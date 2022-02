FN Brno: Nové komplexní spánkové centrum by se mohlo stát referenčním centrem ČSVSSM

reklama

Statisticky přitom trpí nebo někdy trpěla poruchami spánku více než polovina populace. To je také důvod, proč patří poruchy spánku mezi nejdiskutovanější témata současné medicíny.

Dle dostupných informací z České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu máme v ČR 10 akreditovaných center (centrum I. typu), 9 akreditovaných ventilačních center (centrum II. typu) a 22 akreditovaných laboratoří (centrum III. typu). V ČR disponujeme 38 polysomnografickými lůžky, což je cca 0,4 lůžka na 100 tis. obyvatel. Průměrná čekací doba na vyšetření se v ČR dle jednotlivých krajů pohybuje od 3 do 18 měsíců. Např. v Belgii, která má přibližně stejně obyvatel jako má ČR, mají 64 laboratoří, 2 polysomnografická lůžka na 100 tis. obyvatel, 12 multidisciplinárních center, kdy polovina z nich je schopna diagnostikovat a léčit děti, v ČR jsou to k dnešnímu dni pouze 2 centra. „Výše uvedené důvody nás nutní zamýšlet se nad změnami, které jsou nutné nejen na úrovni ČR, ale i v rámci regionu JmK. V současné době v rámci JmK funguje 8 polysomnografických lůžek, přitom skutečná potřeba je přibližně 3x větší. Ve FN Brno dosud existovala dvě akreditovaná centra, která se zabývala poruchami spánku, jedno v rámci Neurologické kliniky a druhé v rámci Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy. FN Brno tak neposkytovala péči o celé spektrum pacientů s poruchami spánku. V současné době bychom rádi v rámci FN Brno postupně společně vybudovali Komplexní centrum spánkové medicíny, které by poskytovalo péči pacientům se všemi typy poruch spánku od narození až do konce života,“ říká zdravotnický náměstek FN Brno prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Plánované centrum by se mělo skládat z lůžkové části, která by měla mít 6 polysomnografických lůžek, což by mělo vést k postupné centralizaci, konsolidaci a standardizaci diagnostiky a nastavování adekvátní léčby s dominantním zapojením vyškolených spánkových techniků pod dohledem erudovaných somnologů. „Druhou částí by měl být ambulantní trakt, kde krom základních odborností jako je neurologie, pneumologie, ORL a kardiologie plánujeme mít v týmu také kolegy z oboru psychiatrie, psychologie, zubního lékařství, stomatochirurgie, hematologie, bariatrické chirurgie, nutrice, fyzioterapie a taktéž pediatry, ORL lékaře se zkušenostmi s dětskými pacienty, dětské neurology tak, abychom se dokázali komplexně postarat i o děti. Centrum by mělo být postupně vybudováno v objektu bývalé školky na Netroufalkách. Naším cílem je poskytovat především kvalitní komplexní péči o pacienty s poruchami spánku a taktéž zajištění dostupnosti vyšetření ve spánkové laboratoři v rámci JmK,“ doplňuje Ludka. Komplexní centrum by se mělo stát referenčním centrem České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a taktéž centrem pro další vzdělávání jak lékařů, tak i nelékařského zdravotnického personálu.

Na základě vystavení žádanky od praktického lékaře, nebo speciality (kardiolog, neurolog, ORL, plicní, ...) je možné objednání na vyšetření. Kontakt: 532 231 535

