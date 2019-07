FN Brno: Lékaři upozorňují na prevenci, počet HIV nakažených roste

Dle aktuálních dat Státního zdravotního ústavu (viz tabulka níže) počet nemocných HIV v České republice stále narůstá, zatímco v roce 2010 bylo HIV pozitivních 1 522, jen za prvních pět měsíců letošního roku je to již 3 468.

Také z tohoto důvodu je potřeba zdůraznit zásadní roli prevence, která spočívá především v zásadách dodržování bezpečného pohlavního styku. Dominantním přenosem infekce HIV v České republice je totiž právě nechráněný styk mezi muži. Jestliže existuje riziko nákazy, je vhodné se nechat co nejdříve vyšetřit, aby mohla být zahájena léčba. Není to složité, jedná se o klasický odběr krve, z něhož budou zjištěny protilátky proti HIV. Toto vyšetření mohou zájemci uskutečnit na Klinice infekčních chorob každý všední den od 7:00 do 12:00 hodin v 1. patře pavilonu B. Výsledek testu mohou znát již do dvou hodin. Bližší informace včetně kontaktu naleznete zde.

Léčba HIV se od 90. let 20. století posunula výrazně vpřed a jak zdůrazňuje MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., vedoucí lékařka HIV centra FN Brno, optimálně zaléčení pacienti dnes žijí plnohodnotným životem: „Vyléčit infekci HIV nelze, ale stabilizovat ano. Přestože je to poměrně nová infekce, podařil se obrovský pokrok v léčbě. Ještě před 20 lety to bylo jednoznačně smrtelné onemocnění, které mělo jasnou progresi a jasný konec. Vývoj antiretrovirové terapie je jeden z nejdynamičtějších evolučních procesů v historii medicíny. Po zavedení antiretrovirové léčby došlo k dramatickému snížení morbidity a mortality HIV infikovaných. Infekce HIV je dnes považována za typicky chronické onemocnění, při němž je možné udržet vysokou kvalitu života s očekávanou délkou, která se podstatně neliší od kvality a délky života u obecné populace.“

Mohou takoví pacienti představovat riziko pro zdravotnický personál, který je ošetřuje? „Pokud pacienti dodržují léčebný režim a užívají pravidelně léky, jejich virová nálož (plazmatická virémie) je pod hladinou detekovatelnosti, což je u 95 % léčených pacientů, riziko nákazy jiného člověka je velmi nepravděpodobné. Nepředstavují tedy ohrožení ani pro zdravotnický personál, který je ošetřuje,“ upřesňuje doktorka Snopková.

autor: Tisková zpráva