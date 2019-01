FAEI.cz: Důležitá pravidla přestávají být vidět, říká Karel Havlíček

15. 1. 2019 11:27

V Česku už je tolik nařízení, zákonů, novel a jejich novel, že už to ani nikdo nespočítá. Právo zahlcuje příval nesmyslů, ideologií, důležitá pravidla se vytrácejí a zákon přestává být vymahatelný. O tom všem s právníkem a zakladatelem Stálé konference českého práva (SKČP) Karlem Havlíčkem v nebývale otevřeném rozhovoru pro portál FAEI.cz.