FAEI: FED ztratí svou nezávislost, Čína představí ropnou měnu, USA se posune doleva a bitcoin vzroste nad 60 000 USD

Steen Jakobsen, hlavní ekonom Saxo Bank, k projektu uvedl:

„Naše Šokující předpovědi vydáváme každoročně už více než 10 let a myslím si, že letošní seznam je jeden z našich nejlepších a že všechny přesvědčí, aby se na věci podívali z jiného úhlu. Nelze je však považovat za oficiální předpovědi Saxo Bank k chování trhů. Jde o události a pohyby trhu, které jsou považovány za velmi mimořádné, ale které mají obrovský potenciál zamíchat současným stavem.“

John Hardy, vedoucí oddělení forexu Saxo Bank, doplnil:

„Před rokem si řada lidí myslela, že rok 2017 bude poměrně nestabilní, už kvůli nečekanému zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem či kvůli výsledkům referenda o brexitu. Místo toho jsme zažili naprosto klidný rok, který vedl k nárůstu rizikových aktiv téměř po celém světě. V roce 2018 však očekáváme, že se kyvadlo vychýlí na opačnou stranu ve prospěch výrazné nestability. Je to dáno tím, že dlouhé období klidu a spokojenosti na trhu v sobě nese sémě budoucí volatility, protože investoři začnou podceňovat skrytá rizika a příliš se spolehnout na pokračování tohoto cyklu.

I přesto se však naše předpovědi pro příští rok nezaměřují jen na obavy z krachu trhů. Máme šokující předpovědi pro možnosti, že hlavní centrální banky ztratí své politické kouzlo, EU stihne nová krize, Čína podkope status amerického dolaru jako světové rezervní měny, nebo že jižní Afriku čeká nové politické dění. Možná se ve všem netrefíme, ale o to nejde. Naším úkolem je spíše vyvolat diskusi a zapřemýšlet se nad tím, jakým šokujícím směrem se situace může v roce 2018 vydat.“

Publikaci Šokující předpovědi pro rok 2018 najdete zde. Kompletní seznam představuje tyto odhady:

FED ztratí svou nezávislost a bude podřízen americkému ministerstvu financí

Republikáni i Demokraté se před volbami, které je čekají v polovině roku 2018, perou o podíl populistických hlasů. Současně zcela chybí rozpočtová disciplína a daňové škrty znamenají obrovský úbytek příjmů, který se jen zhorší s tím, jak USA míří k recesi. Slabá ekonomika a vyšší úrokové sazby a inflace nenechávají FED prostor k reakci prostřednictvím monetární politiky. FED se proto stane obětním beránkem za slabé výsledky ekonomiky, chaos na trhu s dluhopisy a zhoršující se nerovnováhu. Ministerstvo financí USA převezme krizové pravomoci a donutí centrální banku, aby zastropila výnosy amerických vládních dluhopisů na 2,5 %. Tato politika byla naposledy uplatněna těsně po skončení druhé světové války.

Bank of Japan bude muset vzdát kontrolu nad křivkou výnosů

Politika japonské centrální banky snažící se kontrolovat křivku výnosů závisí na soft globálních úrokových sazbách a nízkých výnosech. V roce 2018 to však nevydrží. S rostoucí inflací vzrostou i výnosy a výsledkem bude neuvěřitelný propad japonského jenu (JPY). Nakonec se bude centrální banka muset spolehnout na opatření podobná kvantitativnímu uvolňování. K tomu však sáhne až poté, co kurz USD/JPY dosáhne hodnoty 150 a poté prudce devalvuje na 100.

Čína přijde s ropnou měnou petro-juan

Čína je největším dovozcem ropy a řada zemí produkujících ropu s radostí prodává za čínskou měnu. Vzhledem k tomu, že globální moc a dosah USA upadají, a vzhledem k úspěchu komoditních futures postavených na CNY, bude rozhodnutí šanghajské mezinárodní energetické burzy uvést na trh ropné futures postavené na čínském juanu obrovským úspěchem. Představení petro-juan bude znamenat více než 10% zhodnocení CNY vůči dolaru a kurz USD/CNY se tak poprvé v historii dostane pod hranici 6,0.

Prudký nárůst volatility po náhlém krachu burz

Světové trhy jsou plné neblahých předzvěstí a kolaps volatility ve všech třídách aktiv v roce 2017 nebyl výjimkou. Historická minima indexů VIX a MOVE doplněná rekordními maximy akcií a nemovitostí vytvoří soudek s prachem, který by mohl prudce explodovat. Index S&P 500 ztratí 25 % své hodnoty v jediné náhlé akci připomínající rok 1987. Tato událost smete celou řadu fondů s krátkodobou volatilitou a zatím neznámý obchodník s dlouhou volatilitou dosáhne 1000% zisku a stane se okamžitě legendou.

Američtí voliči budou ve volbách v roce 2018 výrazně levicoví

Změna demografického rozložení ve Spojených státech znamená, že generace do 35 let nyní představuje větší skupinu než poválečné generace baby-boomu. To bude mít dramatický vliv na politický vývoj v roce 2018. Všeobecný odpor mladých voličů vůči osobě Donalda Trumpa, rozšiřující se propast nerovnosti způsobená cynickou republikánskou daňovou reformou, a noví demokratičtí kandidáti, kteří se nebojí využít levicového populismu, jak jej využíval Sanders. To vše znamená, že se v listopadu u voleb objeví velká část voličů. Demokraté směřují debatu od daňové reformy k výdajovým stimulům pro masy. Skutečný populismus znamená dávat peníze oněm 90 % – to znamená fiskální stimuly a k čertu s rozpočtovým schodkem. Americké třicetileté vládní dluhopisy se dostanou nad 5 %.

Evropskou unii ovládne Rakousko-uherská říše

Rozpory mezi starými zakládajícími členy EU a skeptičtějšími novými členy se v roce 2018 prohloubí do nepřekonatelné propasti. Poprvé od roku 1951 se politický střed Evropy posune od německo-francouzského spojenectví směrem k zemím střední a východní Evropy. Obavy finančních trhů ze zablokování evropských institucí na sebe nenechají dlouho čekat. Koncem roku 2018 euro prudce posílí na nová maxima proti měnám zemí G10 a řadě rozvíjejících se trhů, avšak poté rychle oslabí na paritu s USD.

Bitcoin bude předhozen vlkům

Bitcoin v roce 2018 vzroste nad 60 000 USD a dosáhne tržní kapitalizace více než bilion dolarů díky spuštění bitcoinových futures kontraktů v prosinci 2017, které vyvolá velký zájem investorů a fondů. Nepotrvá to však dlouho a fenomén bitcoinu zjistí, že ztrácí půdu pod nohama, protože do hry vstoupí Čína a Rusko, které rychle zakáží krypto-měny neschválené na domácích trzích. Po skvělém maximu v roce 2018 bitcoin zkrachuje a do roku 2019 se ocitne v blízkosti své základní „výrobní“ ceny 1 000 USD.

Jihoafrické jaro způsobí rozkvět Jižní Afriky

Po několika překvapivých událostech v roce 2018 proběhne vlna demokratických změn v subsaharské Africe. Vynucená rezignace dlouholetého prezidenta Zimbabwe Roberta Mugabeho na konci roku 2017 spustí vlnu politických změn v dalších afrických zemích. Jihoafrický prezident Jacob Zuma bude donucen odstoupit a Joseph Kabila v Kongu bude čelit řadě nečekaných demonstrací, které ho donutí uprchnout ze země. Hlavním vítězem však bude Jihoafrická republika, protože se stane miláčkem rozvíjejících se trhů a dosáhne 30% návratnosti vůči měnám zemí G3. Pro JAR a satelitní ekonomiky v regionu to bude znamenat jeden z nejsilnějších světových růstů.

Tencent srazí Apple z trůnu krále trhu

Čína je stále nejlidnatější zemí světa s prudce rostoucím životním standardem. Nyní otevírá své kapitálové trhy a její reformní programy vyvolávají rostoucí zájem investorů. To je zřejmé zejména v čínských technologických akciích, kde akcie přední společnosti Tencent vystřelily v roce 2017 o 120 %. Koncem roku 2017 se Tencent dostal mezi pět největších firem na trhu, přiblížil se hodnotě 500 mld. USD a v jednu chvíli zastínil i Facebook. V roce 2018 však Tencent zanechá ostatní společnosti daleko za sebou a vzroste o dalších 100 % a s hodnotou výrazně přes bilion dolarů sebere prvenství Applu.

Ženy prolomí „skleněný strop“

V poslední generaci začaly ženy dosahovat vyššího vzdělání než muži. Například na amerických univerzitách na bakalářském studiu promuje o 50 % více žen než mužů. Ženy také tvoří téměř polovinu absolventů obchodních škol. Přesto v roce 2017 mezi výkonnými řediteli firem v seznamu Fortune 500 bylo pouze 6,4 % žen, i když v průměru vydělávají více než jejich mužští kolegové. Přichází však změna – ne proto, že by to bylo „férové“, ale z ryze praktického důvodu. Nárůst tohoto potenciálu žen je v tuto chvíli jediný způsob jak zvětšovat „koláč“ bez toho, aby v našich stárnoucích rozvinutých ekonomikách s nízkou produktivitou rostla populace. V roce 2018 se šovinistické pánské kluby otřesou v základech a ženy se do konce roku dostanou do vedoucích postavení ve více než 60 z Fortune 500 společností.

Psali jsme: FAEI: Toyota chce snížit počet obětí nehod o 1,3 milionu ročně FAEI: Visa představila nositelnou platební elektroniku pro Zimní olympijské hry v Pchjongjangu 2018 FAEI: Staví si mileniálové při výběru vlastního bydlení vzdušné zámky? FAEI: Češi spotřebiče nejen více nakupují, ale také recyklují

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva