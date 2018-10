FNUSA: Brňané na preventivní akci načerpají informace o mrtvici a otestují si zdravotní stav

Jak předejít mrtvičce a zda je tělo a mozek v kondici, mohou zjistit poslední říjnové pondělí lidé v Brně. I letos se uskuteční osvětová akce, kterou při příležitosti Světového dne cévní mozkové příhody pořádá Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a to v pondělí 29. října od 8 do 14 hodin.

Výzkumně-vzdělávací program HOBIT realizovaný Cerebrovaskulárním týmem Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a klinická pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádají letošní ročník této akce přímo v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Foyer budovy O1 v pondělí 29. října od 8 do 14 hodin zaplní hned 8 různých stanovišti, na kterých zájemci načerpají bohaté informace týkající se primární prevence a především to, jak správně rozpoznat příznaky mozkové mrtvice a jak na ně reagovat. „Zájemci si navíc mohou nechat zdarma změřit hned několik hodnot, které představují rizikové faktory pro vznik mrtvice. Každé stanoviště ochotně poskytne poradenství pro daný rizikový faktor,“ přiblížila pořadatelka akce a manažerka programu HOBIT Hana Pokorná.

Konkrétně si návštěvníci mohou otestovat a poradit se o svém krevním tlaku, hladině cukru či hodnotě BMI. Mohou využít analýzu složení těla, změřit si oxid uhelnatý při výdechu nebo sílu stisku. Ověří si kondici mozku pomocí testu kognitivních funkcí a zjistí riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Již pátý ročník akce navazuje na celosvětovou kampaň World Stroke Organization (WSO), která každoročně vyhlašuje téma události. Letošní námět „Up Again After Stroke“ se soustředí na lidi, kteří mrtvici prodělali a bojují s jejími následky. „U pacientů v prvních pěti letech po prvním mozkovém infarktu se recidiva vyskytuje ve 20 %. Riziko opakované ischemické cévní mozkové příhody lze přitom významně snížit různými preventivními opatřeními včetně těch farmakologických,“ popsal vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC a člen WSO Campaign Comittee Robert Mikulík.

„S ohledem na letošní téma, tedy zaměření se na lidi po cévní mozkové mrtvici bude možné v rámci tohoto dne také zhlédnout a vyzkoušet si rehabilitaci robotickou rukou Armeo, která je jedním ze tří přístrojů v celé České republice nebo se seznámit s ergoterapeutickými pomůckami pro pacienty po mrtvici. Je připravena také ukázka správného nácviku dentální hygieny,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

I špatné čištění zubů může způsobit infarkt nebo mrtvici, proto pravidelná a správné péče o chrup je velmi důležitá. Málokdo ví, že bakterie, která způsobuje zubní kaz a onemocnění dásní, může proniknout do krevního řečiště, kde mohou vznikat sraženiny, které způsobují infarkt či mrtvici.

Po celém světě žije přibližně 80 milionů lidí, kteří prodělali mrtvici, a více než 50 milionů lidí, kteří přežili, trpí určitou formou trvalého zdravotního postižení. Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí, v České republice ji každý rok prodělá 25 tisíc lidí a kolem 12 tisíc následkům podlehne.

„Naše nemocnice patří ke špičkovým zdravotnickým zařízením s nadregionálním významem. Naši pracovníci nejen poskytují pomoc při navracení zdraví, ale jejich péče je zaměřena i na prevenci nemocí a výchově ke zdravému životnímu stylu,“ doplnil Martin Pavlík.

Osvětová akce je součástí programu HOBIT neboli HOdina BIologie pro živoT. Jeho cílem je předávat lidem pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním či mozkovým infarktem. Minulý rok byl program jako příkladná kampaň na zvyšování povědomí o cévních mozkových příhodách zařazen do publikace The Burden of Stroke in Europe.

