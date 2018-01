FAEI: Jiří Rusnok oceněn jako evropský Guvernér roku

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok získal další prestižní ocenění. Renomovaný měsíčník The Banker z vydavatelství Financial Times Group mu udělil cenu Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2018.

Odborná porota ocenila způsob ukončení kurzového závazku, který se obešel bez tržních otřesů. Jako další důvod označili hodnotitelé následný návrat ke konvenční měnové politice, který spolu s přísnějšími makroobezřetnostními opatřeními pomohl předejít vzniku bubliny na trhu nemovitostí.

Mezinárodní magazín The Banker, který patří stejnému vydavatelství jako známý ekonomický deník The Financial Times, se již od roku 1926 zaměřuje na informace ze světového bankovnictví a finančnictví. O ceně rozhoduje redakce a odborná porota, která je složená z renomovaných ekonomů a bankéřů. Bývalý guvernér Miroslav Singer získal totéž ocenění pro rok 2014.

„Velice si vážím toho, že můžu navázat na svého předchůdce Miroslava Singera, který tuto cenu získal za zavedení kurzového závazku před čtyřmi lety. Hladké ukončení kurzového závazku je pro mě odrazem týmového a odvážného ducha bankovní rady, skvělého odborného zázemí ČNB a výtečné spolupráce všech zúčastněných útvarů. Ocenění je pro mě potvrzením, že se nám podařilo ukončení měnového závazku pečlivě promyslet a připravit. Opět se nám vyplatila transparentní komunikace, která se již stala jedním z atributů ČNB. Tuto cenu vnímám jako další výraz důvěry v českou centrální banku a mezinárodní uznání za to, že měla a má kuráž vydávat se jak v měnové, tak v makroobezřetnostní politice dosud neprobádanými a ne vždy populárními cestami,“ reagoval na ocenění guvernér Jiří Rusnok.

Rozhodnutí držet devizový kurz poblíž 27 korun za euro přijala ČNB v listopadu 2013. Stalo se tak rok poté, co se s klíčovou úrokovou sazbu dostala k nule a vyčerpala tak prostor pro uvolňování měnové politiky konvenčním způsobem. ČNB se po centrálních bankách Izraele a Švýcarska stala teprve třetí centrální bankou světa, která použila kurz jako nástroj své měnové politiky. Tento režim ČNB ukončila v dubnu 2017 bez výrazných tržních výkyvů.

V letech 2016 a 2017 ČNB také zpřísnila svá doporučení bankám týkající se poskytování hypotečních úvěrů. V rámci svého zákonného mandátu udržovat finanční stabilitu tím reagovala na vznikající spirálu mezi rostoucími cenami nemovitostí a zvyšující se poptávkou po hypotečních úvěrech. Bankovní rada ČNB loni také dvakrát rozhodla o zvýšení proticyklické kapitálové rezervy, a to v reakci na rychlý růst bankovních úvěrů. Účelem této rezervy je vytvářet v dobrých časech finanční polštář pro období zhoršeného výkonu ekonomiky.

The Banker je již druhým odborným zahraničním magazínem, který guvernéra Jiřího Rusnoka ocenil za hladké ukončení kurzového závazku i za politiku finanční stability. V říjnu loňského roku získal Jiří Rusnok ocenění Guvernér centrální banky pro střední a východní Evropu pro rok 2017. Cenu mu udělil magazín GlobalMarkets, oficiální časopis výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Stejné ocenění získal v roce 2013 také tehdejší guvernér Miroslav Singer. O dva roky později získala tuzemská centrální banka ocenění Central Banking Transparency Award, a to za otevřenost a využití nových nástrojů v komunikaci.

V loňském roce cenu časopisu The Banker získala guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullina a v roce 2016 guvernér Bank of England Mark Carney.

