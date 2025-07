DPP mění další dřevěné pražce na trati metra C

Práce probíhají přímo ve stanici Florenc C na 1. koleji, tj. ve směru do Letňan. Ve čtvrtek 3. a v pátek 4. července 2025 od zahájení do skončení provozu bude proto obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského povstání – Nádraží Holešovice. O víkendu 5. a 6. července bude výluka metra zkrácena do úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice. Po celou dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava XC.

Dopravní opatření 3. – 4. července 2025 od zahájení do skončení provozu metra

Z důvodu výměny pražců je obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Pražského povstání – Nádraží Holešovice. V severní části bude metro na lince C v provozu v úseku Letňany – Nádraží Holešovice, v jižní části pak v úseku Háje – Pražského povstání. Ve vyloučeném úseku je v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží – Florenc – Vltavská – Nádraží Holešovice, kterou bude DPP zajišťovat kloubovými autobusy v provozních špičkách v intervalu X 2 až 3 minuty.

Jako alternativní náhradní dopravu DPP doporučuje využívat také tramvajovou linku 36 v trase Vozovna Pankrác – Pražského povstání – Náměstí Bratří Synků – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Palmovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy. Tramvajová linka 24 je po dobu výluky zrušena a nahrazena linkou 36.

Dopravní opatření 5. – 6. července 2025 od zahájení do skončení provozu metra

Obousměrné přerušení provozu metra na lince C je zkráceno do úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice. V severní části bude metro na lince C v provozu v úseku Letňany – Nádraží Holešovice, v jižní části pak v úseku Háje – I. P. Pavlova. Náhradní autobusová doprava XC je zkrácena do trasy I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží – Florenc – Vltavská – Nádraží Holešovice.

Jako alternativní náhradní dopravu DPP doporučuje využívat také tramvajovou linku 36, která bude po tyto dva dny jezdit v upravené trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Palmovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy. Tramvajová linka 23 bude během této výluky dočasně ukončena v zastávce Náměstí Bratří Synků.

