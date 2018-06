Babiš nadzvedl Vitáskovou. Ta proto zveřejnila dopis, který mu napsala

Postupem let začala Vitásková zjišťovat, jak to v české energetice opravdu chodí. Přišla prý na nepěkné věci. Tak usedla k počítači a napsala premiérovi Andreji Babišovi dopis, v němž natvrdo popsala své zkušenosti. Server ParlamentníListy.cz má tento dopis k dispozici.

Alena Vitásková se v oblasti energetiky pohybuje řadu let. V oboru podle svých vlastních slov nabrala řadu zkušeností, takže když bylo na počátku nového tisíciletí vypsáno výběrové řízení na šéfa energetického gigantu ČEZ, přihlásila se do něj. A nevyhrála ho. Porazil ji tehdy jistý pan Martin Roman, který podle Vitáskové neměl vůbec žádné zkušenosti v energetice.

Když se později ptala, v čem by se mohla zlepšit, aby další výběrové řízení vyhrála, dozvěděla se od jednoho z úředníků, že ať už si zlepší cokoliv, bude to jedno. Protože nepatří do té „správné party“ spřátelených osob.

Nejen tato zkušenost prý Vitáskovou naučila, že nemá moc smysl přihlašovat se do výběrových řízení. A to také napsala předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO), když mu nabídla své služby a konstatovala, že by jako dáma se zkušenostmi mohla zasednout v Radě Energetického regulačního úřadu. Premiér jí prý odpověděl, že by se tedy měla přihlásit do výběrového řízení a v tu chvíli už se Vitásková neudržela a napsala Babišovi dopis, který také zveřejnila. A přidala k němu i patřičný komentář.

„Byla jsem nemile překvapena, jak se všichni brání mému zpětnému nástupu do Rady ERÚ, lépe řečeno mým zájmem je předsedkyně Rady ERÚ. Tento úřad má závažné problémy a členové Rady byli najmenování vládou Bohuslava Sobotky (ČSSD), který je stále spojován s řáděním Bakaly na Ostravsku. Přes opakované upozornění, že jeden z radních Mgr. Rostislav Krejcar pochází z bývalého vedení, které nese nemalý podíl na nezvládnutém boomu FVE v létech 2009-2010 s nedozírnými dopady do veřejných financí, se vůbec nic nestalo. Pan Krejcar dále ‚kraluje‘ v Radě ERÚ a občan se může jen těšit, co zase připraví,“ zlobila se Vitásková.

Z toho usoudila, že ani vláda Andreje Babiše nemá zájem pomoci občanům. Vitáskové se zdá, že Babiš chce spíše využít zkušeností lidí, kteří vědí, jak správně „tunelovat veřejné finance“.

autor: mp