavíraných po telefonu - budou uzavřeny až v okamžiku, kdy budou mít písemnou podobu, a spotřebitel nabídku podepíše. Je důležité, aby spotřebitel věděl, s čím souhlasí, a nebyl klamán."

„Sepsali jsme několik nejdůležitějších postřehů, jimiž by se měl řídit každý spotřebitel, který přijde do styku se zprostředkovatelem či obchodníkem s energiemi. I když našich rad je deset, ta nejdůležitější a nejzásadnější zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud vás někdo osloví po telefonu, doporučujeme veškeré nabídky odmítnout a nechat si návrh smlouvy zaslat písemně. Vyvarujete se tak do budoucna mnohým problémům," zdůraznil Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ. „Cílem ERÚ je prostřednictvím desatera varovat veřejnost a přispět ke zvýšení obecného povědomí o praktikách, k nimž se někteří obchodníci a zprostředkovatelé uchylují," doplňuje Vladimír Outrata.

Vydáním Desatera obrany před šmejdy v energetice ERÚ navazuje na nedávnou společnou tiskovou konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a Energetického regulačního úřadu, během níž všechny tři subjekty oznámily zahájení koordinovaného postupu proti nekalostem obchodníků a zprostředkovatelů v energetice. I kvůli zvyšující se agresi „šmejdů v energetice" a jejich neetickým praktikám chystá MPO ve spolupráci s ČOI a ERÚ změny legislativy posilující práva spotřebitelů.

